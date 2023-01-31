Millet İttifakı Mutabakatı

Artık Millet İttifakı içinde olduklarını açıklayan 6’lı masanın dün açıklanan “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”, olası bir iktidar değişiminde uygulamayı taahhüt ettiği politikaları, projeleri, eğitimden sağlığa, savunmaya, ekonomiye, madde madde kamuoyuna duyurdu. İddialı projelerin, politika önerilerinin siyasetteki yansıması bugün Ankara’da merakla takip edilecek. Özellikle iktidar cephesinden gelecek değerlendirmeler, eleştiriler radarımızda olacak. Aynı şekilde Millet İttifakı’nın politika taahhütlerine iş dünyasının nasıl baktığını da yarından itibaren öğrenebileceğiz.

CHP ve HDP Grupları toplanacak

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı 13 Şubat’taki 6’lı liderler toplantısından sonra belli olacak., ancak halen adaylığa en yakın duran kişi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. CHP liderinin bugünkü TBMM Grup Toplantısında vereceği mesajlar dikkatle not edilecek. Ayrıca Millet İttifakı’nın adayını en çok merak edenler arasında HDP de sayılıyor. HDP’nin yarınki grup toplantısında bu konuda mesajlar verilmesi beklenebilir. Millet İttifakının bu metnine HDP’den gelecek değerlendirmeler de merakla bekleniyor.