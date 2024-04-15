Kuzey Kutbu’ndaki dev LNG tankı projesine özel hibrit iskele sistemi kurdu

URTİM Kalıp ve İskele Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar, 2018 yılı sonlarında Barcelona’da katıldıkları fuarda diğer stantları gezerken “Dünyanın 250 Müteahhitlik Firması” listesinde yer alan Türk şirketlerinden birinin yönetim kurulu başkanı ile karşılaştı, hemen selam verdi:

- Merhaba…

Söz konusu inşaat şirketinin yönetim kurulu başkanı duraksadı, karşısındakini anımsamaya çalıştı, Urfalılar sürdürdü:

- Sima olarak beni tanımazsınız…

Kartını çıkarıp uzattı:

URTİM Kalıp ve İskele Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar…

İnşaat şirketinin yönetim kurulu başkanı URTİM ve Urfalılar’ın ismini bir arada görünce anımsadı. O sırada inşaat şirketinin bir yöneticisi yanlarına gitti. Urfalılar’ı patronuna anlattı:

- Serdar Bey, endüstriyel ve inşaat projelerimizde teknik partnerimiz URTİM’in sahibidir.

İnşaat şirketinin patronu kısa tanışma faslının hemen ardından özür dileyip, hızla yanlarından ayrıldı. Ayrılırken şirketinin yöneticisini de uyardı:

- Sen de geç kalma lütfen…

İnşaat şirketinin yöneticisi Urfalılar’a döndü:

- Serdar, dua et. Çok büyük bir proje için toplantıya gidiyoruz. O nedenle acelemiz var. Patronum da o yüzden sohbete devam edemedi.

Urfalılar heyecanlandı:

- Aman abi, geç kalma. Ben duaya başlıyorum.

Barcelona’daki fuar sohbetinden bir süre sonra söz konusu inşaat şirketi, yurt dışındaki iki şirketi üzerinden o büyük projeyi üstlendi:

Kuzey Kutbu bölgesinde LNG tankı projesi…

Projenin hedefi şöyle duyuruldu:

- Kuzey Kutbu Bölgesindeki Doğalgaz Sıvılaştırma Tesisi projesi, doğalgazın çıkarılması, işlenmesi ve küresel pazarlara ihraç edilmesini hedefliyor.

Urfalılar, Barcelona’daki fuarda patronu ve yöneticisiyle karşılaştığı Türk müteahhitlik firmasının dev projeyi üstlendiğini öğrenince şöyle düşündü:

- Dualarım kabul oldu Maşallah…

URTİM’i, projelerinin önemli bir bölümünde partner olarak gören inşaat şirketi, Kuzey Kutbu Bölgesi’ndeki dev LNG tankı işinde de aynı şekilde davrandı. Böylece URTİM, Kuzey Kutbu Bölgesindeki projenin önemli bir parçası oldu.

Serdar Urfalılar, geçenlerde buluştuğumuzda söz konusu projeyi anlattı:

- Bizim de özel iskele sistemleriyle bir parçası olduğumuz proje, Kuzey Kutup Bölgesindeki zengin doğalgaz rezervlerini değerlendirerek, dünyada bu alanda en büyük tesislerden biri oldu. Stratejik konumu ve üretim kapasitesiyle enerji sektöründe kilit projeye dönüştü.

URTİM’in Kuzey Kutbu Bölgesindeki dev projenin bir parçası olduğunu vurguladı:

- Projenin başından sonuna kadar gerek sahada, gerekse Ar-Ge tasarım merkezimiz ve teknik ofisimizin çözümleriyle çalışmalarımızı sürdürdük. Ülkemizi böylesine dev projede temsil etmekten gurur duyduk.

Proje için özel olarak “Hibrit İskele Sistemi” tasarladıklarını bildirdi:

- “Hibrit İskele Sistemi”, projeyi tahmin edilenden daha hızlı bitirmek üzere dizayn edildi.

Sistemin Ar-Ge sürecinin 1.5 yıl sürdüğünü kaydetti:

- Mühendislerimizin geliştirdiği bu çözüm, bizi rakiplerimizden bir adım öne taşıdı.

İskelenin kurulduğu membran depolama tanklarının ölçüleri üzerinde durdu:

- Depolama tankları 135.5 metre uzunluk, 39.5 metre genişlik ve 23.88 metre yüksekliğe sahip. Tanklar için 6 kat yüksekliğinde çelik ve alüminyumdan oluşan “Hibrit İskele Sistemi” kurduk.

“Hibrit İskele Sistemi”nin ayrıntısına girdi:

- 121 adet ana taşıyıcı ayak yardımıyla kurulduktan sonra hiç sökülmeden projenin sonuna kadar işlevselliğini yitirmedi. Sistem toplam 2 bin 700 ton malzemeden oluştu.

Sistemle ilgili şu noktanın altını özellikle çizdi:

- Bu kadar büyük tonaj ve hacimdeki çalışma platformunu, 12 ayağını kaldırıp, altını boşaltıp, zemine membran döşenebilmesini sağladık. Geliştirilen mühendislik çözümü ile zeminde çalışma yapılırken diğer katlarda da işlerin sürmesi imkanı doğdu.

Serdar Urfalılar, projeyi anlatırken iskelenin nasıl kullanıldığını sergileyen fotoğrafları gösterdi…

Geliştirdikleri “Hibrit İskele Sistemi” ile Kuzey Kutbu Bölgesi’ndeki dev LNG tankı projesine uzanması, URTİM’in başarısını ortaya koydu…

6 kıtada 66 farklı ülkede 4 bini aşkın projeye ‘iskele’ götürdü

URTİM Kalıp ve İskele Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar, Kuzey Kutbu Bölgesi’ndeki dev projede üstlendikleri işleri anlatırken, şirketin 43 yıllık döneminin verilerini paylaştı:

- 43 yılda, 6 kıtada, 66 farklı ülkede 4 binden fazla projedeki iskele sistemlerini başarıyla tamamladık. 15 ve 25 bin metrekarelik tesislerimizde yıllık 45 bin ton kalıp ve iskele sistemleri üretiyoruz.

Kalıp ve iskele çözümleriyle hizmet verdikleri projeleri örnekledi:

- Yüksek binalar, tersaneler, rafineriler, endüstriyel tesisler, köprü, viyadük gibi altyapı projeleri, havalimanları, spor tesisleri, sağlık tesisleri, kültürel binalar.

Kalıp ve iskele çözümleriyle yer aldıkları rafineri projelerine işaret etti:

- Socar-Star Rafinerisi, Tüpraş, Kuzey Irak Petrol Rafinerisi, Irak Kalak Rafinerisi.

Kalıp ve iskeleleriyle görev aldıkları altyapı projeleri üzerinde de durdu:

- Osmangazi Köprüsü, Hazar Adası Köprüsü, Cezayir Metrosu, TANAP-Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı, Avrasya Demiryolu Hattı.

Portföylerinin yüzde 80’inin ihracattan oluştuğunu belirtti:

- Endüstriyel uygulamalarda dünya çapında üreticiyiz. Ürünlerimiz Avrupa’dan Amerika’ya, Ortadoğu’dan Afrika ve Asya’ya kadar uzanıyor.

Ardından ekledi:

- Amerika’da Houston’da (Teksas) ve Romanya’da kendi şirketlerimiz, ayrıca 15 ülkede de distribütörlerimiz ile işbirliklerimizi sürdürüyoruz.

Dünyada 250 müteahhit arasına giren 40 şirketin 33’ü ile ‘teknik partner’iz

URTİM Kalıp ve İskele Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar, geçen yıl Türkiye’deki uluslararası müteahhitlik firmalarından 40’ının Engineering News Report (ENR) tarafından hazırlanan “Dünyanın 250 Müteahhidi” listesine girdiğini anımsattı:

- Ülkemizin dünya çapındaki 40 müteahhitlik firmasından 33’ü ile yurt içi ve dışında “teknik çözüm partnerliği”miz var.

Söz konusu firmalardan bazılarını sıraladı:

Tekfen, Enka, Yapı Merkezi, Cengiz, TAV, STFA, Doğuş, Rönesans, Üstay, Makyol, Alarko, Çalık, Kuzu Grup, Summa, Kolin, Eser, Onur, Yenigün İnşaat, IC İçtaş, Sembol, Gülermak, IRIS.

Projelerde nasıl devreye girdiklerini şöyle anlattı:

- Bütün hesaplamalar yapılır, iskele çözümleri üretilir. Süpervizörlerimiz sahada montaj şemaları ile destek verir. Bizim açımızdan iş tekrara düşmeye başladığı anda sahadan çekiliriz. İhtiyaç oldukça hemen desteğe gideriz.

Projelerin bitiminde yapılanları özetledi:

- Diyelim ki bir proje tamamlandı. Orada kalıp ve iskele sistemine ihtiyaç kalmadı. Bize envanteri gönderirler, o malzemeyi yeni projelerdeki kalıp ve iskele sistemlerine uyarlarız.

“Teknik Çözüm Partneri” oldukları 33 uluslararası Türk müteahhitliği firmasına döndü:

- Bu kıymetli firmalar aracılığıyla yurt dışı pazarlarda daha aktif roller oynamayı başardık. Bu sayede dünyanın dört bir yanındaki uluslararası firmalara hizmet veriyoruz.