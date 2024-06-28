Konukoğlu Ailesi, Sanko Holding ve Gaziantep…

Nihat DÜZGÜN

Gaziantep Notları

Gaziantep ve Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından Sanko Holding, kuruluşunun 120’inci yılını kutluyor.

Kutlama etkinlikleri kapsamında ulusal yayın yapan gazetelerin ekonomi yazarlarını hafta başında Gaziantep’te ağırlayan Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, konuşmasında Holdingin temellerinin atıldığı 1904’ten bu yana geçen süreci aktardı. Adil Sani Konukoğlu süreci özetlerken yer yer altı kalın çizgi gerektiren ifadeler kulandı.

Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın da katıldığı toplantıda, dededen, babaya, babadan kendilerine, kendilerinden de çocukları ve torunlarına miras kalacak asırlık tecrübeden aktarımlarda bulundu. Sayfalar dolduracak süreçle ilgili Konukoğlu’nun anlattıkları iş hayatına yeni girenlerin başucunda bulundurması gereken notlarla doluydu. Hele bir tanesi var ki, ilk duyduğunuz da tekerleme gibi… Babaları Merhum Hacı Sani Konukoğlu’nun kulaklarına küpe yaptıkları, “İşletmesini yenilemeyenin işletmesi, işletmecisini yeniler!” sözleri toplantıya katılanların akıllarına kazındı belki ama iş insanlarına yön belirleyip, yol gösterecek daha niceleri var notlarımız arasında.

“İşin Hilesi. Dürüstlüktür!”

Bu da bir başkası… Günümüz iş yaşamında, iş insanlarından beklenen ve düstur edinilmesi gereken bir uyarı! Adil Sani Konukoğlu, Sanko Holding’in 120 yıllık serüvenini bir çırpıda anlattıktan sonra gelinen noktayı işaret ettiğinde Gaziantep ve ülkemiz adına olduğu kadar Konukoğlu Ailesi adına da gururlandık. Sanko Holding’in bünyesindeki inşaat, tekstil, otomotiv, sağlık, eğitim, gıda ve enerji alanlarında faaliyet gösteren şirketleriyle yıllık 40 milyar TL’nin üzerinde ciroya sahip olduğu bilgisini paylaşan Adil Sani Konukoğlu’nun verdiği bir başka rakam ise keyif verdi bana. Konukoğlu, Holdingin 14 bin kişiye de istihdam sağladığını aktardı. O ne büyük mutluluk, ne büyük gurur! Dile kolay geliyor değil mi? Tamı tamına 14 bin insandan oluşan dev bir üretim ordusu. İstihdam, üretim, aş, iş, huzur. Bu rakamlar ülkemizin geleceği için önemli rakamlar.

Velhasıl kelam, Sanko Holding ve Konukoğlu Ailesi’ne övgü sıralamaya satırlar, sayfalar yetmeyecektir. Sonuç olarak; Her türlü övgü, takdir ve alkışı hak ediyorlar! Konukoğlu Ailesi ve Sanko Holding’i Gaziantep ve Gaziantepliler için büyük şans olarak değerlendirmek lazım. Zira kentte başı ağrıyanın kapılarını rahatlıkla çaldığı bir aile ve bu ailenin yönettiği devasa kuruluşlar...

Sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda kenti, kentliyi adeta kucaklayıp, sahiplenmiş durumdalar. Malum, halihazırda ülkemizin birçok ili böylesine girişimci ve müteşebbis bir aileye sahip değil ve birçok alanda bunun eksikliğini hissediyor.

Yıllar yılı Gaziantep’i ve Gaziantepliyi kucaklayan, koruyup kollayan Sanko Holding, yatırımlarını Türkiye’nin dört bir tarafına yayarak ülkemizin farklı illerindeki insanların yaşamlarına da dokunmayı başarabilen nadir kuruluşlardan.

Bu yönüyle de Konukoğlu Ailesi ve Sanko Holding’i takdir etmemek ve alkışlamamak elde değil. Gaziantep’e ve ülkemize kattıklarınız için teşekkürler Konukoğlu Ailesi, teşekkürler Sanko Holding!