‘Tenekeden bina olmaz’a takılmadı, hafif çelik konutla Dominik’ten ABD’ye uzanacak

17 AĞUSTOS 1999 Gölcük merkezli Marmara depremi sonrasıydı… Babası Fikri Şimşek’in 1971’de kurduğu inşaat şirketi Aksan Yapı’da çalışan Melih Şimşek, depreme dayanıklı konut araştırması için California’nın yolunu tuttu.

Melih Şimşek, California’dan kararını vermiş olarak döndü, babası Fikri Şimşek’e planını anlattı:

- Biz geleneksel inşaat işini bırakalım. Hafif çelik yapılar tarafında yol alalım. Hafif çelik yapılar hem daha hızlı kurulabiliyor hem de daha önemlisi depreme dayanıklı oluyor.

Fikri Şimşek, şirketin çelik yapıya yönelmesi planını benimsedi ancak sektörün büyüklerinden Melih Şimşek’i uyaranlar oldu:

- Sakın ha, geleneksel inşaattan vazgeçmeyin. Bu ülkede tenekeden bina olmaz…

Baba Fikri Şimşek, oğulları Melih ve Mert Şimşek ile kızı Müge Şimşek’in önünü açan desteğini verdi:

- Siz hafif çelik bina konusuna odaklanın…

Böylece Aksan Yapı, adım adım Akkon Çelik’e dönüştü, ilk hafif çelik konut ve bina üretimine 2001 yılında imza attı. Melih Şimşek, zamanla şirketin adını “Consera”ya dönüştürdü. Hafif çelik yapıyı fabrikada seri üretip, sahada montaj noktasına taşıdı. Böylece, fabrikada 2.5 ayda modüler üretilen binalar, arsada 8 günde montaj edilebilir hale geldi. Yani, 90 günde anahtar teslimine ulaşıldı.

Consera, Çerkezköy’de kurduğu fabrikada ürettiği “modüler çelik yapı”larla ihracata da yöneldi. Hollanda, Irak, Venezuela, Belçika, Almanya, Avusturya, Dominik derken ihracat pazarını 32 ülkeye kadar çıkardı. İhracatı bir ara üretiminin yüzde 70’ini buldu.

25 milyon dolarlık yatırımla kurulan Çerkezköy fabrikası, yılda 3 bin modüler çelik konut üretecek kapasiteyi buldu. Üretim temposu yılda ortalama 2 bin konut üretimine oturdu.

Consera’nın kurucusu Melih Şimşek’le İstanbul’daki şirket merkezinde buluştuk. Sohbete endüstriyel tasarıma yoğunlaşan kızı Pelin Şimşek de eşlik etti.

Melih Şimşek, 25 yıldır çelik yapıya odaklandıklarını belirtti:

- Başlangıçta binaların taşıyıcı sistemlerini çelik yaptık. Zamanla tümünü fabrika ortamında üretir hale geldik. Son 5 yıldır tamamen fabrikada modüler üretime geçtik.

İran’dan örnek verdi:

- İran’da çelik yapı oranı yüzde 50’yi buluyor. Ülkemizde henüz yüzde 5’lerde seyrediyor. İnşaat sektörünün malzeme tarafı “endüstri 4.0”a geçti. İnşaat tarafı ise hâlâ “endüstri 2.0”la yoluna devam ediyor.

Consera, Dominik Cumhuriyeti'nde inşaatını tamamladığı

Acun Ilıcalı'ya ait 280 odalı yukarıdaki otelin ardından ülkede

hafif çelik yapı üretim tesisini gündemine aldı.

Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Melih Şimşek, çelik yapıların avantajlarını şöyle özetledi:

Çelik yapılar, geleneksel yapılara göre 7-10 kat daha hafif, bu oranda deprem kuvvetine daha az maruz kalıyor.

Çelik taşıyıcılı yapılar, endüstriyel ortamda yüzde 100 denetimle üretildiği için insan hatası önemli ölçüde ortadan kalkıyor.

Deprem esnasında çelik yapıların salınım yapabilmesi, esneklik yetenekleri hasar almalarını önlüyor.

Modüler çelik yapıda brüt-net alan farkı da düşük. Kolon-kiriş çıkıntılarının olmaması, alanın verimli kullanılmasını sağlıyor. Daire başına 3.3 metrekare daha az kayıp söz konusu oluyor. 80 dairelik bir projede 4 daire kazanılabiliyor.

Çelik ve geleneksel yapıların maliyetleri kağıt üstünde aynı olsa da, çelik yapılar zaman ve kazanılan alandan dolayı daha ekonomik.

Melih Şimşek, yurt dışında gerçekleşen ilk projeleri arasında Venezuela’nın yer aldığını bildirdi:

- Summa İnşaat’ın Venezuela’da üstlendiği bir projede hafif çelik yapıya dayalı konutlarla biz de yerimizi almıştık.

Toplu Konu İdaresi’nin (TOKİ) projelerine de ilk kez Van depreminden sonra girdiklerini vurguladı:

- TOKİ’nin Van’daki deprem konutlarında da bizim hafif çelik yapıya dayalı bölümlerimiz var.

Acun Ilıcalı’nın Dominik’teki 280 odalı otel projesini de Consera’nın gerçekleştirdiğinin altını çizdi:

- Acun Ilıcalı’nın otel projesini üstlendikten sonra Dominik’te modüler hafif çelik yapı üretmek üzere bir fabrika yatırımını gündemimize aldık. Oradan ABD pazarına daha rahat girebileceğimizi düşünüyoruz.

Çelik yapıda 25 yılda 2.5 milyon metrekarelik proje tamamladıklarına işaret etti:

- 2024 yılı bizim için oldukça iyi geçti. Geçen yıl büyük bölümünü tamamladığımız Kuzeybükü Zekeriyaköy projemizi yıl sonunda bitireceğiz. 9 bin 500 metrekarelik alanda 7 blok 42 müstakil sıra evden oluşan proje 45 milyon dolara mal oluyor.

Türk Yapısal Çelik Derneği Başkan Yardımcısı şapkasıyla şu mesajı verdi:

- Resmi açıklamalara göre İstanbul’da 1.5 milyon riskli bina bulunuyor. Bunların yüzde 30’unun acilen dönüştürülmesi gerektiği belirtiliyor. Hafif yapısal çelik formülüyle 3 yılda 1 milyon konut üretmek mümkün.

Melih Şimşek’in anlattıkları, yapısal çelik sektörünün Türkiye’de kentsel dönüşümü hızlandırma, fabrika üretimi modüler konut ihraç etme potansiyelinin yüksek olduğunu ortaya koyuyor…

İş Bankası, depremzede personeline ‘modüler hafif çelik’ konut yaptırıyor

GÜLSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gül’ün çalışma ofisine uğradığımda Gülsan İnşaat’ın rol aldığı projeler arasından biri dikkatimi çekti:

İş Bankası Marmaris Eğitim ve Dinlenme Tesisi…

Çelik yapı sektöründe öne çıkan Consera’nın Kurucusu Melih Şimşek de sohbet sırasında aynı proje üzerinde durdu:

- İş Bankası’nın Marmaris’teki projesinde “modüler hafif çelik yapı”nın kullanımı söz konusu. Oradaki çalışmalar vesilesiyle İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’ı Çerkezköy’deki fabrikamıza davet ettim, tam 4 saat zaman ayırdı.

Hakan Aran’ın fabrika turu sırasında Avusturya’daki bir proje için modüler çelik yapı yüklemesinin yapıldığına tanık olduğunu kaydetti:

- Hakan Bey, “Sizinki inşaat ihracatına dönüşmüş” dedi. Sonra da Malatya’daki personele lojman projelerinin olduğunu anlattı. Orada, söz konusu konutları “çelik yapı” tekniği ile inşa ettirme kararı verdi.

İş Bankası’nın personel lojmanı olarak 80 konutluk proje hazırlattığını bildirdi:

- 12 milyon dolarlık bu proje için “yerinde üretim” yapmak üzere Malatya’da 10 bin metrekarelik bir fabrika kiraladık. Modüler konut üretimini Malatya’da gerçekleştiriyoruz. 6 ayda bitireceğiz.

2026’dan itibaren bölgesel büyüme hazırlığımız var

CONSERA Kurucusu Melih Şimşek, 2026’dan itibaren bölgesel büyüme için kolları sıvadıklarını bildirdi:

- İstanbul’da yürüyen projelerimizin yanı sıra İzmir ve Mersin’de projelerimiz gündeme gelecek.

İstanbul’da bugünlerde 35 milyon dolarlık yeni bir projeye başlayacaklarını kaydetti:

- Kentsel dönüşüm kapsamındaki proje 250 konuttan oluşacak. Bu projeyi de fabrikada modüler üretimin ardından yerinde monte yoluyla gerçekleştireceğiz.

İstanbul’da ayrıca kreş yapımına da başladıklarını vurguladı:

- Ataşehir, Pendik, Sarıyer ve Beykoz gibi İstanbul’un çeşitli ilçelerinde modüler inşaat yöntemini kullanarak kreş yapıyoruz. 2-3 derslikli kreşler tek katlı oluyor ve 90 günde inşaatı tamamlanıyor.

Yapısal çelik sektörü yılda 300 bin konut kapasitesine sahip

TÜRK Yapısal Çelik Derneği Başkan Yardımcısı Melih Şimşek, sektörün Türkiye’deki potansiyeli üzerinde durdu:

- Sektörümüz Türkiye’de yılda en az 300 bin konut üretebilecek kapasiteye sahip. Yılda 300 bin depreme dirençli modüler çelik konut üretebilmek için yaklaşık 3 milyon ton çelik yassı ürün, çelik profil ve haddelenmiş profile ihtiyaç var.

Türkiye’nin ihtiyacı karşılayacak çelik kapasitesine sahip olduğunun altını çizdi:

- Ülkemizde 50 milyon tonluk çelik üretim kapasitesi var. Yapısal çelik formülüyle yılda 300 bin konut yapmak için 72 bin kişilik istihdama ihtiyaç olur. Yapısal çelik formülüyle depreme dirençli binalar yaparken, önemli düzeyde istihdam da yaratılması söz konusu.