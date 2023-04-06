Mesleklerin geleceği yeniden şekilleniyor…

Doktorluk, mühendislik, mimarlık, avukatlık, savcılık, hakimlik, öğretmenlik, hemşirelik, sporculuk, sanatçılık gibi meslek dalları elbette hayati olsa da geleceğin ritmini belirleyecek olan meslekler günümüzde daha da önem kazanıyor.

Meslekler, insanların uzmanlaştıkları ve genellikle belirli bir eğitim düzeyi, derin deneyim ya da sertifikasyon gerektiren alanlardır.

Bir başka ifade ile meslek, insan yaşamını sürdürebilmek için yaptığı ve genellikle yoğun bir eğitim, çalışmayı gerektiren sürecin sonunda kişilerin kazandığı unvanın adıdır.

Örneğin, doktorluk, mühendislik, mimarlık, avukatlık, savcılık, hakimlik, öğretmenlik, hemşirelik, sporculuk, sanatçılık gibi meslek dalları elbette hayati olsa da geleceğin ritmini belirleyecek olan meslekler günümüzde daha da önem kazanıyor.

İş, bir kişinin maaş veya ücret almak için yaptığı bir görev veya görev olarak tanımlanır.

Kariyer, bir kişinin çalışma hayatı boyunca uyguladığı çeşitli işleri veya meslekleri tanımlamak için kullanılan kapsamlı bir terimdir.

Oxford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre yaklaşık 20 yıl sonra birçok iş otomatik olarak makineler vasıtasıyla yapılabilecek.

Yapay zekanın hakim olacağı alanlarda insan gücüne ihtiyaç kalmayacak.

Teknolojinin değiştirdiği günümüzde de yeni iş kolları ortaya çıkmaktadır.

Değişim hızla devam ederken, gelecekte çok daha farklı mesleklerin ortaya çıkacağı öngörülmektedir.



Bu bağlamda açık kaynaklardan derlediğim bilgileri paylaşıyorum…

YENİDEN ŞEKİLLENEN MESLEKLER

- Yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanları

Yapay zeka ve makine öğrenimi, endüstri ve hizmet sektörlerinde giderek daha fazla kullanılacak, bu alandaki uzmanlar, gelecekte önemli roller üstleneceklerdir.

- Yapay zeka ve robotik mühendisliği

Birçok mesleğin yok olmasına neden olacak olan yapay zeka ve robotlar, kontrol mekanizmaları için mühendislere ihtiyaç duyuyor.

Hal böyle olunca bu iş kolundaki mühendislere rağbet artıyor.

- 3D üretim mühendisliği

3 boyutlu grafikler, görseller ve efektler hemen hemen her sektörde kendine yer buluyor.

3 boyutlu teknolojiler günlük yaşama dahil olmaya başladıkça bu alanda yetkin kişilere de ihtiyaç duyuluyor.

3D yazıcılar, prototip parçalardan protez yapılara kadar birçok alanda değerlendirilirken 3D üretim mühendisleri kendilerine geniş yer bulabiliyor.

- Veri analisti ve bilimcisi

Büyük verinin önemi arttıkça, veri analisti ve bilimcilerine olan talep de artacaktır.

- Data engineer (veri mühendisi)

Veriyi seçen, toplayan, depolayan ve raporlayan veri altyapısını hazırlayan yazılımı tasarlar.

- Metaverse uzmanı

Teknolojinin yeni aktörü metaverse hayatımıza girdiği günden beri yeni meslek kollarının oluşmasına da vesile oluyor. Metaverse araştırmacısı, metaverse dünyası tasarımcısı, metaverse hikaye anlatıcısı, metaverse siber güvenlik uzmanı gibi birçok meslek metaverse ile birlikte hayatımıza dahil oluyor.

- Siber Güvenlik Uzmanları

Siber suçlar ve siber tehditlerin artmasıyla, siber güvenlik uzmanlarına olan ihtiyaç da büyüyecektir.

- Dijital veri dedektifliği

İnternet ağlarından elde edilen bilgileri çözümleyerek ilgili kurumlara aktaran meslek dalıdır.

- Yazılım geliştiricileri

Teknoloji gelişmeye devam ettikçe, yazılım geliştiricilere olan talep de sürekli artacaktır.

- Nanoteknoloji mühendisliği

Temel bilim ve mühendislik uygulamalarının birleştiği, inorganik ve organik kökenli doğal veya sentetik hammaddelerden başlayarak metal, seramik ve polimer esaslı mühendislik malzemelerinin ve nanomalzemelerin tasarlanmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve bunların özelliklerinin çeşitli sanayi dallarındaki teknik ihtiyaçlara uyarlanmasını konu alır.

- Enerji mühendisleri ve yenilenebilir enerji uzmanları

İklim değişikliği ve enerji sürdürülebilirliği nedeniyle, enerji mühendisleri ve yenilenebilir enerji uzmanlarına olan talep artacaktır.

- Biyoteknoloji ve genetik mühendislik uzmanları

Sağlık ve tarım alanlarındaki ilerlemeler nedeniyle, biyoteknoloji ve genetik mühendislik uzmanlarına olan ihtiyaç artacaktır.

- Sağlık hizmetleri profesyonelleri

Dünya nüfusunun yaşlanması ve kronik hastalıkların yaygınlaşmasıyla, sağlık hizmetleri profesyonellerine olan talep artacaktır.

- Eğitim uzmanları ve öğretmenler

Eğitim alanında teknoloji ve öğretim yöntemlerindeki değişiklikler nedeniyle, eğitim uzmanları ve öğretmenlere olan ihtiyaç artacaktır.

- Çevre bilimcileri ve sürdürülebilirlik uzmanları

İklim değişikliği, çevre sorunları ve sürdürülebilir kalkınma konularında uzmanlar giderek daha önemli hale gelecektir.

- Uzay ve havacılık mühendisleri

Uzay keşfi ve ticari uzay uçuşlarının artmasıyla, uzay ve havacılık mühendislerine olan talep de artacaktır.

- Aktüerlik

Finansal risk değerlendirmeleri yapan ve bu değerlendirmeler sonucunda çözüm üreten aktüerler gelecekte ön plana çıkması beklenen meslekler arasında yer alıyor.

- Game developer (oyun geliştirici)

Dijital ortamlar için tasarlanan oyunu, oyunun oynanacağı platforma uygun ve gerekli teknik gereksinimle kodlama dillerini kullanarak yazılıma dönüştürürler.

- Game designer (oyun tasarımcısı)

Oyun tasarımcısı, bilgisayar, telefon, oyun konsolu ve tablet gibi dijital ortamlarda yer alan oyunların olay, karakter ve görsel tasarım gibi unsurlarını oluşturur.

- Blockchain developer (blokzincir geliştirici ya da blokzincir yazılımcısı)

Blokzincir teknolojisi için gerekli olan uygulamaları geliştiren kişidir.

Blokzincir teknolojisi uygulamaları yazılım ve programlama dili kullanılarak geliştirilir.

- Blockchain uzmanlığı

Verilerin saklandığı blokların belirli bir sıra ile işlenmesini, saklanmasını ve düzenlenmesini sağlayan veri tabanı sistemi olarak özetlenebilir.

Noterlik uygulamaları, sağlık kayıtları, küresel ödeme sistemleri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait kanallar, hastane verileri, özel şirket verileri ve daha birçok alanda kullanılıyor.

- Yazılım ve uygulama geliştiricisi

Günümüzde yazılımın gücü hemen her sektörde kullanılıyor. Firmalara gerekli desteği sağlayarak teknoloji ile harmanlanmış çözümler üreten yazılım ve uygulama geliştiricileri gelecekte de popülerliğini koruyacak meslekler arasında yer alıyor.

- Dijital pazarlama uzmanlığı

Teknolojinin gelişme hızı ile dijital pazarlama her geçen gün daha fazla önem kazanıyor.

- Epidemiyoloji uzmanlığı

Epidemiyoloji bir tıp bilim dalıdır. Toplumda hastalık, kaza, salgın gibi sağlıkla ilgili olayların görülme sıklığını ve dağılımını inceleyen epidemiyoloji Covid-19 salgını ile önem kazanmıştır.

- Drone pilotluğu

Uzaktan kumanda ile komuta edilebilen bir tür uçak olan drone, gittikçe popülerliğini arttırıyor.

İnsansız hava aracı olması ve birçok faaliyeti gösterebilmesi sebebiyle gelecekte günümüzdeki pilotluk kadar değerli olacağına inanılan drone pilotluğu, yurt dışında eğitim – öğretime açılan programlar arasında yer alıyor.

Gelecekte başka önemli meslekler de ortaya çıkabilir ve bazı mevcut meslekler önemlerini yitirebilir.

Teknoloji, robotlar, yapay zeka insanların elinden iş almaz!

Öyle olsa idi hesap makinesi çıktığı için matematikçiler, muhasebeciler, bilim insanları yok olurdu.

Ya da bilgisayar çıktığı için tüm meslekler gereksizleşir şu anda iş dünyasında bilgisayarla iş yapan herkes işsiz dolaşırdı.

Zaman içinde insanların ihtiyaçları, dünyanın koşulları değişir.

İnsanlık bilim-teknoloji ile bunları karşılamaya çalışır.

Çözümler geliştikçe ve daima eskisinden de fazla sayıda ve alanda yeni iş ve meslekler doğar.

Var olanların da yapılış biçimi, araçları değişir, gelişir.

Gelecekte iyi bir işi, mesleği olsun isteyenler mutlaka her şeyden önce "Hangi alan ve konulara yatkınlıkları yani yetenekleri olduğunu" keşfetmeli, fark etmeliler.

En çok çabayı bunu keşfetmek için göstermeliler.