Kot ağartmada kullanılan su, 16 litreden bir bardağa kadar indi

Defacto Online Genel Müdürü Önder Şenol, New York’ta Birleşmiş Milletler’in (BM) 79. Genel Kurulu’na denk gelen günlerde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iş dünyasını, sivil toplum örgütlerini buluşturan oturumlara katıldı, görüşlerini paylaştı.

Önder Şenol’un katıldığı oturumlardan biri, “2024 CEO Water Mandate” oldu. BM Genel Kurulu ile bağlantılı gerçekleşen oturumda ana tema şöyle gelişti:

Su direnci ve sürdürülebilirlik

Şirketlerin su yönetimi stratejileri

Bu stratejilerin uygulamadaki gelişimi

Stratejilerin toplumlar ve doğa üzerindeki olumlu etkisi

Olumlu etkiyi artırmak için neler yapılabileceği

Toplantının ana konularından biri de şu oldu:

Dünyada stres altında bulunan 100 havzanın kritik durumu…

Önder Şenol, toplantıda söz aldığında DeFacto ve grubun üretim şirketi Ozon Tekstil’in sürdürülebilirlik ve su kullanımı ile ilgili uygulamalarından örnek verdi:

- Kot ağartma çok su tüketen bir iştir. Bir kot pantolon için kullanılan su 16 litreyi buluyordu. Şimdi kullandığımız teknolojiyle bir bardak suya kadar çektik.

Önder Şenol ayrıca “UN Global Compact Çin Ofisi ve Asya Topluluğu” tarafından düzenlenen “CEO Roundtable”a da katıldı. Asya ülkeleri, Çin, ABD, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden 30 iş insanı bu toplantıda bir araya geldi. Bu toplantıda üzerinde durulan konular şöyle sıralandı:

BM’nin Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin iklim değişikliği ile mücadele tarafında özel sektörün yaşadığı küresel zorluklar.

Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin hızlandırılabilmesi için neler yapılabilir.

Sürdürülebilir kalkınmada yaşanan jeopolitik zorluklar, sürdürülebilir finans ve dijital dönüşüm.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altındaki Türkiye-ABD İş Konseyi’nin (TAİK) davetiyle gittiğim New York’ta BM’deki toplantıları sonrasında DeFacto Online Genel Müdürü Önder Şenol’la da görüştüm.

Şenol, “UN Global Compact” katılımcısı ve “UN Kadının Güçlenmesi Prensipleri”nin (WEPS) imzacısı olduklarını belirtti:

- Aynı zamanda “Better Cotton Initiative” üyesi olarak hem toplumsal, hem de çevre alanındaki taahhütlerimizi kararlılıkla yerine getiriyoruz. 2022 yılından bu yana Sürdürülebilirlik Raporu yayınlıyoruz.

Geçen yıl Sürdürülebilirlik Raporlarını “entegre rapor”a dönüştürdüklerini kaydetti:

- Tasarım aşamasından itibaren tüm üretim süreçlerimizde su verimliliği ve atık yönetimi konusunda sektörümüzde öncü kuruluşlar arasında yer alıyoruz.

BM’deki toplantılarla ilgili de geçen yıla döndü:

- Geçen yıl BM Özel Sektör Forumu’na davet edilen ilk Türk perakende markası olduk. Bu yıl da yine aynı oturumda ülkemizi temsil ettik.

Söz konusu forumda yer almalarının önemi üzerinde durdu:

- Bu Forumda yer almamız, Türk hazır giyim ve moda sektörünün uluslararası alanda tanıtılması ve Türk iş dünyasının sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdünün vurgulanması açısından son derece önemliydi.

Yeri gelmişken sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda hayata geçirdikleri bir projeyi daha paylaştı:

- Elma ve zeytinin işlenmesinden sonra ortaya çıkan atık liflerden elde edilen deri ile iki koleksiyon hazırladık. Böylece sürdürülebilirlik yolunda adımlar atmanın yanı sıra çiftçilere atıklarından ikinci bir gelir elde etme fırsatı yaratarak döngüsel ekonomiye katkı sunduk.

Ardından ekledi:

- Elde ettiğimiz vegan zeytin derisi, geleneksel deriye oranla karbon emisyonunu yüzde 94 oranında azaltıyor.

Avrupa Birliği’nin (AB) “Yeşil dönüşüm”e yönelik yaptırımlarıyla ilgili takvim kapıya dayandıkça özel sektör uyum için çalışmalarını gücü oranında hızlandırıyor.

Kot ağartmada kullanılan suyun 16 litreden bir bardağa inmesi, zeytinin işlenmesi sonrası kalan liflerinden “vegan deri” üretilmesi bu çabaların sonuçları arasında yer alıyor…

ABD’li yatırımcıları HIT-30’a davet etti, dijital teknolojide ‘en az gelişmişler’ uyarısı yaptı

Murat Özyeğin’in başkanlığındaki Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK), New York’taki toplantı serisinin son gününde Citi Group’un merkezinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ı bir grup Amerikalı yatırımcıyla buluşturdu.

Kacır, DEİK Başkanı Nail Olpak’ın da katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı”nı anlattı:

- Ülke tarihimizin en büyük teşvik paketini yüksek teknoloji yatırımları için hazırladık. Gelin Türkiye’nin gelişmiş Ar-Ge ve inovasyon ekosistemine dahil olun. HIT-30 Programı kapsamındaki teşviklerden yararlanıp yatırım yapın.

Mehmet Fatih Kacır, ayrıca BM Genel Sekreter Yardımcısı, En Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Çıkışı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler ve Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri Yüksek Temsilcisi Rabab Fatima ile görüştü.

Kacır, görüşmede şu mesajları verdi:

Dijital teknolojilerin en az gelişmiş ülkelerde daha iyi bir gelecek inşasına hizmet etmekte önemli bir araç olabilir.

Dünyada halen 2.6 milyar insanın internete erişimi yok. Gerçek bir sürdürülebilir kalkınmadan söz etmek adına kapsayıcı adımlar atmak zorundayız.

BM Teknoloji Bankasına ev sahipliği yapan ülke olarak Türkiye, en az gelişmiş ülkelere desteğini sürdürecek.

Enerji dönüşüm sürecinde geniş yatırım potansiyelimiz var

TAİK, Citi Group’un New York’taki merkezinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı da ABD’li yatırımcılarla ayrı bir toplantıda buluşturdu.

Bakan Bayraktar, finans dünyasından madene, nükleerden petrokimyaya kadar farklı alanlardan şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katıldığı yuvarlak masa toplantısında özellikle yenilenebilir enerji alanındaki uzun soluklu planları anlattı.

Bayraktar, şu mesajları verdi:

Ülkemiz yatırımcılara yeni reformlarla öngörülebilir bir piyasa ve enerji dönüşüm sürecinde geniş yatırım potansiyeli vadediyor.

Özel sektör Türkiye enerji sektörünün dinamik yapısının sunduğu fırsatları değerlendirirken biz de iş dünyasının önünü açarak onların yanında olmaya devam ediyoruz.

ABD’de 50 eyalette örgütlüyüz, 400 üyemiz var

TAİK’in New York Halk Kütüphanesi’nde Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) USA Başkanı Ayhan Özmekik’le de sohbet ettik.

Özmekik, heyecanla ABD’deki çalışmalarını anlattı:

- ABD’nin 50 eyaletinde örgütlüyüz. 400 üyemiz var. Çalışmalarımızı ve etkinliklerimizi devlet ya da benzeri destek almadan yürütüyoruz.

Özmekik, ASKON Başkanı Orhan Aydın ve bazı yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı New York seyahati sırasında CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan’ın heyetinde bulunan bakanlar ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katıldığı bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katılıp ASKON USA üyelerine seslendi.