"İş Yaşamında Helikopter Bakışı" terimi, iş dünyasında stratejik bir perspektif veya yaklaşımı ifade eder. Bu terim, iş liderlerinin veya yöneticilerin işlerini daha geniş bir açıdan incelemeleri ve değerlendirmeleri gerektiğini vurgular.

İş hayatında helikopter bakışı, daha geniş bir perspektif kazanmak için yüksek bir seviyeden iş süreçlerine ve organizasyona bakma fikrini temsil eder.

Bu yaklaşım, iş liderlerine şirketin büyük resmine odaklanmalarını ve sadece günlük görevlerle değil, aynı zamanda uzun vadeli hedeflerle de ilgilenmelerini sağlar. İş liderleri, işletmenin genel performansını, pazar trendlerini, rekabeti ve gelecekteki fırsatları değerlendirmek için bu yaklaşımı kullanabilirler.

Helikopter bakışı aynı zamanda iş liderlerinin operasyonel detaylardan uzaklaşıp stratejik kararlar vermelerine yardımcı olabilir. Bu, iş liderlerinin daha iyi bir stratejik vizyon geliştirmelerine ve şirketin uzun vadeli başarısını planlamalarına yardımcı olabilir.

Helikopter Bakışına sahip olmak, iş liderlerinin, yöneticilerin veya profesyonellerin sahip olabilecekleri bir yetenektir. Helikopter Bakışına sahip olmaya ve geliştirmeyi sağlayacak bazı adımlar:

Eğitim ve Bilgi Edinmek:

İş dünyasının genel işleyişi hakkında daha fazla bilgi edinmek. İşletme, finans, pazarlama, strateji ve liderlik gibi konularda eğitim almak.

Çeşitli Kaynakları İncelemek:

İş haberleri, sektörel raporlar ve analizleri farklı kaynaklardan elde etmek, bilgi edinmek ve iş dünyasındaki gelişmeleri takip etmek.

Yönetim Deneyimi Kazanmak:

İşletme yönetimi veya liderlik pozisyonlarında deneyim kazanarak, iş süreçlerini daha geniş bir perspektiften anlamak.

Stratejik Planlama Yapmak:

İşletmenin uzun vadeli hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağını planlamak. Stratejik planlama, yapılan işi daha büyük bir resimde değerlendirmeye yardımcı olur.

Veri İnceleyerek Analizler Yapmak:

Rakip analizi, pazar araştırması ve iş performansı verilerini inceleyerek, yapılan işin genel performansını değerlendirmek.

Çeşitli Bakış Açılarını Değerlendirmek:

Farklı departmanlardaki çalışanların ve uzmanların görüşlerini dinlemek. Farklı bakış açıları ve daha kapsamlı bir perspektif sağlar.

Geleceği Planlamak:

İşletmenin gelecekteki fırsatları ve tehlikeleri belirlemek ve bu zorluklara karşı stratejiler geliştirmek.

Risk Analizi Yapmak:

İşletmenin karşılaştığı veya karşılaşabileceği riskleri tanımlamak ve bu konularda stratejiler oluşturmak.

İş birliği ve Etkili İletişimde Bulunmak:

Ekip üyeleri ve diğer paydaşlarla etkili iletişim kurmak ve iş birliği yaparak farklı bakış açılarını bir araya getirmek.

Düzenli Değerlendirme Yapmak:

İş stratejilerini ve performansı düzenli olarak gözden geçmek ve gerekirse ayarlamalar yapmak.

Farklı Sektör Temsilcileri ile Bilgi Alışverişinde Bulunmak:

Sadece işletmenin bulunduğu sektörler değil, diğer sektörlerden girişimci ve yöneticilerle bir araya gelmek ve diğer sektörlerin dinamiklerini öğrenmek.

Tersine Koçluk Almak:

Üniversite öğrencileri, stajyerler veya gençlerle bir araya gelerek, sektör veya pazarın değişimini ve trendleri öğrenmek.

Teknolojiden Uzak Durmamak:

MRP, ERP, CRM, Metaverse ve benzeri yeni teknolojileri bilmek, eğitim almak ve kullanmak.

Yabancı Ülkelere İş Seyahatlerine Gitmek ve Fuarlara Katılmak:

Yurt dışına düzenlenen ticari iş seyahatlerine çıkmak ve sektörle ilgili fuarlarda ziyaretçi veya katılımcı olarak bulunmak.

Helikopter Bakışına sahip olmak, sürekli bir öğrenme ve gelişme sürecini gerektirir. Farklı kaynaklardan öğrenmek, deneyim kazanmak ve geniş bir perspektife sahip olmak, bu yeteneği geliştirmeye yardımcı olacaktır.