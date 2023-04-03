Mevduat faizi 2003’teki düzeyine geri döndü 

“Anlatılmaz, yaşanır” denen türden bir dönemden geçiyoruz.

2021 Eylül’ünden itibaren Merkez Bankası, politika faizini ısrarla aşağı çekerken, bir yanda kurlar ve enflasyon sıçradı, diğer yanda ise piyasa faizleri hem kredi hem mevduat tarafında yükseldi.

TCMB verilerine göre, tüm bankacılık sisteminde en yaygın tercih edilen vade olan 1-3 ay arası (32-90 gün) mevduatın fiili ortalama faizi yüzde 28’in üzerine çıktı. Ortalamanın yüzde 28 olması, çok daha yukarısında oranlar olduğunu da gösteriyor. Nitekim mevduata yüzde 30 ve üzerinde faiz verilen çok sayıda örnek var. Mart sonu itibarı ile mevduat faizi, 20 yıl önceki seviyesine geri dönmüş durumda ve yakında bu yükselişin sona ereceğine yönelik bir işaret yok.

KKM faiz tavanının kalması,

“kur düşer” demek için yeterli değil

Hazine destekli TL Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında, politika faizinin 3 puan üzerindeki azami faiz uygulaması sona erdi. Asgari faiz oranı politika faiz oranında olacak. KKM faizi için üst sınırı banka belirleyecek.

Politika faizinin yüzde 8,5 olduğu, banka mevduat faizlerinin yüzde 28-30 civarında seyrettiği, resmi enflasyonun yüzde 55 olduğu, dövizin yükselmesin diye kesintisiz satışlar ile baskılandığı bir ortamda çıkan bu karar, bankalara “KKM hesaplarına faiz tavanı uygulamasını sona erdirdim; uygun gördüğünüz oranda faiz ödemesi yapabilirsiniz” demek anlamına geliyor. Kararın amacı, dövize yönelen parayı buradan çekip KKM hesaplarına yönlendirmek. Bu değişikliğin mutlaka etkileri olacaktır. KKM hesaplarına ödenen faiz artacağı gibi, yüzde 30 civarındaki mevduat faizi de birkaç puan daha yükselebilir. Ancak, son kararın döviz fiyatlarına etkisinin ne olacağını zamanla göreceğiz. Önümüzde seçimler olmasa, belki “kur düşer” diyebilirdik. Ancak seçim öncesi artan belirsizlik ve seçim sonrasında sonuçtan bağımsız olarak kurların artacağına yönelik bekleyişler nedeniyle “kur düşer” demek pek mümkün değil. İzleyip göreceğiz.

Bu hafta

Bu haftaya pazartesi sabahı açıklanacak mart enflasyonu, mart PMI endeksi ve mart geçici dış ticaret verileri ile başlıyoruz. Salı günü ise reel kur endeksi açıklanacak.

Yurt dışında ekonomi gündemini PMI verileri ile ABD’den gelecek işsizlik başvuruları ve istihdam verileri belirleyecek. Önceki Başkan Trump hakkında devam etmekte olan yargılama süreci, ABD için çarpıcı gelişmelere neden olabilir.

YURT İÇİ VERİLER

3 Nisan Pazartesi 10:00

*Mart enflasyonu

*Mart PMI endeksi

*Mart geçici dış ticaret verileri

4 Nisan Salı 14:30: Mart ayı reel efektif döviz kuru

YURT DIŞI VERİLER

3 Nisan Pazartesi 10:55 Almanya Mart PMI

3 Nisan Pazartesi 16:45 ABD Mart PMI

4 Nisan Salı 17:00: ABD Nisan ayı fabrika siparişleri

6 Nisan Perşembe 15:30: ABD işsizlik başvuruları

7 Nisan Cuma 15:30: ABD Mart ayı istihdam verileri