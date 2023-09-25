“İstanbul başarırsa, tüm şehirler başarır”

✔ Avrupa Komisyonu tarafından 2002 yılından bu yana 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, sürdürülebilir kentsel ulaşımın dünya çapındaki marka projesine dönüşmüş durumda. 2023 yılı teması “Şehrini Keşfet- Gelecek Enerjini Koru!” olarak belirlenen haftada Türkiye, 670 belediyenin katılımıyla tüm zamanların katılım rekorunu kırıldı.

Avrupa Hareketlilik Haftası, Avrupa Komisyonu tarafından 2002 yılından bu yana 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanıyor ve sürdürülebilir kentsel ulaşımın dünya çapındaki marka projesine dönüşmüş durumda.

Haftanın amacı; öncelikle ilgili tüm karar vericilerin sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusuna daha fazla destek vermesini teşvik etmek, tüm belediyeleri ve belediyeler üzerinden tüm vatandaşları, sürdürülebilir ulaşım ile ilgili önlemler almaya davet ederek, bu konuda farkındalığın artırılmasını sağlamak, olarak tanımlanıyor.

Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca bisiklet - park alanları yapımı ve bakımı, bisiklet yolları yapımı ve var olan bisiklet yollarının genişletilmesi, yeşil alanlarının geliştirilmesi ve bakımı, özel gereksinimli bireylerin trafikteki görünürlüğü için alınmış önlemler, toplu ulaşım ağlarının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması gibi çalışmalar gündeme geliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşme makamı olduğu, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve sürdürülebilir kentsel hareketliliği Türkiye’de yaygınlaştırmayı hedefleyen SKUP Türkiye Projesi desteğiyle Türkiye’de de Avrupa Hareketlilik Haftası’na bu yıl Avrupa’dan toplamda 3 binden fazla kentin katılımı gerçekleşti.

Türkiye’den katılım rekoru

2023 yılı teması “Şehrini Keşfet Gelecek Enerjini Koru!” olarak belirlenen haftada Türkiye 670 belediyenin katılımıyla tüm zamanların katılım rekorunu kırıldı.

Avrupa Hareketlilik Haftası’nın kapanışında bir araya geldiğimiz AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile elektrikli deniz taksisi yolculuğu yaptık. İklim krizi ile mücadelede şehirlerin çok önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Meyer-Landrut, değişimin şehirlerden geleceğini söylüyor ve ekliyor: “İstanbul başarırsa, tüm şehirler başarır.”

Denizyolu taşımacılığı için önemli bir proje planlama aşamasında

Meyer-Landrut’un yorumları şöyle: “Şehirlerde dönüşümü sağlamak için farkındalığın artırılması çok önemli. Bu kapsamda, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içinde çalışması gerekiyor. Belediyelere çok önemli görevler düşüyor. AB’nin İstanbul’da deniz yolu taşımacılığının karbonsuzlaştırılmasına yönelik planlama aşamasında olan projesi var. Henüz bir anlaşma imzalanmadı ama Dünya Bankası da sürece olumlu bakıyor. EBRD de ilgileniyor.

10 şehir için 35 milyon Euro

“Avrupa Birliği şu anda Türkiye’nin 10 şehrinde sürdürülebilir taşımacılık modelleri ile ilgili projelerin planlanması için 35 milyon Euro finansman sağlıyor. Kalkınma bankalarından sağlanması planlanan kredilerde garantör olacağız. Sadece İstanbul için 500 milyon-1 milyar Euro arası bir bütçe öngörüyoruz.”

Karbon ne kadar pahalı olursa dönüşüm o kadar hızlı olur

“Bugün yeşil dönüşümün önündeki en büyük engel karbon fiyatlandırması. Karbon ne kadar pahalı olursa, yeşil dönüşüm o kadar hızlı olur. Türkiye’nin de bir an önce karbon piyasasını oluşturması gerekiyor. Öte yandan insanları da bu dönüşüm için gerçek anlamda ikna etmek çok önemli. Bunun da üç yolu var. Birincisi, dediğim gibi, karbon fiyatlandırması; ikincisi devlet teşvikleri ve üçüncüsü bazı yasaklamalar.”

İSPANYA’DA KADINLAR İÇİN HER YERDE DURAN GECE OTOBÜSLERİ

Avrupa Hareketlilik Haftası’nda belediyelerin iyi uygulamaları kalıcı hale geliyor. Polonya’da yıllık toplu taşıma bileti sahipleri için ücretsiz park yerleri; İspanya’da kadınlar için her yerde duran gece otobüsleri; Paris’te 100 sokağın kalıcı olarak yayalaşması ve tatil günlerinde sokakların araç trafiğine kapatılması Avrupa kentlerinin kalıcı iyi uygulama örnekleri arasında yer alıyor.

Ankara’da ise 480 EGO otobüsüne bisiklet taşıma aparatı takıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Caddesi, Mudanya ve Gölyazı olmak üzere 3 bölgede 7 istasyon ile ‘Paylaşımlı Bisiklet Sistemi’ oluşturarak hizmete sundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 12 ilçede 73 istasyon ile hizmet veren bisiklet kiralama KOBİS sistemi hayata geçirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi 20 kilometrelik bisiklet yolu projesinde yeni park istasyonları konumlandırdı. Uşak’ta bazı yollar meclis kararıyla araç kullanımına sürekli olarak kapatıldı.