Kayseri’ye vagon için 140 milyon dolar yatıracak

Erciyas Holding’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kamil Erciyas, Holding İcra Kurulu Başkanı ve oğlu Kamil Emre Erciyas’la, ana işleri çelik boru üretiminin yanına 2016 yılında TCDD’nin Sivas ve Sakarya’daki vagon bakım tesislerini alarak ekledikleri sektörde yeni fabrika yeri ararken yolu Eskişehir’e düştü.

Baba-oğul Erciyas’lar Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) lojistik merkezinin yanı başında arsa alımına karar verdi:

- Sivas ve Sakarya’daki vagon üretimini Eskişehir’de yeni kuracağımız tesisle büyütebiliriz.

Ahmet Kamil Erciyas, oğlu Emre Erciyas’la bu kararı verirken, Kayserililik faktörünü ilk aşamada düşünmedi. Kayserililer bastırdı:

- Kayserili bir iş insanına vagon fabrikasını Kayseri’de kurmak yakışır.

Baba-oğul Erciyas’lar, memleketleri Kayseri’den yönelen davet mesajları üzerine vagon fabrikası yatırımı adresini değiştirdi:

- 140 milyon dolarlık vagon fabrikası yatırımını Kayseri Serbest Bölgesi’ne yapacağız.

Geçen cumartesi günü Emre Erciyas’la buluştuğumuzda Kayseri’deki vagon fabrikası yatırımı üzerinde durdu:

- Kayseri’de aldığımız yatırım arsası 200 dönüm. Stratejik yatırım kapsamına giren bir iş yapacağız. O çerçevede “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” (YTAK) başvurusunda bulunmuştuk.

YTAK başvurularının onaylandığını bildirdi:

- YTAK çıktı ama şimdilik beklemedeyiz. Toplam 140 milyon dolarlık yatırımın ilk fazını 45-55 milyon dolara tamamlayacağımızı düşünüyoruz.

Sivas ve Sakarya’da yılda 400-450 vagon ürettiklerini belirtti:

- Erciyas Vagon’un Kayseri’deki fabrikasının devreye girmesiyle birlikte yıllık vagon üretimimiz 3 bin adete yükselecek.

Erciyas Vagon’un Sivas ve Sakarya’daki üretiminin yüzde 100 ihracata dönük olduğunu kaydetti:

- Vagon ihracatımız geçen yıl 38 milyon Euro idi. Bu yıl 55-60 milyon Euro’yu bulabilir. İsviçre’ye 1000’i aşkın vagon sattık. Almanya’ya 2017’den beri ihracatımız sürüyor. Kayseri’deki tesislerimiz devreye girdiğinde ihracatımızın 400 milyon Euro’ya çıkabilir.

Demiryoluna dönük yatırımları konusuna yaklaşımlarını paylaştı:

- Demiryolu sektöründe bölgesel liderlik vizyonuna uygun olarak ihracat odaklı büyümeyi sürdürmeyi hedefliyoruz.

Bu planı biraz daha açtı:

- Tank ve konteyner taşıma vagonları üretimine ek olarak başta boji olmak üzere farklı raylı sistem ürünlerini de yelpazeye ekleyerek müşteri portföyümüzü artırmayı planlıyoruz.

Bu doğrultuda 2022 yılının son çeyreğinde aldıkları “Alüminyum Gövde İmalatı Projesi”nde Türasaş’a yerli ve milli imkanlar ile alüminyum gövde imalatı yaptıklarını vurguladı:

- Kayseri Serbest Bölgesi’ndeki yatırımla vagon üretiminde son teknoloji üretim bantlarıyla büyük fark yaratacağımıza inanıyoruz. Ayrıca, yapay zekayı da tüm fabrikalarımızda iş süreçlerimize entegre etme adımları atıyoruz.

Erciyas Holding’in 2023 yılında 390 milyon dolar olan cirosunun yüzde 70’i çelik borudan, yüzde 10 bisiklet üretiminden, yüzde 20’si vagon üretiminden sağlanıyor.

Kayseri Serbest Bölgesi’ndeki yatırımın devreye girmesiyle, Erciyas Holding’in cirosunda vagonun ağırlığının artacağı anlaşılıyor…

Yük vagonu 120 bin Euro, yolcu vagonu ise 4 milyon Euro

Erciyas Holding İcra Kurulu Başkanı Emre Erciyas, ihracatlarının 290 milyon Euro dolayında olduğunu belirtip, yaratılan katma değerle ilgili şu sıralamayı yaptı:

Çeliğin tonu 600 dolara ihraç ediliyor.

Boruya dönüşünce 1000 dolara çıkıyor.

Bizim borularda ton başına ihracat 2 bin doları da buluyor.

Yük vagonunun tanesi 120 bin Euro’ya ihraç ediliyor.

Yolcu vagonunda ihracat fiyatı 4 milyon Euro’ya ulaşıyor.

Hyperloop projelerinin ana tedarikinde varız

Erciyas Holding İcra Kurulu Başkanı Emre Erciyas, boru sektöründeki büyük çaplı seri üretim kabiliyet ve kapasitesi sayesinde ulaştıkları noktaya işaret etti:

- Yeni nesil ulaşım modu olan “Hyperloop” projelerinde ana tedarikçiler arasında yer alıyoruz.

2024 yılı başında kurdukları şirkete dikkat çekti:

- 2050 “sıfır karbon” hedeflerini yakalamak için inovatif çözümler arasında bulunan “Hyperloop” projelerinde faaliyet göstermek üzere “Erciyas Hyperloop Teknoloji Sanayi A.Ş.”yi kurduk.

TÜBİTAK ile bu konuda işbirliği yaptıklarını vurguladı:

- “Hyperloop” konsepti ve teknolojisine yönelik Avrupa ve Kuzey Amerika’da yeni işbirlikleri oluşturmayı, ihracata yönelik kalifikasyonları genişletmeyi ve yeni pazarlara girmeyi hedefliyoruz.

“Hyperloop” projelerinde kullanılması öngörülen çelikle ilgili de şu bilgiyi verdi:

- Standart çeliğe ilave olarak özel “Hyperloop Çeliği” geliştiren üreticilerle deneme ve devam üretimler konusunda görüşmeler yapıyoruz.

Hidrojen taşıyan boru hatlarını hedefine aldı

Erciyas Holding İcra Kurulu Başkanı Emre Erciyas, ürettikleri çelik borularla dünyanın en zorlu ve büyük projelerinde yer aldıklarını belirtip, bunları şöyle örnekledi:

ABD’nin en büyük LNG Terminali Projesi

Avrupa’ya gaz taşıyan kıtalararası doğalgaz boru hatları

Sahra Altı Afrika ülkelerinin yerleşim bölgelerinin içme ve tarımsal suya erişimi projeleri

Ardından ekledi:

- Dünyanın en zorlu koşullarında (-50) derecelerden (+60) derecelere kadar ve Atlantik Okyanusu’nun haşin dalgalarına dayanabilen borular üretiyoruz.

Hidrojen projelerini yakından izlediklerini vurguladı:

- Hidrojen borusu geliştirilmesi konusunda gerek enerji şirketleri, gerekse çelik üreticileri ile ortak Ar-Ge projeleri yürütüyoruz. İki yıl içinde yüksek miktarda hidrojen taşıyabilen boru hatları üretebilmeyi hedefliyoruz.

Spiral kaynaklı borudan ‘tank vagonu’ üretti

Erciyas Holding İcra Kurulu Başkanı Emre Erciyas, grubun Ar-Ge çalışmalarının 2019 yılında faaliyete geçen“Erciyas Çelik Boru Tasarım Merkezi”nde yürütüldüğünü bildirdi:

- Tasarım Merkezimiz, boru üretiminde yeni teknolojinin kullanımı, ürün kalitesinin ve çeşitliliğin artırılması, enerji geri kazanımı, rekabet avantajı sağlayan proses verimlilik çalışmaları ile birlikte ciro artışı ve sürdürülebilirliğin hedeflendiği projeler gerçekleştiriyor.

Erciyas Çelik Boru Tasarım Merkezi’nin 2023 yılında Vagon Grubu Ar-Ge Merkezi ile ortak yürütülen projelere değindi:

Dünyada ilk spiral kaynaklı borudan imal edilen tank vagonu özelliği taşıyan, “Demiryollarında Kullanılan Sarnıç Vagonları” için “Spiral Kaynaklı Tank Tasarımı ve Prototip Üretimi” projesi,

“Demiryollarında Kullanılan Sarnıç Vagonları” “Spiral Kaynaklı Tank Tasarımı ve Prototip Üretimi” Kaplama tipinde ürün çeşitliliğinin artırılmasının hedeflendiği “Spiral kaynaklı çelik boru dış yüzeyinin iki katlı toz epoksi kaplama sistemi ile kaplanabilirliğinin araştırılması” projeleri tamamlandı.

“Spiral kaynaklı çelik boru dış yüzeyinin iki katlı toz epoksi kaplama sistemi ile kaplanabilirliğinin araştırılması” Ayrıca, spiral kule imalatına yönelik yapılabilirlik çalışmaları ile elde edilen bilgi birikimi de artırılıyor.

Pimre’yi Barcelona’da 2016’da kurdu GYO’ya dönüştürdü

Erciyas Holding İcra Kurulu Başkanı Emre Erciyas, İspanya’nın Barcelona kentine uzandı:

- 2016 yılında Barcelona’da 3 ortak “Pimre” adlı gayrimenkul şirketini kurduk. Şirketi kurduğumuz günlerde 15 daire sattık.

3 yıl sonra şirketi GYO’ya (gayrimenkul yatırım ortaklığı) çevirdiklerini bildirdi:

- İbiza’da proje yapmaya başladık. Costa Brava’da küçük bir köy aldık. 13 haneli köyü 20 haneliye dönüştüreceğiz.

Ardından ekledi:

- Barcelona’da kurduğumuz GYO’nun 6 yatırımcısı var.