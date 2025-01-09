‘Kaslarımız güçlü, zora alışığız’ dedi krizi fırsata çevirdi aktif büyüklükte 19 milyar lirayı gördü

Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal’la 2024 yılını irdelerken, Fuzul Ev ile ilk yola çıktıkları günlere uzanarak değerlendirme yaptı:

- 33 yılı geride bıraktık. Ülkemiz sıklıkla krizler yaşıyor. Biz dayanışmayı temel alan bir iş modeliyle yola çıktık, bugünkü birbirini tamamlayan Fuzul ekosistemine ulaştık. İnsanları kendi imkanlarıyla ev, araba sahibi yaptık, yapmaya devam ediyoruz.

Önceki Başbakanlardan Tansu Çiller’in seçim dönemi vaatlerinden birini anımsadı:

- Otomobil ve evi kastederek iki anahtar göstermişlerdi…

(Soldan sağa üst) Rubikpara Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akbal, Fuzul İç İletişim ve İşveren Markası Yöneticisi H. Kübra Akbal Kuru, Fuzul Tasarruf Yönetim Kurulu Başkan Vekili Furkan Akbal, Fuzul GYO Yönetim Kurulu Üyesi - Zahit Akbal (Soldan sağa alt) Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, Fuzul Holding Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal, Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal

Fuzul Ev’in kurduğu modelin başarılı olduğunu irdeledi:

- 33 yılda binlerce insanı ev ve araba sahibi yaptık… Üstelik uzun dönem arkamızda devlet güvencesi de yoktu. Piyasanın kötü olduğu dönemler dahil hep taahhütlerimizi yerine getirdik.

Oluşturdukları güvenin Fuzul GYO’nun halka arzına yansıdığı üzerinde durdu:

- 1 milyon 350 bin kişi Fuzul GYO hissesi aldı. Yatırımcı sayısı açısından GYO’lar arasında rekor kırdı.

Kardeşleriyle durum değerlendirmesi yaparken 2024 yılını şöyle özetledi:

- Kaslarımız güçlü, zor dönemlere alışığız. Kriz yılı 2024’ü de zirvede tamamlamış olduk.

Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal, düzenledikleri sohbet toplantısında 2024 yılını değerlendirip, 2025’e dönük planlarını paylaştı.

Akbal kardeşlere toplantıda aile fertlerinden oluşan yöneticilerden Rubikpara Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akbal, Fuzul Tasarruf Yönetim Kurulu Başkanvekili Furkan Akbal, Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, Fuzul GYO Yönetim Kurulu Üyesi Zahit Akbal, Fuzul İç İletişim ve İşveren Markası Yöneticisi H. Kübra Akbal Kuru eşlik etti.

Mahmut Akbal, söze şöyle girdi:

- 2024’ü çok iyi kapattık. 2025’te de inşallah iyi bir yerde olacağız. Yatırımlarımızı devam ettireceğiz. 2025’in ikinci yarısında piyasaların canlanacağını bekliyoruz.

Mahmut Akbal, Tasarruf Mevduat konusunda şu noktanın altını çizdi:

- Tasarruf Finansman tarafında BDDK güvencesinin oluşmasında isteği en yüksek şirket biz olduk. Bu işi çok suistimal eden oldu. Regülasyonla sektör toparlandı. Yatırımcıya kendi imkanları ile sandık kuruyor, parayı toplayıp ev sahibi yapıyoruz.

İnşaat tarafıyla ilgili şu bilgileri verdi:

- İnşaatta hem kendi projelerimizi geliştiriyoruz, hem TOKİ, hem Emlak Konut, hem de belediyelerle projelerde yer alıyoruz. Ayrıca yabancı ortaklıklarla da projeler geliştiriyoruz.

2023 yılında kurdukları “Fuzul Topraktan”a işaret etti:

- Fuzul Topraktan, kurulduğu 2023 yılını nadas dönemi gibi geçirdi. 2024’ü ekim yılı gibi değerlendirdi. 2025 artık hasat yılı olacak. Fuzul Topraktan’ın bu sene yıldız şirketimiz olacağını düşünüyoruz.

Son dönemlerde devreye giren şirketlerine dikkat çekti:

- “Rubikpara”, yaptığımız işlerin tamamlayıcısı bir proje oldu. Merkez Bankası’ndan lisansı aldı. “Nevita” ile yabancıya konut satışı tarafında oluşan boşluğu tamamladık. Yeni nesil kısa dönemli konaklama için “Newinn” ile hizmetleri çeşitlendirdik.

Birbirini tamamlayan şirketlerle oluşturdukları ekosistemin etkisini şöyle anlattı:

- Gayrimenkul geliştiricilerin yakalandığı konut satışı krizine biz yakalanmamış olduk.

Ayrıca “Fuzul Ventures”u kurduklarını bildirdi:

- Start-up’lara ve teknolojiye dönük girişimlere yatırım yapacağız.

Eyüp Akbal, Fuzul Ev tarafında 2024 yılında 100 bine yakın yeni müşteriyi kucakladıklarını bildirdi:

- Konut kredilerinin maliyetinin yükselmesi, kısılması, daralan piyasada bizim önümüzü açtı. Bizim için fırsat oldu. Daha önce bizim sistemin potasında olmayan müşteriler de geldi.

Grubun ulaştığı parasal büyüklüğü merak ettim, Fuzul Tasarruf Yönetim Kurulu Başkanvekili Furkan Akbal, şu verileri paylaştı:

Fuzul Ev’de aktif büyüklük 19 milyar lirayı buldu.

Ayda 8 bin yeni müşteri sisteme giriyor.

Ayda 5 bin ev ve araba teslim ediyoruz.

Bu, her ay piyasaya 4 milyar lira enjekte ettiğimiz anlamına geliyor.

Çekilişle ev ve otomobil modeliyle yola çıkan Fuzul, şirket sayısını artırıp ekosistem oluşturdu, sadece Fuzul Ev’de 19 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştı…

2025’e de büyüme planıyla adım attı…

Kredi alamayan kesime alternatif oluşturduk

Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Fuzul Tasarruf Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, portföylerinde orta ve bir altı gelire sahip kitlenin çoğunluğu oluşturmaya başladığını belirtti:

- 2024 yılında pik noktayı yakaladık. Şu anda 70 şehirde 125 şubemiz var. Bu sene 15 büyük ilçede şube açacağız. Fuzul Tasarruf iyi bir ivme yakaladı. E-tapu gibi dijital uygulamalar da işimizi çok hızlandırdı.

3 milyona yakın kayıtlı müşterilerinin olduğunu bildirdi:

- Bankaya gidemeyen, kredi çekemeyen, öz kaynağı olmayan, borç bulamayan kesime alternatif oluşturduk.

Ev alma umudu olmayan ‘Topraktan’ ile potaya giriyor

Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, “Fuzul Topraktan” adlı şirketleri için şu mesajı verdi:

- Ev alma umudu olmayanları “Fuzul Topraktan” ile potaya koymuş oluyoruz.

Fuzul Topraktan’ın Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, modeli şöyle anlattı:

Bitmiş konu artık büyük lokma.

Fuzul Topraktan, aşamalı şekilde konut edinme sistemi.

Kooperatiflerde olduğu gibi arsadan itibaren sisteme girip konuta doğru yol almak mümkün.

2024’te 1644 bağımsız bölüm iştirakçisi ile tamamladık.

Konut edinme süresini 60 aya çıkardık.

2025 yılında 3 bin konutu arz edeceğiz.

3 ayda bir yeni şantiye kuracak tempoyu yakaladık.

Arsaları önce biz satın alıyoruz. Yani, bizde olmayan arsalardan pay vermemiz söz konusu değil.

Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal araya girdi:

- Biz imarı olmayan arsa almıyoruz.

Şu noktanın altını çizdi:

- Konut edinmek iyice zorlaştı. Faizler inse bile beyaz yakalıların doğrudan konutu alabilecek gücü olmayacak artık. Arsadan girerek konut edinme modeli onlar için kapıyı açık tutacak.

Ardından ekledi:

- Konutlarda yüzde 40 arsa maliyeti, yüzde 30 inşaat maliyeti, yüzde 30 da müteahhit kârı olur normalde. “Topraktan” modelinde müteahhit kârını yüzde 10’a çekiyoruz. Yüzde 20 yatırımcıya kalacak şekilde planlama yapıyoruz.

Finansı yönetemezseniz işler zorlaşabiliyor

Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, her işin merkezinde finansı yönetmenin olduğunu belirtti:

- Finansı yönetemezseniz işler zorlaşıyor. 2025’te finans tarafında biraz daha yoğunluğu artıracağız.

Kasım 2023’te Rubikpara’yı devreye aldıklarını vurguladı:

- Rubikpara, elektronik ödeme şirketi. Bu alanda 87 şirket Merkez Bankası’ndan lisans aldı. Biz Rubikpara’da para transferi, dijital cüzdan, mobil bankacılık hizmeti veriyoruz. Mevduat yok bizde. Sanal ve fiziki POS hizmeti de var. Açık bankacılık hizmeti de devreye girecek.