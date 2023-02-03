İYİ Parti’nin sitemi

Millet İttifakı’nın kurucu paydaşları CHP ve İYİ Parti arasında aday belirleme konusunda gergin bir süreç yaşanıyor. 6’lı Masa’nın her koşulda birlikte kalacağını ısrarla vurgulamalarına rağmen İyi Partililer sitemlerini dile getirmekten geri durmuyorlar.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat toplantısında belirleyeceğiz” sözlerini medyadan öğrendiklerini EKONOMİ’ye açıkladı.

Özlale’nin açıklaması bugün Ankara gündemine oturdu. Son 6’lı Masa toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan açıklamaları nedeniyle Cihan Paçacı’nın parti yönetimindeki görevinden istifa ettiğini hatırlatan Özlale, bana ve Ankara Haber Müdürümüz Hüseyin Gökçe’ye, “Biz, sayın Cihan Paçacı’yı kurban verdik ama, ‘Kemal Kılıçdaroğlu aday olmazsa 6’lı Masa dağılır’ diyen Bülent Kuşoğlu gereğini yapmadı. Bu açıklama bizi çok rahatsız etmişti” dedi. Bugünkü partiler arası temas trafiğinde Özlale’nin gazetemize yaptığı açıklamalar çok konuşulacaktır.

Millet İttifakı’nın adayı bekleniyor

Seçim tarihine geri sayım başlamasına rağmen Millet İttifakı’nın adayını hala açıklayamaması muhalefetin seçim kampanyasına odaklanmasını güçleştiriyor. Ankara’da muhalefet partileri arasında yoğun temas trafiği yaşanıyor. Millet İttifakı liderlerinin 13 Şubat’taki kritik toplantısı öncesinde toplantıya ev sahipliği yapacak olan SP lideri Temel Karamollaoğlu, liderlerle ikili görüşmelerini sürdürüyor. Dün, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Karamollaoğlu’nun diğer liderlerle de temaslarını bugün ve hafta sonunda sürdürmesi bekleniyor. Bu aşamada liderler arasında ikili telefon görüşmelerinin de yapılabileceği belirtiliyor.

MHP’den Tekirdağ mitingi

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin illerde yaptığı “Aziz Milletim Sıra Sende” temalı mitingleri devam ediyor. Bahçeli, 5 Şubat Pazar günü Tekirdağ Cumhuriyet Meydanı’nda partililere seslenecek.