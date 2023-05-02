Kredi muslukları açılmak üzere, kimler hazır?

Finansmana erişim sıkıntısı, geçen yıldan bu yana reel sektörün önündeki en önemli engellerden bir tanesi. Aslında bankaların kredi kullandırma konusunda, özellikle bu yılın başından itibaren iyice frene basmalarının ardında önemli gerekçe daha var. Ve bu gerekçenin de artık sonuna geldik.

Bankalar her yeni yılın ilk çeyreklik döneminde kredi verecekleri zaman kredi başvurusunda bulunan firmanın geride kalan yıla ait tam yıl mali performansını görmek ister. Bu mali performans da Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde görülür. Geçtiğimiz yıllarda son dönem geçici vergi beyannameleri şubat ayında verilirdi. Bu sene için getirilen yeni düzenleme ile yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi nisan ayının son günü olarak belirlendi. GİB e-beyanname sistemi, nisan ayına kadar açılmadığı için, geçen yılın mali verileri sistemlere girilemedi ve beyannameler çıkamadı. Bankalar da kendilerinden kredi talep eden firmaların başvurularını sisteme ellerindeki son güncel mali veri olan geçen yılın 9. ayı itibariyle olan veriyi girmek istemiyordu.

Şimdi ise, artık bu süreç başladı. Yani nisan ayı ile birlikte firmalar 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamelerini verebilecekler ve bankalara 2022 yılı tam yıl mali performanslarını iletebilecekler. Bankalar da firmaların kredi başvurularını artık sistemlerine 2022 yılı beyannameleri ile girebilecekler.

Dolayısıyla, özellikle nisan ayı sonu itibariyle kredi aktarım mekanizmasının daha etkili çalışmaya başlamasını bekliyorum. KGF paketleri hali hazırda zaten açıklanmıştı. Bu paketlerin kullanıma dönmesi de bu dönemde daha aktif olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bu dönemde işletmelere de büyük bir iş düşüyor. Mali verilerini şirket içi finans ve muhasebe ekiplerinin birlikte katılımı ile son derece kaliteli ve doğru şekilde hazırlayıp sisteme yüklemeliler. Detaylı açıklayıcı dipnotlar yazmalı, geçmiş yıllar ile tutarlılıkları kontrol etmeli; kar marjları, satışlar, büyümeler gibi konularda söylemler ile rakamların uyumuna dikkat etmeli, alacak tahsil kabiliyeti ve borç ödeme performansları gibi gösterge verilere hakim olunmalı. Bu çalışmaları yapan işletmeler bankalara sadece mali verilerini göndermek ile kalmayıp, özenle hazırlanmış bir kredi talep kapak yazısı hazırlamalılar. Bankaya bu yazı eşliğinde iyi çalışılmış bir kredi talep dosyası sunmaları işletmeler için özellikle bu dönemde çok fark yaratıcı olacaktır.