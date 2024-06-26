  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. D. Ferhat DEMİR
  4. İnovasyonların arkasında sömürgecilik mi var?

İnovasyonların arkasında sömürgecilik mi var?

D. Ferhat DEMİR
D. Ferhat DEMİR İNOVASYON DELİSİ

2 yılı aşkın bir süredir yürüttüğümüz bilimsel araştırma sonuçlarını sunmak üzere İsveç’te, inovasyon ile ilgili alandaki en önemli etkinliklerden birisi olan R&D Management konferansındayım. Ar-Ge ve inovasyon konularını çalışan dünyanın her köşesinden 700 üzerinde bilim insanı üç gün boyunca bir aradaydık. Brezilya’dan 33, Hindistan’dan 20 akademisyenin katıldığı konferansta Türkiye’den sadece 2 bilim insanının yer alması üzüntü verici. 

Stockholm yere tek çöp atmaya kıyamayacağınız yeşil dijital bir şehir. Metrolar/otobüsler dk gecikmiyor. İnsanlar birbirine son derece saygılı. Yüzler gülüyor. Benim gördüklerim gayet mutlu. “Kuzey ülkeleri depresiftir” altı dolu olmayan bir sava benziyor. 66 bin dolar kişi başı gelir ile dünyanın en zengin ülkelerinden birisi. Türkiye ortalaması ile kıyaslamaya dahi utanıyorum.

Peki, 10 milyonluk bir ülke sıra dışı bir gelişmeyi nasıl başardı da biz böyle fakir kaldık? 

Petrole dayalı bir ekonomi söz konusu değil. Somon balığı tüm ülkeyi zengin edebilir mi? İsveç’in hiç kolonisi de olmamış. Bazılarının her durumda konuyu sömürgeciliğe bağlaması için gerekçe ortadan kalkıyor. Geriye ne kalıyor? 

Tüm Dünyanın bildiği İsveç’in bazı inovatif markaları: Volvo, Ericsson, IKEA, H&M, Electrolux, Spotify, SAAB, BAE Systems, SAS, ABB, Scania. 

Liste uzuyor ama tüm bu şirketlerin arkasında bilim, teknoloji ve çok çalışmak var. İsveç bilimsel araştırma çıktısında dünyanın en iyilerinden. Alfred Nobel’in bir bilim adamı ve mühendis olduğunu unutmayalım. Konferansın gerçekleştiği KTH Royal Teknoloji Enstitüsü 1827 yılında bilim insanı yetiştirmek ve teknoloji geliştirmek için kurulmuş. 1800’lerde biz ne yapıyorduk? Yanıtı yine size bırakayım…

Felsefe olmadan bilim olmaz. Bilim ve teknoloji yapılmadan inovasyon çıkmaz. İnovasyon yoksa yoksulluğa mahkumuz. İnovasyon karnımızın, felsefe zihnimizin doyması için şart! Bilimden/eğitimden uzak bir şekilde, bu ülkeyi fukaralığa mahkûm eden adamları asla affetmeyeceğiz…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
İnovasyonların arkasında sömürgecilik mi var? 26 Haziran 2024
Akşener’den doğru hamleler, yanlış zamanlama 12 Haziran 2024
Kötü iletişim inovasyonu öldürür 05 Haziran 2024
Transhümanizm 29 Mayıs 2024
Ata Emre Akman 22 Mayıs 2024
Mutsuz insanlar inovasyon yapabilir mi? 15 Mayıs 2024
Kurumsal firmalarda inovasyon 01 Mayıs 2024
Boykot 24 Nisan 2024
Yenilenemeyen kaybeder 03 Nisan 2024
Girişimcilik bir yaşam felsefesidir 27 Mart 2024