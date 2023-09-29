İstanbul Park’ta ihale Açılır mı, TOSFED’in Girme şansı olur mu?

TÜRKİYE Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ve Başkanvekili Nisa Ersoy, 2012 yılı Ekim ayında FİYAŞ tarafından açılan ihale sonucu işletmesi 10 yıl 9 ay süreyle Intercity’ye geçen İstanbul Park’ı geçen Temmuz ayı başından itibaren yakın izlemeye aldı.

Üçlertoprağı ve Nisa Ersoy, gerek TOSFED yönetim kurulunda, gerekse konuyla ilgili platformlarda ilk açıldığı yıllarda Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapan İstanbul Park’la ilgili iç geçirdi:

- Sayın Cumhurbaşkanımız 18 yıl önce büyük bir vizyonla ülkemizin sporcularına kazandırdığı İstanbul Park, Kasım 2012’den itibaren milli sporcularımızın erişimine kapalı. 10 yıl 9 ay boyunca İstanbul Park’ı işleten şirket bu dönemde bir kere Formula 1’i getirebildi.

Türkiye’nin önde gelen avukatlık ofislerinden birinin sahibi olan Eren Üçlertoprağı, sözleşmenin bitiş tarihine baktı:

- İstanbul Park’ı FİYAŞ’tan kiralayan şirketin sözleşmesi görebildiğimiz kadarıyla 18 Temmuz 2023’te doldu. Ona rağmen şirket İstanbul Park’taki ticari aktivitelerini sürdürüyor.

Üçlertoprağı, son 1-2 yılda gayrimenkul kiralarının çok artmasıyla TOSFED yönetim kurulu toplantılarında şu saptamasını paylaştı:

- İstanbul Park, 300 futbol sahası büyüklüğünde bir alana sahip. İlk yıllardaki her organizasyonda sporcular İstanbul Park’a hayranlıklarını dile getirirdi. Bu tesis kiracı şirket tarafından çoğunlukla park ve lojistik üs olarak kullanıyor. Üstelik kirası çok düşük kaldı.

Şu noktanın altını da ayrıca çizdi:

- Kiracı şirket, İstanbul Park’ı ikinci el oto satışı için kurulan açık oto pazarı gibi kullandı. Ayrıca, ülkemizin yerli ve milli otomobili TOGG’un rakibi Tesla’nın da satış öncesi geçici park ve teslimi için kullanılıyor. Oysa TOGG için kullanılabilirdi.

Geçen gün Eren Üçlertoprağı ve Nisa Ersoy’la 5 meslektaşımın katıldığı bir sohbet yaptık. Üçlertoprağı ve Ersoy, bazı isimleri de sıralayarak şu iddiayı ortaya koydu:

- Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında göndere çektirmiş sporcularımız İstanbul Park’ta antrenman yapamıyor. Ayhancan Güven, Cem Bölükbaşı, Ali Türkkan başta olmak üzere onlarca sporcumuz İstanbul Park’ta bir tur dahi atmış değil.

Üçlertoprağı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun (TOSFED) bünyesindeki profesyonel kadroları ile İstanbul Park’ın yönetimine aday olduğunu her fırsatta yinelediğine dikkat çekti:

- Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’ın her zaman olduğu gibi sporun, sporcunun ve TOSFED’in yanında olduğunu biliyoruz.

TOSFED olarak ihaleye girmeye hazır olduklarını irdeledi:

- TOSFED, kendi öz kaynakları ve özel sektör işbirliği ile İstanbul Park’ı sporumuza kazandırmaya hazır. İhaleye de gireriz. TOSFED devreye girerse İstanbul Park’ta yeniden ülkemizi dünyada tanıtacak organizasyonlar hayata geçmeye başlar.

Ardından ekledi:

- İstanbul Park, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayelerinde, otomobil sporlarına ek, sporun her disiplininden, özellikle de olimpik branşlardan binlerce gence hizmet verecek bir tesis olarak kullanılabilir. Kompleks, olimpiyat köyüne de dönüşebilir.

İstanbul Park’ta asıl söz sahibinin Vakıflar Genel Müdürlüğü ve bağlı bulunduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğunu savundu:

- İstanbul Park’ı spora, sporcuya kazandırmak konusunda imza atacak kişi Kültür ve Turizm Bakanımız sayın Mehmet Nuri Ersoy’dur.

Tartışma konuları bir yana, İstanbul Park’ta Intercity’nin işletme süresinin dolduğu 2012’deki ihalede ortaya konulan takvimden anlaşılıyor.

Şimdi İstanbul Park için önümüzdeki günlerde ihale açılması söz konusu olacak mı?

İhaleyi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) büyük ortağı olduğu FİYAŞ mı açacak?

Yoksa TOSFED’in beklediği gibi ihale konusundaki son kararı Kültür ve Turizm Bakanlığı mı verecek?

TOSFED yönetimi, ihaleye iddialı şekilde girmeyi hedefliyor.

İhalede 2012’deki gibi bir yarış olur mu? TOSFED, ihale yarışında ipi göğüsleme şansı yakalayabilir mi?

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden Teyit bekliyoruz

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve Başkanvekili Nisa Ersoy’la sohbet sonrası İstanbul Park’ı açılışından, 2012’deki ihaleye kadar işleten, sonra da kiraya veren FİYAŞ’ın ortaklık yapısına yeniden baktım:

TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği): Yüzde 40.65

İstanbul Ticaret Odası (İTO): Yüzde 39.92

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Yüzde 10.98

İl Özel İdaresi: Yüzde 7.69

İTO Eğitim Vakfı:Yüzde 0.73

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç’e FİYAŞ’ın İstanbul Park’la ilgili son durumunu sordum, yanıtladı:

- FİYAŞ açısından süreç devam ediyor. Sözleşmeye göre sürenin uzatılmasını, Vakıflar Genel Müdürlüğünün gereken süreci yerine getirmesini takip ediyor ve bekliyoruz.

Durumu netleştirmek için yeniden sordum:

- Yeni işletmeci ile sözleşmeyi yapma hakkı FİYAŞ’ta mı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde mi?

Yanıtı açtı:

- FİYAŞ’ın İstanbul Park ile ilgili hakkı sözleşme gereği devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden sözleşme gereği bunun teyidini bekliyoruz.

10 yıllık kira geliri 133.5 milyon lira Olarak hesaplanmıştı

İSTANBUL Park’ın FİYAŞ tarafından ihaleyle Ekim-Kasım 2012’de Intercity’e kiralandığı ihaleyle ilgili arşiv taraması yaparken Sadi Özdemir’in 10 Kasım 2012’de Hürriyet’te yayınlanan haberini gördüm:

İhalede ikinci en iyi teklifi aylık 9 milyon lira artı KDV kira bedeli teklifiyle Eylül Tarım Oto Kiralama (Intercity) öne çıktı.

Dönemin İTO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, “İhalede birinci gelen firma ne yazık ki ilk ödemesini zamanında yapamadı. İhale, şartname gereği ve komisyonun kararı ile ikinci en yüksek teklifi veren firmaya kaldı” dedi.

FİYAŞ, Formula 1 yarışlarını çekmek hedefiyle 300 milyon liralık yatırımla 2005’te inşa edilen İstanbul Park 10 yıl 9 aylık kira dönemi için 133.5 milyon lira kira geliri elde edecek.

Arat’a ‘Matopolska Onursal Vatandaşlığı’

ÖNCEKİ akşam WhatsApp gruplarından bir mesaj dikkatimi çekti:

Hasan Arat’a Polonya’da büyük onur…

Mesajın devamı şöyleydi: