Koton gelirinin dörtte birini sürdürülebilir ürünlerden elde ediyor

Koton yıllardır istikrarlı bir biçimde sürdürülebilirliğe yatırım yapıyor. Koton yönetimi, 2020 yılında yayınladıkları ‘Yaşama Saygı’ Manifestosu ile ciddi hedefler belirlemişti. Aradan geçen dönemde, ‘Dünyamıza Saygı’, ‘İnsana Saygı’, ‘Topluma Saygı’ ve ‘İşimize Saygı’ başlıklarında farklı çalışmalar gerçekleştirdiler.

Geçtiğimiz günlerde, Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, Koton Yönetim Kurulu üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Gülden Yılmaz, Koton CEO’su Dr. A. Bülent Sabuncu ve Suya Saygı Koleksiyonu’nun yüzü Şahika Ercümen düzenlenen basın toplantısında şirketin 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nun sonuçlarını yorumladılar.

30 Kasım-12 Aralık tarihlerinde Dubai’de gerçekleşen COP28’e Türkiye’den katılan ilk ve tek moda markası olan Koton, 2040 yılına kadar Karbon Nötr olmayı hedefliyor. Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, COP28 izlenimlerini aktardığı konuşmasında “Bu sene COP28’de ilk kez moda endüstrisinden bahsedildi. Sürdürülebilir moda endüstrisine geçiş için çözümler, inovatif yaklaşımlar paylaşıldı. Biz de Türkiye’nin sürdürülebilirlik konusunda öncü markalarından biri olarak hem bu inovatif yaklaşımları duymak hem de deneyimlerimizi paylaşmak için COP28’e katıldık” yorumunu yaptı.

“Gelecek vizyonumuzda sürdürülebilirlik birinci gündem maddesi” diyen Koton Yönetim Kurulu üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Gülden Yılmaz ‘ın verdiği bilgiye göre, Koton 2022’de gelirinin yüzde 25’ini sürdürülebilir ürünlerden elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Enerjinin yüzde 33’ü sürdürülebilir kaynaklardan

29 ülkede 433 mağazaya sahip olan ve online kanallarla birlikte toplam 69 ülkede faaliyette bulunan Koton, sürdürülebilirlik çalışmalarıyla 2022 yılında kullandığı enerjinin yüzde 33’ünü yenilenebilir kaynaklardan sağladı. Plastik atıklarını yüzde 22 oranında azalttı, Türk perakende sektöründe ilk imzacısı olduğu Better Cotton ile yaptığı üretimi genişletti. Toplam üretimin yüzde 15’i iyi pamuk uygulamalarından geldi.

Suya Saygı projesinde kullanılan sürdürülebilir malzemelerle 4 sezonda 62 milyon litre su tasarrufu gerçekleştirdi ve böylece yaklaşık bir ton daha az karbon salınımı gerçekleşti.

Koton’un kadınlara verdiği destek de artış gösterdi. Kuruluş, globalde kadın çalışan oranını yüzde 64’ten yüzde 72’ye; kadın yönetici oranını ise yüzde 52’den 54'e taşıdı.

El Emeği’ projesiyle 2016’dan bu yana Güneydoğu Anadolu’dan 6 bin kadını üretim zincirine dahil etti.

65 bin fidanın dikilmesine destek

Koton CEO’su Dr. A. Bülent Sabuncu, sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında şunları söyledi: “2040 yılına kadar karbon nötr olmayı ve 2030’a kadar da tüm tesislerimizde yenilenebilir enerji kullanmayı planlıyoruz. Ayrıca 2026 yılına kadar geri dönüştürülmüş ambalaj kullanımı oranını 2023'e kıyasla yüzde 50 oranında artırmayı hedefliyoruz. Genel müdürlük, lojistik merkezlerimiz ve 41 mağazamızda Sıfır Atık Sertifikası aldık, diğer mağazalarımızda sertifikalandırma süreci devam ediyor. 65.000 fidanın dikilmesi girişimlerini destekledik. Çalışan memnuniyetimiz ve bağlılığımız bu sene Great Place To Work tarafından sertifikalandırıldı. Şirketimiz ürün kalitesini sürekli artırırken dijitalleşme yoluyla daha geniş kesimlere ulaşmayı amaçlıyor.”

Didim’de lüks turizme 150 milyon Euro’yu aşan yatırım

Akdeniz Bölgesi’nin köklü ve öncü turizm markalarından birisi olan Barut Hotels, 2024 Mayıs ayında Didim Delice Yarımadası’nda yeni bir tesisi hizmete açmaya hazırlanıyor. Anda Barut Collection isimli yeni proje için 150 milyon Euro’yu aşan yatırım gerçekleştiren Barut Hotels yönetimi bölgeyi lüks turizmde ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Anda Barut Collection Genel Müdürü Cem Karacan tesisle ilgili, "52 yıl önce ilk otelini açarak Akdeniz’de turizm anlayışını değiştiren markalardan biri olan Barut Hotels, yarım asrı geçen tecrübesini artık Ege’ye taşıyacak. Bölgenin prestij simgesi olacak olan bu yatırımımız Türk turizmindeki yeni bir aşama olacak. Dünyanın lüks turizm potansiyelini Türkiye’ye çekecek, milyarder liginde yer alan isimlerin Türkiye'de tatil yapabileceği yeni bir lokasyon oluşturuyoruz. Önümüzdeki yıllara bizi taşıyacak bu projelerin yanı sıra yeni nesiller için sürdürülebilirliğe büyük önem veriyoruz. Türkiye’de Akdeniz Bölgesi’nin ilk Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikalı otellerine sahibiz. Bütün otellerimiz yeşil enerji kullanmayı sürdürecek’’ yorumunu yapıyor.

Cem Karacan’ın verdiği bilgiye göre, kuruluş istihdamı öncelikle bölgedeki insan kaynağıyla sağlayacak. Otelin yanı sıra, 800 personelin konaklayacağı 300 odalı lüks bir lojman inşa ediliyor. Bu sayede bölgedeki istihdam olanakları artacak. 200 dönüm doğal güzellik içerisinde konumlanacak olan Anda Barut Collection kuracağı organik gıda eko sistemi sayesinde, yerel ekonomiye de katkı sağlayacak.