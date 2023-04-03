İttifakların ortak liste satrancı

Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar kesinleşti, yapılan kura çekimiyle oy pusulası basıma hazır hale geldi. Adaylar oy pusulasında soldan sağa resimleriyle birlikte Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan olarak sıralandılar.

14 Mayıs seçimlerinin önemli ayağı olan milletvekili seçimleri için ise ittifakların ve partilerin ittifakların ince hesapları yoğun şekilde sürüyor. Türkiye’deki 87 seçim bölgesi, milletvekili aday listeleri belirlenirken tam anlamıyla siyasetin satranç tahtasına dönüşmüş durumda. Seçim ittifaklarının tüm seçim bölgelerini kapsayacak şekilde “güçlerimizi bir araya getirelim” genel yaklaşımını ortaya koymalarının pratikte hiçbir yararı ve anlamı yok. İttifaklar ve partiler her seçim bölgesi için ayrı bir strateji ortaya koymak zorundalar. Her seçim bölgesi için ince hesaplar yaparken birbirlerini kollayarak milletvekili aday listesi hazırlamaya koyulan ittifaklar ve partilerin önünde sadece bir hafta var. 9 Nisan Pazar günü 17.00’ye kadar seçime katılacakları seçim çevrelerine ilişkin aday listelerini YSK’ya verecekler. Bizler de ittifakların ve partilerin birbirlerine nasıl üstünlük sağlamayı planladıklarını net şekilde görebileceğiz.

Seçim ittifakında değişiklik düzenlemesi kime yarayacak?

İttifakların hangi illerde tek liste oluşturacakları, hangi illerde partilerin güçlerinin göz önüne alınacağı çoklu listelerle girecekleri bu seçimde çok önemli. Bir partinin barajı geçmesi için içinde bulunduğu ittifakın barajı geçmesi kuralı hala geçerli. Cumhur ittifakı iktidarının geçen yıl seçim ittifakı yasasında yaptığı değişiklikle ortak listeler öne çıkmıştı. Bu düzenleme yapılırken çok parçalı Millet ittifakının ortak liste çıkarmasının zor olabileceği dikkate alınmıştı. Ancak, son dönemde Millet ittifakı içinde de safların sıklaştığı gözleniyor. İlk kez bu seçimde uygulanacak düzenleme uyarınca önceki seçimlerde, ittifakta yer alsa bile ideolojisine uygun olan partiye ‘baraj altı kalacağı’ gerekçesiyle oy vermeyen seçmen, bu seçimde daha farklı davranış sergileyebilecek. İttifak barajı geçerse oy verdiği partinin baraj sorunu olmayacağı için bulunduğu seçim çevresinde yeterli oy alabilmesi halinde milletvekili çıkarabilecek. Her ne kadar ortak liste çıkarma konusunda elinin daha rahat olacağı düşünülse de Cumhur ittifakında bu konuda sıkıntı yaşandığı geçen hafta MHP lideri Bahçeli’nin Twitter mesajlarıyla anlaşıldı. Bahçeli partisinin ortak listelerde yer almayacağını net şekilde açıkladı. Son dönemde seçim ittifakları içinde dengelerin akşamdan sabaha nasıl değiştiğini hayretler içinde gözleyip kaydeden seçmenler ve gazeteciler olarak tabii ki 9 Nisan’da listeleri görene kadar bekleyeceğiz.

Kent Konseyleri: “Tedbir Depremden Güçlüdür”

Yaşadığımız korkunç felaket var olduğunu saydığımız, biraz endişeyle de olsa güven beslediğimiz kurumsal kapasiteyle ilgili birçok eksiği ve yetersizliği acı bir şekilde gösterdi. Aynı zamanda ülkemizde bireylerin, şirketlerin, sivil örgütlenmelerin şirketlerin yardımlaşma duygusu ve özveriyle nasıl bir araya geldiklerini de gururla, umutlanarak izledik.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği (TKKB) yerel örgütlerinin verdiği güçle deprem sonrası yeniden yapılanma ve bundan sonra olası depremlere hazırlıklı olma konusunda bir süredir önemli çalışmalar yapıyor. Birlik,18 Mart’ta Ankara’da deprem anını hatırlatan ‘4;17’ başlıklı “Türkiye’de Deprem Gerçeği ve Kriz Yönetimi” temalı Deprem zirvesi gerçekleştirdi ve ardından Deprem raporu açıklandı. Ardından Türkiye genelindeki 125 kent konseyi bileşenlerinin katıldığı dijital ortamda 10 gün çevrimiçi süren toplantılar sonunda “Afet Eylem Planı” hazırlandı. Plan “Tedbir Depremden Güçlüdür” başlığıyla duyuruldu.

TKKB’nin dönem başkanlığını Ankara Kent Konseyi Başkanı ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Halil İbrahim Yılmaz yürütüyor. Birlik yönetiminde Hatay, Gaziantep, Elazığ ve Yalova gibi deprem yaşamış illerin kent konseyi başkanlarının yer alıyor olması çalışmaların hassasiyetini artırıyor.

Birlik son olarak “Afetlere Hazırlıkta Kent Konseylerinin Rolü” başlıklı 26 maddelik bildirge yayımladı. Bildirgenin kamuoyuna açıklandığı toplantıda konuştuğumuz birlik başkanı Yılmaz, “Kent konseylerinin afetlere hazırlık, müdahale ve afet sonrası yeniden yapılanma süreçlerinde aktif rol almasını hedefliyoruz diyor. Kent konseylerinin deprem ve afetlere hazırlık çalışmalarını yakından takip edeceğiz.