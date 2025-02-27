Plastik sektörünün 2024 yılı performansı

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kenan Benliler ile plastik sektörünün 2024 yılı performansını ve gelecek beklentilerini değerlendirdik.

Sektörün karşılaştığı zorlukları ve sahip olduğu fırsatları detaylı bir şekilde ele alan Benliler, “2024 yılında zorlu ekonomik koşullara rağmen sektörümüz ihracatını miktar bazında %7 değer bazında ise %3,4 oranında artırmayı başardı. Ancak ihracatta yaşanan bu büyümenin üretime aynı şekilde yansımadığını göz ardı etmemek gerekiyor. Artan maliyetler, iç pazarda yaşanan talep daralması ve finansmana erişim gibi sorunların bir sonucu olarak plastik mamul üretimimiz 2023 yılına kıyasla %4,4 oranında azaldı” dedi.

Daralan iç pazarın etkisiyle bilhassa ihracat yapmayan işletmelerin çok zor günler geçirdiğinin altını çizen Benliler, “Ocak ayında en fazla konkordato başvurusunun tekstil ve plastik sektörlerinden gelmesi, sektörün yaşadığı mali sıkıntıları ortaya koyuyor.

Bildiğiniz üzere Türkiye’de işletmelerin sermaye yapıları çok güçlü değil bunun üzerine daralan iç talep, artan işçilik maliyetleri, düşen karlılık oranları, yüksek kredi faizleri ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntıları eklediğiniz zaman işletmeler borçlarını ödeyemez hale geliyor.

Yine de sektörümüz açısından konkordato başvurularındaki bu yükselişin dönemsel olduğunu da dile getirmek gerekiyor zira 2024 yılı verilerine bakıldığında en çok konkordato başvurusu yapan 10 sektör arasında dahi olmadığımızı görüyoruz” dedi.

Sürdürülebilir bir büyüme için ülkemizin ihracat pazarlarından aldığı payın artırılması kadar iç pazarının güçlü olmasının da önem arz ettiğini belirten PAGDER Başkanı, “Bir sektörde ihracatın payı arttıkça, o sektörün dış şoklara daha açık hale gelmesi de kaçınılmaz oluyor.

Dış şoklara açık hale gelinmesine neden olan bir diğer husus ise ihracat pazarlarının konsantrasyonun artması yani ihracatın büyük bölümünün belirli bir grup ülkeye gerçekleştirilmesi.

Plastik sektörü özelinde baktığımızda üretimimizin yaklaşık %25 oranında bir kısmının ihracata gittiğini, bu ihracatın ise yaklaşık %50’sinin Avrupa ülkelerine yapıldığını görüyoruz.

Bu sebeple Avrupa’da ekonomik aktivitenin yavaşlaması ve talep daralması sektörümüzün yumuşak karnı diyebiliriz. Son süreçte Avrupa ekonomisinin durağanlaştığını ve bu durgunluğun 2025 yılında da devam edeceğinin öngörüldüğünü düşünürsek kısa vadede en önemli gündemlerimizden birinin ihracat pazarlarını çeşitlendirmek olacağını söyleyebiliriz” dedi.

Son olarak sanayi arsası bulmakta yaşanan zorluklara değinen Benliler, “Sanayiciler yüksek arsa fiyatları nedeniyle ya yatırımlarını erteliyorlar ya da makine parkurunu küçültmek zorunda kalıyorlar.

Bu durumun yaşanmasının en büyük sebebi ise ülkemizde yeterli sanayi arsası üretilmiyor oluşu. Toplam yüzölçümü içerisinde sanayiye ayrılan paya baktığımızda Almanya’da %4,5 olan bu oranın ülkemizde yalnızca %0,4 oranında kaldığını görüyoruz. Üstelik bu sanayi alanımızın ise yalnızca 3’te 1’lik bölümü organize sanayi bölgesi alanlarının içinde yer alıyor. Yalnızca plastik sektörünün değil tüm imalat sanayinin büyümesini ve gelişmesini engelleyen en önemli faktörlerden olan bu sorunun çözümü için stratejik planlama yapılması, sanayicilere uygun fiyatlı arsa tahsisi yapılması ve altyapı yatırımlarının desteklenmesi gerekiyor” dedi.

PAGDER başkanı sayın Kenan Benlier’in plastik sektörüyle ilgili 2024 yılı değerlendirmesi ve sektöre yönelik öngörüleri özetle bunlar…