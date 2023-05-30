Kapalıçarşı’ya 7 yaşında girdi, 24 yılda 420 milyon dolarlık ‘Honest’e ulaştı

HONEST Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Deveci, işleriyle ilgili durum değerlendirmesi yaparken 7 yaşında iken Kapalıçarşı’da çalışmaya başladığı günlere döndü:

- 1987’de doğdum. Ispartalı bir aileyiz. 7 yaşında Kapalıçarşı’da çalışmaya başladım. Kendimi, “Eti senin kemiği benim” yaklaşımıyla işe başlatılanların son nesli gibi görüyorum.

Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Fakültesi’nin İngilizce Fizik bölümünü bitirmişti ama Kapalıçarşı’da çalışmasının büyük faydasını görmüştü:

- Üniversitede uluslararası ilişkileri de ikinci dal olarak okudum ama çocukluğumun Kapalıçarşı’da çalışarak geçmesi, beni turizme yöneltti.

Nitekim İstanbul Kapalıçarşı’daki deneyimini dikkate alarak 1999 yılında Honest Turizm Seyahat Acentesi’yle sektöre giriş yaptı:

- Mevcut bir seyahat acentesini satın alarak turizm sektörüne girdim. Zamanla Latin Amerika ülkelerinden ülkemize turist getirmede öne çıktık.

Seyahat acentesi ile birlikte turizm sektörüne yerleşmeye başladı:

- Uluslararası ilişkilerim zamanla güçlendi. Seyahat trafiğim yoğunlaştı. Gittiğim ülke sayısı 94’ü buldu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi Honest Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Deveci ile buluşup sohbet ettik. Turizmde ulaştığı noktayı paylaştı:

- 7 otelimiz, bir kruvaziyer gemiz, 4 de balon şirketimiz var.

Signature adlı otellerinin nerede olduğunu merak ettim, sıraladı:

- İstanbul, Kapadokya, Pamukkale ve Kuşadası… Otellerin 4’ünün mülkü de bizim. 3 otelimizin mülkü kiralık.

Otellere Meksikalı bir turizm operatörünün ortaklığının söz konusu olduğunu bildirdi:

- Bizim oteller açıldığı gün dolar. Hem bizim seyahat acentemiz, hem de Meksikalı turizm operatörü otellerimize turist yönlendirme konusunda önemli rol oynar.

Yeni otel yatırımı düşünüp düşünmediğini merak ettim, şu yanıtı verdi:

- Fırsat çıktıkça bakıyoruz.

Bu noktada pandemi dönemine işaret etti:

- Biz pandemide atılım yaptık. Pandemi sonrası turizmin patlayacağını öngördük. Nitekim öyle de oluyor.

İş hayatının cesaretli adımlar atmayı gerektirdiğini vurguladı:

- Yalnız cesaretin aklın önüne geçmemesi gerekiyor. En doğrusu cesur ama akıllı hareket etmek.

Kruvaziyer gemisinin de yüzde 50’sinin kendilerine ait olduğunu kaydetti:

- Kruvaziyer gemimiz Çeşme’den çıkıyor, Yunan adaları ve Atina’yı da kapsayan bir tur yapıyor. 1000 kişilik gemiden çok memnun değiliz. Gemiyi dolduracak kapasitemiz olduğunu düşünmüştük, henüz hedefe ulaşamadık.

Grubun cirosunu sordum, yanıtladı:

- 420 milyon dolar ciromuz var. 1500 kişi istihdam ediyoruz.

Hizmet ihracatında iddialı noktada olduklarının altını çizdi:

- Hizmet ihracatında Türkiye 8’incisi konumundayız. 100 milyon doların üzerinde hizmet ihracatı gelirimiz söz konusu.

Cengiz Deveci, 7 yaşında Kapalıçarşı’da çıraklıkla başlayan çalışma hayatında, 1999’da devraldığı seyahat acentesi ile turizm girişimcisi oldu.

23-24 yılda Honest’i 420 milyon dolar ciroyu bulan bir holdinge dönüştürdü…

Deveci, bir yıl sonra Honest Kahve A.Ş. adlı şirketini Londra Borsası’nda halka açmayı hedefliyor.

Bu yolculukta “aklın önüne geçmeyen cesaret”iyle işleri daha da büyütecek gibi görünüyor…

Türkiye’de ‘balon cirosu’ 300 milyon doları buluyor

HONEST Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Deveci, Türkiye’de toplam 180 tur balonunun hizmet verdiğini belirtti:

- Biz balon turizmine 2015’te girdik. 4 şirketimize ait 35 balonla hizmet veriyoruz. Balon şirketimizin 3’ü Kapadokya’da, biri Pamukkale’de faaliyet gösteriyor.

Balon turlarının karadan girilemeyen yerlerin görülebilmesini sağladığını kaydetti:

- Rüzgarın hızı saatte 15 kilometreyi aştığı anda balonla tur yapılamıyor. Yılın 210 günü balon turu gerçekleşebiliyor. 1 Mart-15 Haziran ile 1 Eylül-15 Kasım arası balon turu açısından yüksek sezon oluyor.

Balon turunun Türkiye’deki toplam cirosunu merak ettim, hesapladı:

- Yıllık 300 milyon dolarlık bir ciro söz konusu…

Latin Amerika’dan gelenler uzun kalıyor 1000 dolar bırakıyor

HONEST Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Deveci, Türkiye’ye 128 bin 500 turist getirdiklerini bildirdi:

- Latin Amerika ülkelerinden gelen turistler 8-14 gece kalıyor. Çoğu kültür turizmine yöneliyor. Ayrıca turumuz Balkan ülkelerini de içine alıyor.

Turist başı geliri merak ettim, şu yanıtı verdi:

- Turist başına 1000 doları buluyor.

Latin Amerikalı turistlerin Türkiye-Mısır, Türkiye-Dubai ve Türkiye-Balkanlar turlarını kendilerinin organize ettiklerini kaydetti:

- THY’nin büyük müşterileri arasında yer alıyoruz.

15-16 dili akşam yemeği sohbeti kadar biliyorum

HONEST Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Deveci, İngilizce, Rusça, İtalyanca ve Portekizce’yi iyi bildiğini aktarıp ekledi:

- Aslında Kapalıçarşı’da yetişmenin etkisiyle 15-16 farklı dili bir akşam yemeği sohbeti yapabilecek kadar konuşabiliyorum.

Holding bünyesindeki şirketleri sıraladı:

- Honest Travel Group, Signature Otel Zinciri, Honest Transport, Honest Kahve…

Kolombiyalı kahve zinciri Juan Valdez’i Türkiye’ye getirdiğini ve şubelerini adım adım artırdıklarını belirtti:

- En son Le Pain Quotidien’i devraldık. Yani, yeme-içme tarafında da büyüyoruz.

Türkiye-Brezilya İş konseyi Başkanı

HONEST Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Deveci, Paraguay’ın İstanbul Fahri Konsolosluğunun yansıra bazı iş dünyası örgütlerinde şu görevlerde bulunuyor:

· Türkiye-Brezilya İş Konseyi Başkanı

· Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Amerika Kıtası Koordinatör Başkan Yardımcısı

· Türkiye-Paraguay İş Konseyi kurucusu