Müşteri vasıflı çeliği cevher yerine hurdadan istedi, 210 milyon Euro’ya fabrika kuruyor

1968 yılında Konya’da ticarete atılan Hasan Faydasıçok, 1982 yılında kayınbiraderinden ayrı iş kurarken şirketin adını şöyle belirledi:

- Benim adım Hasan. Şirketimin adı da Hasan’ın “Has”ı olsun.

Daha sonra 1989 yılında şirketin adına çelik eklendi:

- Hasçelik…

Bir dönem Asil Çelik’in bayiliğini de yürüten Hasan Faydasıçok’un büyük oğlu Adnan Naci Faydasıçok, 1996 yılında Marmara Üniversitesi İİBF İngilizce İşletme Bölümünü bitirdikten sonra Konya’ya döndü. Ortaokul yıllarından itibaren çalıştığı aile şirketinde daha etkin görevler aldı. Aslında Konya’ya dönerken aklında üç seçenek vardı:

- Konya’da babamla birlikte çalışıp işleri büyüteceğiz.

- Babamı ikna edersem şirketi İstanbul’a taşıyacağız.

- Üniversiteyi bitirdiğim İstanbul’a dönüp başka işleri deneyeceğim.

3 yıl babasıyla birlikte Hasçelik’te çalıştı, işler biraz daha büyüyünce konuyu babasına açtı:

- Şirketi İstanbul’a taşıyalım. Orada daha da büyüme şansı yakalarız.

1999 yılında önce İstanbul’da bir ofisi faaliyete geçirdiler:

- İstanbul’daki ilk yerimiz satış ofisiydi. Arka odalardan birini yatakhane gibi kullandık. Haftanın 3 günü İstanbul, 4 günüKonya derken 2000 yılında Konya’da soğuk işlem merkezi kurduk. 2001 yılında ben İstanbul’a taşındım.

Naci Faydasıçok, 2001 yılında İstanbul’a yerleşince işler daha da büyüttü, ofisten depo-dağıtım merkezine geçti:

- 2004 yılında İstanbul’da da soğuk işlem merkezi kurduk. 6-7 yıl içinde İstanbul’da işleri daha da büyüttük. Arkamdan kardeşlerim de sırayla İstanbul’a taşındı. Babamız Konya’da kaldı. Konya’yı da ihmal etmedik. Oradaki yerimizi de büyütüp işlerin çıtasını da yükselttik.

Faydasıçok Ailesi, 2006 yılında TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB’deki (Gebze/Kocaeli) fabrika yerini satın aldı. 2008 yılında inşaatı bitirip üretim düğmesine bastı:

- Hasmil Vasıflı Çelik Sıcak Haddehanesi…

Geçenlerde Hasçelik-Hasmil’in Gebze’deki tesislerine gittim. Faydasıçok Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Naci Faydasıçok ile tesisleri gezdik, grubun öyküsünü konuştuk:

- 2013’te ilk tesisimizin yanındaki arsayı da aldık. Buradaki üretimi büyüttük. Yüzde 100 kredi kullanarak parlak çelik tesisi kurduk. Yerimiz 176 dönümdü. 200 dönüm daha aldık.

Hasçelik 1, Hasçelik 2, Hasçelik 3 olarak adlandırdıkları tesislerde ürettikleri ürünü şöyle tanımladı:

- Biz mühendislik çeliği üretiyoruz.

- Nitelikli çelik yapıyoruz.

- Otomotiv sektörünün hammaddecisiyiz.

Oluşturdukları katma değeri ton başına fiyatla anlatmaya çalıştı:

- Tonunu 600 dolara aldığımız kütük, bizim bitmiş üründe 1800 dolara çıkıyor. Sıcak haddelenmiş vasıflı çelikler, soğuk işlem görmüş parlak çelikler, krom kaplanmış miller ve öğütücü bilyeler üretiyoruz.

Fabrikalarını adresledi:

- Gebze ve Konya’da toplam 5 üretim tesisimiz var. Yurt içinde 9 ilde 11 çelik servis merkezi, yurtdışında 3 ülkedeki depolar ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Otomotiv, makine imalat sanayi, beyaz eşya, enerji, hidrolik & pnömatik ve havacılık sektörüne ürün veriyoruz.

Geçen yıl iki yatırım için düğmeye bastıklarını bildirdi:

- Kocaeli’nde krom kaplı mil tesisi yatırımı yaptık. 35 milyon Euro’ya kurduğumuz bu tesis, Avrupa’nın bu alanda en modern tesisi oldu.

- Bilecik’in Osmaneli içesinde çelikhane yatırımına 2023 yılında başladık. 150 milyon Euro’luk bu yatırım 2024’ün son çeyreğinde devreye girecek. Bu yatırım için başlangıçta 176 dönüm arsa aldık. Daha sonra 200 dönüm daha ekledik.

Osmaneli’deki yatırımı anlatırken şu noktaya işaret etti:

- Biz eskiden cevherden üretilmiş kütükleri alıp işliyorduk. Cevherden kütük üretimi hurdadan üretilenden 5 kat fazla karbon salımına yol açıyor. Müşterilerimiz bunu dikkate alıp artık hurdadan üretilen kütükleri kullanmamızı istiyor.

Ardından ekledi:

- Osmaneli’de 60 milyon Euro ek yatırımla haddehane yapacağız. Bu tesis ile uçtan uca çeliğin değer yolculuğunu sağlayacağız.

Faydasıçok Ailesi, demirçelik ticaretinden işin sanayi tarafına 2008 yılında girdi. 16 yılda 5 fabrikaya ulaştı, mevcut yatırımları toplamı 400 milyon Euro’yu buldu. Osmaneli’deki 6’ncı fabrika ile yatırımları toplamı 600 milyon Euro’yu geçecek…

İşin sanayi tarafında basamakları hızlı çıkan Faydasıçok Ailesi, kaliteli çeliği “gelişmişliğin sembolü” görüyor, 30 bin çeşit ürün üretiyor.

Yüzde 65-70’lerde seyreden kapasite kullanımıyla çıtayı hep yükseltmeyi hedefliyor…

‘İSO 500 Büyük’te 198’inci sırada yer alıyor, 67 ülkeye ihracat yapıyor

Faydasıçok Ailesi, amiral gemisi Hasçelik olan şirketlerini 2016 yılında Faydasıçok Holding çatısı altında topladı.

Faydasıçok Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Naci Faydasıçok, Hasçelik’in İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesindeki yerine işaret etti:

- Hasçelik, “İSO 500”de 228’inci sıradaydı. 198’inci sıraya yükselmiş bulunuyor.

İhracat üzerinde durdu:

- Üretimimizin yüzde 25’ini 67 ülkeye ihraç ediyoruz. Aslında ana üreticiler, bizden aldıkları hammadde-ara ürün ile ürettikleri ürünlerin önemli bir bölümünü ihraç ediyor. Onları da dikkate alırsak ihracat oranımız daha yüksek noktaya ulaşıyor.

Yurtdışındaki yapılanmalarını anlattı:

- Yurtdışında ofisimizi ABD’de açtık. Ancak, demir-çelik ihracatımıza ek vergi gelince kapattık. Meksika’ya yöneldik. Ayrıca Almanya’da depo açtık. İngiltere’de de yeni depo aldık.

- Kota ve anti-damping engellerini aşmak için yurt dışında yatırım düşünüyoruz. Birkaç yıl içinde bu konuda nasıl yol alacağımız netleşecek.

79 yaşındaki baba Faydasıçok Onursal Başkan olarak Konya’daki işin başında

Faydasıçok Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Naci Faydasıçok’a babaları Hasan Faydasıçok’un çalışma temposunu sordum, anlattı:

- Babam Onursal Başkanımız. 79 yaşında, Konya’da ikamet ediyor. Konya’daki fabrikamızla daha çok babam ilgileniyor.

Kardeşlerinin gruptaki görevlerini paylaştı:

- Fatih Faydasıçok, holdingimizde Başkanvekili

- Cem Faydasıçok, holdingde yönetim kurulu üyesi

Grup şirketlerini sıraladı:

- Hasçelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- Grindballs Çelik Bilye

- NFC Faydasıçok İnşaat

Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı'nın bursiyer sayısı 1167’yi buldu

Faydasıçok Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Naci Faydasıçok ile fabrikada sohbet ederken odaya eşi Selcen Faydasıçok girdi:

- Eşimle Konya’dan arkadaştık. Evlendikten sonra 5 yıl Konya’da ikamet ettik. 2001’de İstanbul’a taşındık.

Selcen Faydasıçok, başkanlığını yürüttüğü Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı’nı anlattı:

- Vakfımız 2016 yılında kuruldu. 50 burs ile başladık. Şu anda 300 öğrenciye burs veriyoruz. 63 şehirden, 83 farklı üniversiteden bizden burs alan öğrencimiz var. Toplam bursiyer sayımız 1167’yi buldu.

Bursiyerleriyle ilgili şu bilgiyi verdi:

- Bursiyerlerimizin yüzde 65’inin ya annesi ya babası yok. Bursiyerlerimizin sosyal sorumluluk faaliyetleri yapmalarını zorunlu tutuyoruz. Amacımız ülkemizde sosyal sorumluluk kültürünün yaygınlaşması.

Naci Faydasıçok araya girdi:

- Vakfımızdan burs alan öğrencilerden 4’ü şu anda bizimle birlikte çalışıyor.

Bu noktada şu bilgiyi de paylaştı:

- İstihdamımız 1000’i aşıyor. Sektörümüzde en çok kadın istihdam eden şirketler arasında yer alıyoruz. Beyaz yakada kadın çalışan oranı yüzde 33 düzeyinde bulunuyor.

25 milyon dolara 35 MW’lık GES yapıyor

Faydasıçok Holding Yönetim Kurulu Başkanı Naci Faydasıçok, karbon ayak izini düşürme yolunda adımlar attıklarını belirtti:

- İşletmede kullandığımız suyu toplayıp arıtmadan geçirip yeniden kullanıyoruz. Bu şekilde su ayak izimiz sıfıra iniyor.

Yozgat, Sivas ve Van’da güneş enerjisi için arazi aldıklarını bildirdi:

- Toplam 35 MW’lık GES kuracağız. Bu yatırımı 25 milyon dolara hayata geçireceğiz.