Mersin’deki 249 odalı termal otel yüzde 60 doluluğa nasıl ulaştı?

Kahramanmaraş’ın önde gelen tekstilcilerinden Narlı ve Balsuyu ailelerinin Mersin İçmeler’deki ortak yatırımı NB Hotel Thermal Welness, açılışının üçüncü yılında yüzde 60 doluluğa ulaşmayı başardı. Yaklaşık 55 milyon dolarlık yatırımla hayat bulan otelde şu anda 280 kişi çalışıyor. Ailenin büyüklerinden Mustafa Narlı ile geçen yıl Kahramanmaraş’ta sohbet ederken bu otelden heyecanla bahsetmişti.

Otelin yönetimini İcra Kurulu Başkanı unvanıyla üstlenen Yusuf Narlı ile İstanbul’da sohbet ettik. Kendisine, “Mersin’de bu kadar büyük bir otel yatırımı gerçekten büyük cesaret, dolulukta hedefler tutuyor mu” diye sordum. Yusuf Narlı, “Biz memnunuz. İlk yıl yüzde 35’e, ikinci yıl yüzde 45’e bu sene de yüzde 60’a ulaştık. Bunda Hizmet kalitemizin etkisi büyük. ETS’nin otel puanlama sisteminde en başarılı 9’uncu işletme olduk. Şu ana kadar 7 ödül kazandık. Yakın zamanda QM Awards’ta Mersin’in En İyi Aile Oteli seçildik. Şimdi Çukurova Uluslararası Havalimanı da açıldı. 9 milyon yolcu kapasitesi var. Tesisimiz bu yeni havalimanına çok yakın. Torosların eteğinde, 100 dönüm arsada kurulu. Limondan, zeytine, mandalinaya, nara kadar bahçelerimiz var ve isterlerse müşterilerimizle organik hasatlar yapabiliyoruz. Bizim ‘konaklamalı rehabilitasyon ve fizik tedavi merkezi’ belgemiz de var. Termal su kalitemiz çok iyi. Suyumuz, 6268 mg/litre mineral değeri ile Türkiye’nin en değerli termal kaynağından geliyor. İçilebilir, şifalı termal suyu. Farklı bakım ve masajlarla özel hizmetler verilebiliyor. Sağlık ve kongre turizmi için çok uygunuz. 35 ayrı açık ve kapalı yüzme havuzumuz var. Kısa süre içinde yabancı misafirlerimizin sayısı da artacak” diyor.

Dedemle ortaklık kurmuş oldum

Yusuf Narlı, turizm sektöründe yeni yatırımlar yapabileceklerini ancak bu konuda tutarlı olacaklarını söylüyor. Şöyle devam ediyor: “Bu yatırımımız çok büyük, önce bunu dünya çapında kabul gören bir hizmet kalitesine ve marka gücüne ulaştırmalıyız. 55 milyon dolarlık yatırım önemli bir yatırımdır. Açılışımızı da sayın Cumhurbaşkanımız yapmıştı. Ben bu yatırımda dedem (annemin babası) ile ortaklık kurmuş oldum. Ailemizin üçüncü kuşağı olarak kendimi kanıtlamak zorundayım. Şu ana kadar gayet iyi ilerledik. Çukurova Uluslararası Havalimanı, bütün bölgenin dünya ile bağlarını güçlendirecek. Bu sayede Mersin de turizmde hak ettiği güce ulaşacak. Biz termal oteliz ama Mersin’in Antalya gibi deniz kum güneş turizminde de çok yüksek potansiyeli var. Bu anlamda da turizm Antalya’dan Mersin’e doğru kaymaya başladı bile. Çünkü Mersin, bütün ulaşım türlerinde bir kavşak şehir konumunda.”