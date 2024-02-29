Makina Hangar: Makina Mühendisleri Odası’ndan gurur duyulacak proje…

18 Şubat günü üyesi olmaktan onur duyduğum TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesi genel kurul seçimlerinde mekân olarak seçilen Makina Hangar’ı gezme olanağını bulmuştum.

Yıllarını mesleki eğitime, teknolojik gelişmelere, Ar-Ge ye, inovasyona katkı veren çalışmalara destek veren kişilerden biri olarak Makina Hangar’dan müthiş etkilendim.

Odaların üyelerine hizmet bağlamında üretilen harika proje, bir başka ifade ile ulusalar arası ölçütlerde bir proje...

Emeği geçenlerden başta İstanbul şube yönetim kuruluna, TMMOB Makina Mühendisleri odası genel merkezimize, destek veren, katkı sunan odalarımıza, meslektaşlarımıza, Kartal Belediyesi’ne, şirketlere teşekkürlerim sunuyorum.

Seçim sürecinde konuşma olanağı bulduğum meslektaşlarımdan gerekse İstanbul Şubesi teknik sorumlu Mehtap Öncel’in verdiği bilgi desteğinden derlediğim bilgileri sunmak istiyorum.

Bilgiler şöyle; “TMMOB Makina Mühendisleri odası olarak, kuruluş amaçlarımız arasında ülke ve toplum yararı, yurt sanayinin ulusal çıkarlar doğrultusunda verimli olarak arttırılması, meslek meslektaş çıkarlarını korumak, bilimsel ve teknik araştırmalar yapmak ve teknik standartlar çıkarmak gibi kamu yararı gözeten çalışmalar olması nedeniyle uygulamalı eğitim merkezlerimizi bir adım öteye taşıyarak Makina Hangarı kurmaya karar verildi…

Makina Hangar; üye, sektör ve bölge ihtiyaçları doğrultusunda uygulamalı eğitim modüllerinin, ortak çalışma alanlarının, bölge temsilciliklerinin sosyal tesis ve alanların yer aldığı, üretkenliğe yönelik fonksiyonlara (Ar-Ge, Tasarım, İnovasyon vb.) mekansal düzlemleri içerisinde barındıran eğitim, teknoloji, Ar-Ge ve yaşam merkezi olarak Kartal Belediyesi ile yapılan protokol gereği 25 yıllığına odamıza tahsis edilen yapıyı yeniden inşa etmeye başlandı..

Makina Hangar binasında verilen tesisat eğitimlerinde binayı şartlandıran cihazları göstererek eğitim vermeyi, sistemleri uzaktan anlık kontrol ederek enerji sarfiyatlarını görmeyi hedeflenmekte... Binamızı mümkün olduğunca bizleri geleceğe taşıyacak teknolojilerle donatarak daha çevreci bir yapıya büründürerek üyelerimize ve bölge halkına bir vizyon sunmayı amaçlamaktayız.

Makina Hangar projesi; Bilim, dönüşüm ve girişim konuları üzerine inşa edildi..

Çocuklarımızdan üyelerimize kadar merkezimize ayak basanları bilimin ışığında kurgulanmış eğitimlerle yetkinlikler kazandırmak ve sergilerle gelişmelerine katkı sunmayı amaçlıyoruz.

Merkezimiz bünyesinde girişimcilerimizin hayallerine vücut bulduracak fikirlerin paylaşıldığı, mentörlük olanaklarına sahip bir ekosistem oluşturulacak.

Projenin en büyük dayanağı dijital dönüşüm merkezi olacaktır

Bu merkez, ülkemizin dijital dönüşüm konusundaki eksikliklerine çözüm üretme kapasitesine sahip kurum, kuruluş ve kişileri bir araya getirerek yıl boyu sürecek etkinlikler vasıtasıyla topluma ve sanayiye faydalı çalışmalar yapacak yaşayan bir atmosfer olacaktır.

Makina Hangar Bilim, Dönüşüm ve Girişim Merkezi’nin amaçları:

- Sektörel firmaları, üniversiteleri, mühendisleri tek bir çatı altında toplayarak teknoloji, iş ve mühendislik ekosistemini geliştirmek,

- Mesleki üretkenlik ve teknolojik gelişmelerde öncü olmak,

- Çocuklara yönelik bilim ve mühendislik sergileri eşliğinde yapılacak atölyelerle teorik ve uygulamalı olarak gelişimlerine katkı sağlamak,

- Atölyeler ve laboratuvarlar ile mesleğin bilimsel yönünü güçlendirmek,

- Uygulamalı eğitim merkezleriyle mesleğin ihtiyaç duyduğu kalifiyeli eleman gücünü yetiştirmek,

- Mühendislik bilgisini meslek odası güvencesiyle bir araya getirerek geleceğe taşımak,

- Mühendis girişimcilere ve geleceğin fikirlerine destek olmak,

- Çocuklara, ailelere ve genç öğrencilere mesleğin doğru tanıtımını yapmak,

- Sosyal etkinliklerle mühendis ağını güçlendirmek.

Makina Hangar Projesi içerisinde birçok destekleme modeli bulunuyor.

Örneğin, Makina Hangar broşürünün 18 ve 19. sayfalarında da görebileceği gibi 13,6 metrekareden itibaren seçebileceğiniz alanlara metrekare üzerinden destek olarak 25 yıl boyunca “Bu Laboratuvar ABC Ticaret AŞ’nin katkılarıyla yapılmıştır” ibaresi ilgili laboratuvarın kapı ve duvarında olmasını sağlayabilir.

Destek modellerine karşılık odamızın sunduğu imkânlarda ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bu destek modelinde ABC Ticaret AŞ’nin logo ve linklerini sürekli olarak web sitesinden yayınlanacak, Makina Hangar konferans salonu ve ofis kullanımı, yıl içerisinde sunum yapma olanakları, laboratuvarlarda yer alma hakkı, etkinliklerde delegelik hakları ve sunulacak hizmetlerden indirimli faydalanmak gibi çokça imkan bulunmaktadır.

Makina Hangar; Üye, sektör ve bölge ihtiyaçları doğrultusunda uygulamalı eğitim modüllerinin, ortak çalışma alanlarının, bölge temsilciliklerinin (Kartal Tems, Tuzla Tems.), sosyal tesis ve alanların yer aldığı, üretkenliğe yönelik fonksiyonlara mekansal düzlemleri içerisinde barındıran eğitim, teknoloji, ar-ge ve yaşam merkezidir.

- Sanayide dijital dönüşümün referans noktası olmak,

- Mühendislik ekosistemini tek bir çatı altında toplamak,

- Mühendis ağını güçlendirmek,

- Mesleki üretkenlik ve teknolojik gelişmelerde öncü olmak,

- Mesleğin bilimsel yönünü güçlendirmek,

- Mesleğin ihtiyaç duyduğu kalifiyeli eleman gücünü yetiştirmek,

- Mühendis girişimcilere ve geleceğin fikirlerine destek olmak,

- Çocuklara, ailelere ve genç öğrencilere mesleğin doğru tanıtımını yapmak,

olarak Makine Hangar’ı tanıtabiliriz..”

deniliyor Mehtap Öncel’den edindiğim bilgilerde.

Projeyi yaşama geçiren Odamız İstanbul Şubemiz yönetim kuruluna, katkı sunanlara, destekleyenlere , emeği geçenlere tekrar teşekkürler.

Daha detaylı bilgi almak için https://makina.mmo.org.tr/makinahangar linkini ziyaret edebilirsiniz.