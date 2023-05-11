MAİB Dijital Terimler ile Yeşil Terimler Kılavuzu...

Kutlu Karavelioğlu, Makine İhracatçı Birlikleri (MAİB) Başkanı TİM Başkan vekili, TOSYÖV Başkan Yardımcısı, iş yaşamında ise Layne Bowler Pompa San. AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta…

Kutlu bey MAİB, Dijital Terimler Kılavuzu ve Yeşil Terimler Kılavuzu’na ilişkin şu bilgileri veriyor.

Makine İhracatçı Birlikleri (MAİB), 2002 yılında kurulan ve 20.000’den fazla firmayı bünyesi altında bulunduran Türkiye’nin en büyük makine sektörü çatı organizasyonudur.

Türk makine sektörü son yıllardaki gelişmesiyle ülke ekonomisinin en önemli temel taşlarından birisi olmuştur.

2021 yılında serbest bölgeler dahil 23 milyar dolar ihracat gerçekleştiren makine sektörü, 2022 yılını %9,6 artış ile serbest bölgeler dahil 25,3 milyar dolar ihracat ile kapatmıştır.

- Türk makine sektörü son 22 yılda toplam makine ihracatını 10 katına çıkartmıştır.

- Türkiye’nin makine ihracatı, tekstil-konfeksiyon ve otomobil sektörlerinin yanında ülkemiz ihracatının üç dayanağından birisidir.

- Makinelerimiz bugün 200’ün üzerinde ülkede kullanılmaktadır.

- Burada özellikle ihracatımızın %60’ının rekabetin güçlü olduğu AB ve ABD pazarlarına yapıldığını vurgulamak isteriz.

- MAİB olarak ihracatçı firmalarımızın başarı öykülerini artırmak ana ödevlerimizdendir.

- Daha fazla markaya kavuşmak ve katma değerimizi yükseltmek için dijital dönüşüm sürecini ustaca yönetmeliyiz.

- Biliyoruz ki güçlü bir dijitalleşme için katılımcıların anlaşılır bir dil ile diyalog içinde olmaları gerekmektedir.

Özellikle Türk makine sektörünün yüksek dönüşüm hızı, rekabetçiliğini ve uluslararası tanınırlığını güçlü bir şekilde etkileyecektir.

Bu nedenle, ulusal ve uluslararası alanda birçok organizasyon ve uzman ile dijitalleşmenin ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlar için uygulanabilir çözümler geliştirmeye çalışıyoruz.

Bugün akıllı fabrika, akıllı üretim, akıllı ürün, makine öğrenmesi, derin öğrenme, yapay zekâ vb. konulardan bahsedildiğinde, sadece ülkemizde değil, küresel makine sektörünün topyekûn biçimde karşı karşıya kaldığı en büyük meseleleri görürüz.

Yukarıda değindiğimiz birkaç kavram bile, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için doğru bir dijitalleşme stratejisi geliştirmenin ve devamlı karmaşıklaşan problemlerin çözümünün ne denli zor olduğunu ortaya koymaktadır.



Türk makine sektörü, dijitalleşmenin problemlerinin üstesinden gelinmesi için yeni çözüm yaklaşımları ve yeni metotlar için gayret göstermektedir.

MAİB, markası olan “Turkish Machinery” ile uluslararası ilişkilerini çeşitlendirmekte ve sınır ötesi aktivitelerine ivme katmaktadır.

İnsanın var ettiği teknik, değişerek ve dönüşerek, kendi hayatında daima çok önemli bir yere sahip oldu. Bu dün de böyleydi, yarın da böyle olacak.

Dijital terimler…

Kavramlar, Karşılıklar, İlişkiler, Anlamlandırma

Fabrikaların, üretimin, makinelerin, lojistiğin ve müşterilerin bilgi iletişim teknolojileri yardımıyla akıllı ve hızlı bir şekilde ağ ortamında bağlanması, sosyal ve iş hayatını ülkeler ve işletmeler üstü bir aşamaya taşımıştır.

Bu büyük ve karmaşık durumun hızlı ve doğru bir şekilde bertaraf edilebilmesi dijitalleşmenin odağını oluşturan önemli kavramlara hâkim olmakla mümkündür.

Dijital dünyayı kullanıcılara daha anlaşılır kılabilmek amacıyla, bu sözlük nitelikli kılavuz kitapçığında çeşitli uluslararası kaynaklardan önemli dijital kavramlara yer verilmiştir.

Biz, dijitalleşmenin önemli terimlerinin kavranmasının dijital dönüşümün temel taşı olduğuna inanıyoruz.

Sanayileşme denilen sürecin başında tekniğin nasıl etkin olduğunu, insanlığın iş ve sosyal yaşamını nasıl değiştirdiğini gördük.

Tekniğin kökeninde yatan bilimin yasalarıyla da önemli gelişmeler yaşadık.

Şimdi çok hızlı bir şekilde mekanik dünyadan dijital dünyaya doğru evriliyoruz.

Her gün yeni teknolojilerle, teknolojilerin ürettiği platformlarla karşı karşıyayız.

Her yeni olan doğal olarak yeni bir isme, adlandırmaya ihtiyaç duyuyor.

Bu yeni olguların, subjelerin ilk adlandırılması, kavram boyutuna taşınması doğdukları coğrafyanın lisanı ile yapılıyor; isim babası bir bakıma kendi mahreci oluyor.



Diğer taraftan değişim ve dönüşümün motoru olan teknoloji, coğrafi sınır da tanımıyor.



Sınırı geçince anlaşılır ve uygulanabilir olması bakımından, yeni geldiği ülkenin, coğrafyanın lisanına tercüme edilmesi yetmiyor, anlamlandırılması ve kavramsallaşması da gerekiyor.



Günümüz dünyasında anlama ve anlamlandırma oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Dijital dünyayı oluşturan mekanizmaları, yeni teknolojik gelişmeleri nasıl anlamalıyız, bunları kendi lisanımıza nasıl aktaracağız, kendi lisanımızdaki endüstriyel kültürde ve zihniyetimizde karşılığı nedir? Bu kavramları kendi lisanımızda nasıl üretmeliyiz ve de anlamlandırmalıyız?

Uluslararası arenada oluşmuş dijital terimleri sadece tercüme ederek daha geniş kesimlere ulaştırmak ya da tersine sadece orijinal dilinde kullanarak sınırlı bir kesimin kullanım alanına hapsetmek doğru bir yöntem olamaz, olmamalıdır.

Titiz ve konunun uzmanlarının büyük desteği ile hazırladığımız Dijital Terimler Kılavuzu'nu ve Yeşil Terimler Kılavuzu’nu kamuoyunun hizmetine sunmayı görev bildik.

Bu çalışma sadece bir sözlük çalışması değil, adından da anlaşılacağı üzere karışık ve karmaşık dijital dünyamız için bir kılavuzdur, yol göstermeye yardımcı bir destek çalışmasıdır.



Bu çalışmada, genel olarak üretim ve ticaret alanından seçili terimler İngilizce/Türkçe/Almanca karşılıkları ve kaynakları ile gösterilmeye çalışılmıştır.

Bu bitmiş, tamamlanmış bir çalışma değildir.



Her gün yenilenmesi, genişletilmesi gereken bir çalışmadır.



İçeriğinin güncel halde tutulabilmesi için bu konuya kendi veya sektörlerinin ihtiyaçları için emek vermiş ve vermekte olan tüm kesimlerden, yararlanıcılardan katkı ve destek bekliyoruz” diyor MAİB başkanı Kutlu Karavelioğlu…



Değerli okurlarımız terimleri tanımak öğrenmek bağlamında her iki kılavuzda çok önemli ve yararlı bir çalışma.

Dijital Terimler Kılavuzu ve Yeşil Terimler Kılavuzu’na dijitalterimlerkilavuzu.com yesilterimlerkilavuzu.com linklerinden ulaşabilirsiniz.