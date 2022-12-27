Lacan CEO olsaydı, inovasyonu nasıl başarırdı? (II)

Lacan, bir çocuğun, kendini anneyle ve çevreyle tam hissettiği bir “gerçeklik” düzeninde doğduğunu iddia eder. Çocuğun dili kullanmasından önce bir gücü yoktur. Bebek “ben” nedir bilmez. 6 ve 18 ay arasında bir noktada aynada kendi görüntüsünü yakalar ve bedeninin annesinin bedeninden ayrı olduğunun farkına varır. Bu, ayna aşamasıdır ve artık zihin parçalanmıştır. Hayat bundan sonra imgelerle anlamlandırılacaktır. Bebek zihni anne karnında bir bütün halindeyken ayna evresi ile ikili bir yapı oluşur. Anne-bebek bütünlüğü artık yoktur. Lacan’a göre tam olanın (ki bu sadece anne karnında mümkün olabilir) konuşma ya da söze ihtiyacı yoktur. Doğum sonrası bebek, yani eksilen özne yaşamı boyunca eksikliklerini, ihtiyaçlarını, isteklerini ve arzularını ortaya koyabilmek için konuşmaya başlar. Biz insanlar konuşuyoruz, yaşadığımız sürece de konuşacağız, çünkü tam değiliz . İşte, arzularımız bu tam olmama halimizden kaynaklanır. Kendimizi çeşitli objelerle ya da statü ile sürekli tamamlamaya çalışırız.

Anne karnındaki tam olma hali, herhangi bir eksiğin ihtiyaca ve ihtiyacın talebe dönüşerek bir arzulama halinin oluşmasına gerek duymaz. Anne karnında tamlıktan dolayı arzu yoktur. Biz yaşam boyu eksik özne olduğumuz için arzularız . Çağımızda bu tam olma arzusu imajlar üzerinden kapatılmaya çalışılmaktadır. Öznenin eksikliği nedeni ile çoğuna ihtiyacımız olmayan nesneler üretilmekte. Eksikliği giderme arzumuzu manipüle ve istismar eden kapitalizm “sizi tamamlayacağız vaadi” ile arzularımızı harekete geçiren yeni nesneler icat eder sürekli. Bu nesne; yeni bir araba modeli, yazlık, villa, yat, kat, jet olabilir ve sonu yoktur. İstek, ihtiyaç, arzu. Hepsi farklı kavramlardır. İnovasyonlar ihtiyaçlarımızı gidermek için yapılır, arzularımızı sömürmek için değil. Fakat korkarım ki insanın arzularını ve eksik olma psikolojisini çok iyi çözümleyen Lacan, bize ihtiyaçlarımızı giderecek inovasyonlar yerine sonu gelmeyen arzularımızı kaşıyan inovasyonlar sunabilirdi. Arzu nesneleri halinde bize sunulan, ulaşınca tam olacağız yanılsamasını yaşatan fakat ulaşınca tatmin etmeyen ve yerine hemen başka nesneler koyan yaklaşımlara karşı uyanık kalınmalı. Eğer benliğimiz ve zihnimiz ayna aşamasında parçalandıysa hiçbir zaman tam olmayacaktır.