İlham veren inovasyon hikâyeleri: Waymo

Açık İnovasyon konseptinin doğum yeri California eyaletidir. İlk kez 2003 yılında California Üniversitesi profesörlerinden Henry Chesbrough kavramı ortaya attı ve geçtiğimiz yıl içerisinde inanılmaz bir ilgi yakaladı. Açık inovasyon, temel olarak şirketin kendi içinde, kapalı bir şekilde sadece Ar-Ge departmanında inovasyonu yürütmek yerine ekosistemin diğer paydaşları ile iş birliği halinde ele almayı önerir. 10 yıldır bu konuya dair çalışan akademisyen ve pratisyenlerin katılımı ile önemli bir konferans düzenleniyor. Bu sene ben de son araştırmamıza dair sunum yapmak için katıldım. Açık İnovasyona dair son gelişmeleri ve projeleri dinleme şansımız oldu.

Sonrasında San Francisco sokaklarında çok ilginç bir inovasyonla karşılaştım: Waymo. Hikâyenin geçmişi 2005 yılına kadar gidiyor. 2007 yılında DARPA projeyi fonluyor. Google projeyi büyütüyor ve 2010 yılında New York Times projeyi duyuruyor. Yıllarca test sürüşlerinin ardından 2015 yılında araç yollarda yerini alıyor. Waymo ismi ile Google’dan ayrılarak şirketleşiyor. An itibari ile Phoenix, Arizona, Los Angeles ve San Francisco olmak üzere dört şehirde 150 bin üzerinde yolcu kullanmış.

Waymo açık inovasyona çok güzel bir örnek. Proje bir grup Stanford öğrencisi tarafından DARPA yarışması için hazırlanıyor. Sonrasında Google kullanılan haritalama teknolojisi için bu kişileri bünyesine katıyor. Projenin olgunlaşmasının ardından yatırımlarını artırıyor. Sadece 2009- 2015 arasında $1,1 milyar dolar harcamış. Ayrıca girişim milyarlarca dolar diğer VC’lerden yatırım almış. Google projeyi tek başına yürütmüyor. Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover ve Volvo gibi diğer otomobil firmalarıyla iş birliği içerisinde... Hatta Uber ile de çalışıyor. Waymo henüz tüm ülkede ve otobanlarda yok ama bahsettiğim şehirlerde çok yoğun kullanılıyor. Artık hayatın bir parçası olmuş. Bugün itibari ile %100 sürücüsüz araçlara dair en gelişmiş teknolojiye sahip Waymo.

Bu vakadan çıkartılacak dersler:

1- Bugünün dünyasında inovasyonu, özellikle yüksek etkili inovasyonları tek başınıza başaramazsınız

2- İnovasyon, büyük bir ekosistem ister

3- Startuplar böyle büyük ölçekli inovasyonları kendileri sürdüremez

4- Ancak Google gibi devler yıllarca gelir yazmadan milyarca dolar yatırım yapabilir

5- İnovasyonları destekleyecek hukuki alt yapı, vizyoner kamu kurumları, sosyal kültür ve tüketici gerekir

6- Waymo dünyanın başka bir ülkesinde değil hatta ABD’nin diğer eyaletlerinde değil girişimcilerin Mekke’sinde doğdu. Üzerinde düşünmek gerek.