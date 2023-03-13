İnşaat maliyeti 8 yılda 8 katına çıktı

Ocak ayında inşaat maliyet endeksi 829,4 puana yükseldi. 2015’teki maliyetleri 100 kabul eden endeks, Türkiye genelinde inşaat maliyetlerinin 8 yılda 8 katına çıktığını gösteriyor. Ocak 2022’ye göre artış ise yüzde 78 oranında.



İnşaat maliyetlerinin aşağı yukarı 3'te ikisini oluşturan malzeme maliyeti endeksi ocak ayında aralığa göre 788’den 833’e, toplam maliyelerin üçte birini oluşturan işçilik maliyeti endeksi ise 555’ten 820’ye çıktı. İşçilik maliyetlerindeki yüzde 48’e ulaşan artış, yıl başında asgari ücret başta olmak üzere ücretlere yapılan zamlardan kaynaklanıyor. Malzeme maliyetlerindeki artış aylık bazda yüzde 5,7 düzeyinde gerçekleşti. Ancak ülke genelinde işgücü maliyetlerinde yaşanan artış, önümüzdeki aylarda inşaat sektörüne tedarik sağlayan malzeme üreticilerinin de maliyetlerini artıracağı için, bu kalem Şubat ve Mart verilerinde önceki aylardan biraz daha hızlı artacaktır.

PMI verisinin ardından sanayi üretim endeksi de, yeni yıla üretimde iyi bir başlangıç yapıldığını gösterdi. Ocakta endeks, geçen yıla göre yüzde 4,5 arttı. Bu, geçen haziran ayından bu yana sanayi üretiminde görülen en yüksek artış oranı. PMI endeksi de, tam 10 ay daralma bölgesinde kaldıktan sonra ocak ayında 50,1’e çıkmıştı.

TÜİK sanayi üretimini açıkladığı haber bülteninde deprem bölgesinde veri derleme sorunu yaşandığını ve anketlerin yüzde 38’ine cevap alınabildiğini duyurdu. Bu durumda depremden olumsuz etkilenen bazı üreticilerin endeks için veri sağlamadığını, endeksin bu yüzden hızlı bir yükseliş gösterdiğini düşünenler olabilir. Bunun mümkün olduğunu kabul etsek bile toplam içindeki payı düşük olduğu için söz konusu etki de oldukça küçük kalır. Kaldı ki hem PMI hem de OECD’nin haftalık göstergeleri sanayi üretiminde bir canlanma olduğunu teyit ediyor. Sanayi üretimi konusunda dikkat edilmesi gereken başka bir nokta var: endeksteki artışın dinamiklerini büyük oranda iç pazara yönelik üretim artışında aramak gerekiyor. Nitekim TİM verileri Ocak 2022’de 12,9 milyon ton olan ihracat miktarı, Ocak 2023’te 10,9 milyon tona inmiş durumda. Bu hafta ABD’de açıklanacak enfl asyon verileri piyasaların gidişatı ve Fed’in sonraki tutumunu kestirmek adına güçlü bir işaret olacak. İçeride ödemeler dengesi, konut satışları ve bütçe dengesi, perşembe konut fiyat endeksi ve cuma günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi takip edilecek.

Yurtiçi

Pazartesi 10:00

■ Ocak ayı ödemeler dengesi

■ Ocak ayı perakende ve ciro endeksleri

Çarşamba 10:00: Şubat ayı konut satışları

Çarşamba 11:00: Şubat ayı bütçe sonuçları

Perşembe 14:30: Ocak ayı konut fiyat endeksi

Cuma 10:00

■ Ocak ayı kısa vadeli borçlar

■ Ocak ayı dış ticaret endeksleri

Yurtdışı

Salı 15:30: ABD Şubat ayı tüketici enflasyon verileri

Çarşamba 15:30:

■ ABD Şubat ayı üretici enflasyonu

■ ABD Şubat ayı perakende satışlar Perşembe

15:30: ABD Şubat ayı inşaat izinleri Perşembe

16:15: ECB faiz kararı Cuma

13:00: Euro Bölgesi Şubat ayı tüketici enflasyonu