Kamusal sıkılaştırma seçim sonrası başlar mı?

Yüksek enflasyonun ne kadar büyük bir bela olduğu, enflasyonla mücadelenin toplumsal mutabakat olmadan, güçlü mali politikalarla desteklenmeden sadece Merkez Bankası para politikasıyla yürütülemeyeceği bilinen gerçeklerdir.

Bu gerçeklerin altının önemle çizildiği metinler kolayca ulaşılabilir şekilde devletin en yetkili birimlerince tutulan kaynaklarda mevcut.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan 11. Kalkınma Planı (2019-2023) Enflasyonla Mücadele Özel İhtisas Komisyonu Raporu bugün tartıştığımız enflasyonla mücadelenin nasıl yapılması gerektiğine dair bilgileri net bir şekilde ortaya koyuyor. (https://www.sbb.gov.tr/wp content/uploads/2020/04/EnflasyonlaMucadeleOzelIhtisasKomisyonuRaporu.pdf)

Rapordaki şu saptama önemli: “Enflasyonla mücadelenin başarıya ulaşması için sağlanması gereken ilk koşul ekonomiye yön veren iktisadi birimlerin mevcut enflasyonun yüksek olduğuna inanması ve bu yüksek enflasyonun ekonomiye maliyetlerinin farkında olmasıdır.”

Bugün hala etkin görevlerde bulunan teknokratlar ve akademisyenlerin hazırladığı rapordan günümüz tartışmalarına ışık tutacak alıntılar yapmanın yararlı olacağını düşünüyorum. EKONOMİ okurlarının yaklaşımlarını bildiği Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ve Prof. Dr. Hakan Kara’nın da diğer uzman ve bürokratlarla birlikte ihtisas komisyonu üyesi olarak raporda imzaları bulunduğunu hatırlatmakta yarar var.

Enflasyonla mücadele ertelenemez

Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var ve aylardan beri asıl kapsayıcı dezenflasyon politikalarının seçimden sonra uygulanması bekleniyor. Enflasyonla mücadelenin özveri gerektiren adımları seçim sonrasına erteleniyor. Parasal sıkılaştırma tamam da “kamusal sıkılaştırma seçimden sonra başlar mı?” diye düşünüyoruz. Bu noktada 2018 yılında hazırlanan söz konusu rapordaki saptamalar ve uyarılar günümüze ışık tutuyor.

Raporda “Ertelenmiş dezenflasyon politikalarının birim enflasyon başına katlanılması gereken üretim kayıplarını yükselttiği” belirtilerek şöyle deniliyor: “Erteleme maliyeti, enflasyonun hız kazanmaya başladığı dolayısıyla da enflasyon beklentilerinin bozulmaya başladığı dönemde meydana gelmektedir. Bu sonuç, merkez bankalarının daha düşük toplumsal maliyetlere katlanmak için dezenflasyon politikalarını geciktirmemeleri gerektiğini söylemektedir. Bu bulgu, enflasyon beklentilerinin kötüleşmeye başladığı mevcut durumda Türkiye için de önemli ipuçları içermektedir.”

Vergi artışları ve sürpriz enflasyon etkisi

Raporda “Gelişmekte olan ülke ekonomileri için yüzde 12,85’in üstündeki enflasyon oranlarının ‘çok yüksek’ olduğu, yüzde 17’nin üzerindeki enflasyonun da büyümeyi önemli ölçüde olumsuz etkilediği” belirtiliyor.

Türkiye’de enflasyonun yükselmesine neden olan faktörlerin başında döviz kuru hareketleri ve gıda fiyatlarının geldiği belirtilen raporda dolaylı vergilerdeki artışın enflasyon üzerindeki etkisi şöyle anlatılıyor:

“Geçmişte özellikle tütün, enerji ve otomobil gibi TÜFE içinde ağırlığı yüksek kalemlerde yapılan ayarlamaların enflasyon üzerinde yüksek sürpriz etkisi yaparak enflasyon görünümünü bozduğu görülmektedir. Bu yapı aynı zamanda çevrim karşıtı politika izleme kapasitesini sınırlamakta ve ekonomi politikalarının hareket alanını daraltmaktadır. Söz konusu döngü ekonominin yavaşladığı dönemlerde daha belirgin biçimde hissedilmektedir. İç talebin zayıfladığı ve dolayısıyla vergi gelirlerinin planlanandan düşük kaldığı durumlarda bütçe dengesini düzeltmek için yapılan yukarı yönlü kamu fiyat ve vergi ayarlamaları, iktisadi faaliyetin enflasyon üzerindeki aşağı yönlü etkisini sınırlayabildiği gibi para politikası aktarımının etkinliğini de zayıflatabilmektedir.”

