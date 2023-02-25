Kentsel afet planlaması akıllı olmak zorunda

Deprem sonrası yaraları sarmaya çalışırken bir yandan da afet planlamasını yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini gördük. Bu konuda teknolojik yetkinliklerimizin artması ise çok önemli…

Yeni teknolojileri hayatımıza katarak planlamalar yapmalıyız. Afet öncesinde ve sonrasında planlama, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarında metaverse teknolojileri de kullanılabilir. Kentsel afet planlamasına akıllık teknolojileri dâhil etmeliyiz. Bunlar ne mi sağlayacak?



Simülasyonla başlayalım; Yeni teknolojilerle, afet senaryolarının simülasyonunu yapabiliriz. Bu sayede, afet öncesi hazırlık sürecinde bunlar belirlenebilir ve afet yönetimi ekipleri, bunlara göre eğitim alabilirler.

Veri toplama ile devam edelim: Afet öncesinde kentlerin 3 boyutlu modelleri oluşturulabilir. Verisel anlamda bölgeye tam hâkimiyet sağlanır. Bu sayede, afet yönetimi ekipleri, afet sonrası hasar tespiti yapmak için gereken verilere daha hızlı ve kolay bir şekilde erişebilirler.

Acil durum yönetimi üzerinde durmamız gereken bir başka önemli başlık: Afet sırasında acil durum yönetimini kolaylaştırmak için akıllı teknolojileri kullanabiliriz. Örneğin, afet sırasında hızlı bir şekilde afet bölgesine ulaşmak için dronelar kullanıldı. Dronelar, afet bölgesinin 3 boyutlu haritalarını oluşturabilir ve afet yönetimi ekiplerine acil durum müdahalesi için gerekli verileri sağlayabilir.

İyileştirme süreci: İyileştirme sürecinde kullanılacak malzemelerin ve yönetimi için akıllı teknoloji tabanlı uygulamalar geliştirilebilir. Bu örneklerden de görülebileceği gibi, kentsel afet planlaması sürecinde birçok farklı alanda akıllı teknolojileri kullanabiliriz ve bunlar afet yönetimi ekiplerine önemli kolaylıklar sağlayabilir.

DEPREM SONRASI GÖÇÜ ÖNLEMEK İÇİN AKILLI İSTİHDAM ÇÖZÜMÜ

Öncelikle acil istihdam programları oluşturmalıyız: Deprem sonrası acil istihdam programları, bölgedeki insanlara hızlı bir şekilde iş fırsatları sağlayarak yerel ekonomiyi canlandırabilir ve insanların hayatlarını kolaylaştırabilir. Bu programlar, deprem sonrası temizlik, yıkım, tamirat ve yeniden inşa gibi alanlarda çalışacak işçilere odaklanabilir.

Geçici barınma ve tesislerin önemi: Geçici barınma ve tesisler en önemli konular arasında yer alıyor. Bölgeye tuvaleti götürmede bile zorlanırken; yeniden yapılanma sürecinde yetkin insanların bölgeye akışı için acil olarak bu konuyu çözmeliyiz.

İşletmeler için teşvikler: Yerel işletmeler için teşvikler, bunların yeniden açılmasına ve işlerini sürdürmelerine yardımcı olabilir. Bu, bölgedeki iş fırsatlarını artırabilir ve insanların göç etmesini önleyebilir.

Tüm çözümler, deprem sonrası ekonomik kalkınma ve istihdam fırsatlarını artırabilir ve böylece insanların bölgede yaşam koşulları güçlendirilebilir.

İSTİHDAM FIRSAT PLATFORMLARI

Deprem sonrası istihdam için sanayi odaları ile akıllı iş birliği çözümleri oluşturulabilir. İstihdam Fırsatları Platformu; depremzedelerin iş becerilerini ve iş deneyimlerini belirleyebilir ve işverenlerle eşleştirebilir. Eğitim Programları ve finansal desteğin yanı sıra yeniden yapılanma oluşturulabilir.

İş Geliştirme Merkezleri: Sanayi odaları, iş geliştirme merkezleri oluşturabilirler. Bu merkezler, depremzedelerin iş planlarını oluşturmalarına ve işlerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. İş geliştirme merkezleri, depremzedelerin girişimcilik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir ve yeni işletmelerin kurulmasını teşvik edebilir.

İşletme Yeniden Yapılandırması: Sanayi odaları, depremzedelerin işletmelerini yeniden yapılandırmalarına yardımcı olabilirler. Bu, işletmelerin daha dayanıklı hale getirilmesine, yeni pazarlara girmesine veya daha verimli hale getirilmesine yardımcı olabilir.

YEŞİL İNDEKSE ÖNEM VERMELİYİZ

Yeşil endeks, binaların çevresel sürdürülebilirliğini ölçmek için kullanılan bir değerlendirme sistemidir. Bu endeks, binaların enerji verimliliği, su yönetimi, atık yönetimi, iç hava kalitesi ve malzeme seçimleri gibi çevresel faktörleri değerlendirir ve binaların sürdürülebilirlik performansını ölçer.

Yeşil endeksli binaların tasarım, inşaat ve yönetim süreçlerinde kullanılabilecek akıllı çözümler üzerinde çalışmalıyız. Metaverse ortamı bu konuda zemin oluşturabilir. Örneğin, metaverse ortamında bina tasarımı yapılırken, enerji verimliliği, su yönetimi ve malzeme seçimleri gibi faktörler dikkate alınabilir. Ayrıca, bina yönetimi için akıllı otomasyon sistemleri de geliştirilebilir, bu da enerji tasarrufu sağlayabilir ve atık yönetimini kolaylaştırabilir.

ENERJİ ŞİRKETLERİ AKTİF ROL ALMALI

Enerji şirketlerimiz bölgenin yeniden yapılanmasında aktif rol almalı ve her yeri akıllı, kendi kendini destekleyen enerji çözümleri ile donatmalıyız. Ancak bu şekilde depremin köhne zihniyetinden kurtulabiliriz.

MEKÂN İNDEKSLERİNE BAKMALIYIZ

Mekan indeksi, bir mekanın insanların sağlık, refah ve mutluluğu üzerindeki etkisini ölçmek için kullanılan bir değerlendirme sistemidir. Bu indeks, mekânın fiziksel, sosyal ve psikolojik faktörlerini değerlendirir ve mekânın insanların ihtiyaçlarını ne kadar karşıladığını gösterir.

Metaverse teknolojisi, mekân indeksli binaların tasarım, inşaat ve yönetim süreçlerinde kullanılabilecek çeşitli akıllı çözümler sunar. Örneğin, metaverse ortamında bina tasarımı yapılırken, mekanın fiziksel özellikleri (ışık, renk, ses, sıcaklık, vb.), sosyal özellikleri (toplantı alanları, etkileşimli alanlar, vb.) ve psikolojik özellikleri (güvenlik, özerklik, vb.) dikkate alınabilir. Ayrıca, bina yönetimi için akıllı otomasyon sistemleri de geliştirilebilir, bu da insanların ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilir.

Metaverse teknolojisi ayrıca, mekân indeksini ölçmek ve izlemek için kullanılacak araçlar da sunar. Bu araçlar sayesinde binaların insanların sağlık, refah ve mutluluğu üzerindeki etkisi takip edilebilir ve bu etkinin iyileştirilmesi için gereken adımlar belirlenebilir. Bu da mekân indeksli binaların daha insan dostu ve yaşanabilir hale gelmesine yardımcı olabilir.

MARANGOZ DEPREM BÖLGESİNDE METAVERSE İLE NE YAPABİLİR?

Bir marangoz metaverse ortamında deprem bölgesinde hasarları inceleyebilir ve hasar raporları oluşturabilir. Bu raporlar, gerçek hayatta hasarların tamir edilmesi için kullanılabilir. İnsanların ihtiyaçlarına göre mobilya tasarımları yapabilir.

Bu tasarımlar, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretilebilir. Deprem bölgesindeki inşaat şirketleri ve bireysel kullanıcılar için ahşap ve diğer malzemelerin tedarikini sağlayabilir. Bu hizmet, malzeme temininde yaşanan sıkıntıları azaltabilir. Marangozun metaverse ortamında yapabileceği işlemler, deprem sonrası bölgede onarımların yapılmasına yardımcı olabilir ve insanların hayatlarını yeniden kurmalarına destek verebilir.

TESİSATÇI DEPREM İÇİN METAVERSE ORTAMINDA NE YAPABİLİR?

Bir tesisatçı; metaverse ortamında sanal olarak bina iç mekân planlaması yapabilir ve tesisat sistemlerinin tasarımı için gerekli olan alanları belirleyebilir. Bu, gerçek hayatta zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilir. Tesisat sistemlerinin çalışmasını simüle edebilirler.

Bina sahipleri ve diğer ilgili kişiler için tesisat sistemleri hakkında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunabilir. Tesisatçılar, metaverse ortamında sorun giderme işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bu sayede gerçek hayatta karşılaşabilecekleri sorunlara daha hızlı ve etkili bir şekilde çözüm bulabilirler. Tesisatçılar, metaverse ortamında tesisat sistemleri için yeni ve daha verimli çözümler geliştirebilirler. Bu sayede hem işlerini geliştirebilirler hem de müşterilerine daha iyi hizmet sunabilirler.