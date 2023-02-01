Kurumsal firmalarda fikir yönetimi

Kurumsal firmalarda tüm inovasyon süreçleri etkili yönetilmeli. Çalışanlardan fikirlerin toplanması, değerlendirilmesi ve seçimi dahil. O yüzden “İnovasyon Yönetimi” diyoruz. Durum startuplarda biraz farklıdır, çünkü koşullar farklı. Startuplar zaten iyi bir fikirle doğarlar. Fikrin zamanla pivot edilmesi gerekir ama kurumsallardaki gibi periyodik olarak yüzlerce, binlerce fikir toplanmaz. Birçok açıdan startuplara kıyasla kurumsallarda konunun yönetimi çok daha kritiktir. Bununla birlikte, startup kurucularının zihinlerindeki inovasyon fikrini modifiye etmeye açık olmaları gerektiğini not düşelim. Fikre âşık olup sıkıca tutunmak yerine esnek bir şekilde müşteri geri bildirimlerine ve profesyonellerin tavsiyelerine göre geliştirmeliler . Diğer taraftan aynı fikir farklı iki kurucuda bambaşka şekillerde hayat bulabilir. Öyle de olmalıdır. Startup kurucuları inovasyon fikirlerine karakterlerini, kimliklerini, kendilerini yansıtmalıdır elbette, çünkü ancak özgün markalar yaşayabilir. Özgün markaları ve inovasyonları, özgün kurucular yaratabilir. Özgünlük, fark yaratmak için en temel parametrelerden birisi bana göre. Özgünlük nasıl elde edilir? Yanıtlaması zor bir soru. Kısmen doğuştandır diyebiliriz ve kısmen de zamanla, kişi kendisini tanıdıkça ve özgüveni artıkça oluşur. Özgüven ile özgünlük arasında güçlü bir ilişki olduğunu söylemeliyiz.

Kurumsallarda karşılaştığımız önemli hatalardan birisi, öneriler ile fikirlerin karıştırılmasıdır. “Yemekler iyileştirilsin” fikir değil öneridir. İnovasyon ekibi olarak öneriler ile ilgilenmiyoruz. O tip önerileri İK ya da kurumsal gelişim birimlerine sevk edebilirsiniz. Bizim aradığımız; gelir yaratma potansiyeline sahip, yeni bir ürüne, hizmete, deneyime veya iş modeline dönüşecek fikirlerdir . Peki, inovasyon için herhangi bir alanda fikir toplamalı mıyız? Hayır. Fikirleri kurumun stratejik odak alanlarında aramalıyız. Kurumsal firmaların stratejik planlarında şirketin ana odakları ve stratejik büyüme alanları tanımlanması gerekir. Dolayısıyla söz konusu stratejik alanlara dair fikirler hedefimiz olmalı. Tam da bu nedenlerden dolayı strateji-inovasyon ilişkisinin altını ısrarla çiziyorum. Toplanan fikirlerin nasıl seçileceği, kim tarafında seçileceği, hangi kriterler eşliğinde seçileceği vb. hususlar, net bir şekilde tanımlanmalı. Çalışanlar, fikirlerinin objektif kriterlere göre değerlendirilmediğini düşünürlerse, tekrar fikir beyan etmekten imtina ederler. Ayrıca, tüm fikirlere dair geri dönüşler yapılmalı. Seçilmeyen fikirlere geri bildirimde bulunmaz ve nedenini net bir şekilde açıklamazsanız, bir sonraki sefer yeni fikir bulmakta zorlanabilirsiniz.