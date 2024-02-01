Kolonya ile yola çıktı, kozmetikte büyüyüp 1 milyar lirayı aştı

TÜRKİYE’nin yüz yıllık markaları arasında yerini alan Eyüp Sabri Tuncer’in Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, 2024 başında Genel Müdür Yardımcısı Atilla Arıman ile durum değerlendirmesi yaptı:

- İstanbul’a 2005’te gelmiştik. 2007’den itibaren ürün yelpazemizi genişletmeye başladık.

Engin Tuncer, o sırada marka danışmanlığı yapan Güven Borça ile yaptıkları çalışmayı anımsadı:

- Güven Borça’nın babası Nihat Borça, bizim distribütörümüzdü. Yani, aramızda bağ vardı. Oturduk konuştuk, “Bu topraklardan bir dünya markası çıkar mı?” diye kafa yormaya başladık.

Güven Borça, Eyüp Sabri Tuncer markası üzerinde bir yıl çalıştı, şu sorulara yanıt aradı:

* Markamız ne kadar biliniyor?

* Hangi yaş gruplarına hitap ediyor?

* Gençler tanıyor mu, tanımıyor mu?

Pazarlama konusunda bu soruların yanıtlarını da içeren bir yol haritası çizildi. Anketlerden “doğal içerikli ürün beklentisi” kolonya ile çok bütünleşen marka, zeytinyağlı sıvı sabunla raflarda yerini aldı.

Engin Tuncer, 2023 yılı sonu itibariyle Eyüp Sabri Tuncer’in ürün yelpazesinin cirodaki, işlerindeki dağılımına baktı:

- Artık satışlarımızın yüzde 70’i sıvı sabundan kozmetik ürünlerine, diş macununa kadar değişen kolonya dışı ürünler oluşturuyor.

Atilla Arıman, araya girdi:

- Kolonyada da büyümemiz sürüyor ama diğerleri de büyüyor.

Engin Tuncer, kişisel bakım ürünlerinin kendilerine ihracat kapısı açtığını irdeledi:

- 74 ülkede kendi markamızla varız. Rusya pazarında çok iyiyiz. İhracatımız şimdilik 4 milyon dolar dolayında. Ancak, cironun yarısının ihracat kaynaklı olmasını hedefliyoruz.

Geçenlerde Hakan Güldağ’la birlikte Engin Tuncer’le buluştuk. Tuncer’e Atilla Arıman da eşlik etti. Tuncer, Türkiye’nin 81 ilinde distribütörlerle çalıştıklarını kaydetti:

- Sıvı sabuna girmek bizim için çok doğru bir adım oldu. Sabun bazlı sıvı çamaşır yıkama kapsülleri yaptık. Şimdi kapsül şeklinde bulaşık yıkama sıvısı da geliyor.

Kişisel bakım ürünlerinde kilo başına ihracat gelirlerini merak ettim, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) verisini paylaştı:

- Kilo başına ihracat geliri 5.5 dolar dolayında.

Eyüp Sabri Tuncer’in 2023’ü nasıl tamamladığını sorduk, yanıtladı:

- 2023 yılında ciromuz 1 milyar lirayı aştı. Bu yıl da en az 1 milyar liralık ciro ile yola çıktık.

Engin Tuncer, sohbet sırasında alkol fabrikası kurma çalışmalarına da değindi:

- Balıkesir’de 100 dönüm arazi almıştık. Onun 40 dönümlük bölümü üzerinde alkol fabrikası kuracağız. Alkolü mısırdan üretmeyi planlıyoruz. Bu tesis için 42.5 milyon Euro yatırım yapacağız. 45 milyon litre kapasiteli olacak.

Türkiye’nin 220 milyon litre alkol ithal ettiğine dikkat çekti:

- Bizim dışımızda iki ayrı yatırım daha yapılıyor. 3 tesis devreye girince Türkiye’nin alkol ithalatı ihtiyacı kalmayacak. Bu, cari açıkta 220 milyon dolarlık bir azalma sağlayacak.

Kolonya ve esansla yola çıkıp, 100 yılı geride bırakan Eyüp Sabri Tuncer, 2000’li yılların ortalarında ürün yelpazesini genişletmesiyle birlikte kişisel bakım ürünleriyle kendine önemli bir alan açtı.

Cirosunun 1 milyar lirayı aşması, 74 ülkeye markalı ihracatla uzanması, çizdiği yol haritasının başarısını gösteriyor…