Nerede bir kız çocuğu okula başlar, orada Cumhuriyet çok yaşar 

UNICEF, UNFPA, UN Women ve Aydın Doğan Vakfı’nın işbirliğiyle 2015 yılından bu yana düzenlediği “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı”nın 9’uncusu için Adana’dan Hatay’ın Arsuz ilçesine doğru yola koyulduk.

Aydın Doğan Vakfı Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Genel MüdürüCandan Fetvacı ev sahipliğinde UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi,UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami, UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ile birlikte önce Doğan Holding’in Nardüzü’nde kurduğu konteyner kente uğradık.

Nardüzü’ndeki konteyner kentte depremden etkilenen kadınlar için özel düzenlenen “Mor Yerleşke” bölümünü gördük, depremzede çocuklara dönük çalışmalara tanıklık ettik. Ardından konferans için Arsuz’a geçtik.

Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Belediye Başkanı Asaf Güven, CHP eski Hatay Milletvekili Suzan Şahin’in de izlediği, sunuculuğunu ve moderatörlüğünü Afşin Yurdakul’un üstlendiği “Kız Çocukları Geleceği Yeniden İnşa Ediyor” başlıklı konferansta önce Aydın Doğan Vakfı’nın Cumhuriyetin 100. Yılı için hazırlattığı kısa film şu sloganla ekrana yansıdı:

Aydın Doğan Vakfı Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, konferansta şu mesajı verdi:

- Uzun yıllardır kız çocuklarının güçlendirilmesi odağında çalışmalar yapan kurumlar olarak ülkemizde ve küresel ölçekte kaydedilen gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz.

Pandemi ve 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerine değindi:

- Bununla birlikte tıpkı pandemi ve depremde olduğu gibi, derin toplumsal olaylar öncelikle ve en çok kız çocukları ve kadınları etkiliyor. 6 Şubat’ta yaşadığımız afetin ilk anlarından itibaren kız çocuklarımızın ve kadınların sesini duymak, duyurmak için çalışıyoruz.

“Kız çocukları geleceği inşa ederken” karşılaştıkları sorunları anlamak ve bunlara karşı yeni çözüm, destek mekanizmaları yaratmak için konferansın adresini Hatay olarak belirlediklerini kaydetti:

- Güvenlik, sağlık, eğitim gibi en temel haklarından bir süre de olsa mahrum kalmalarına rağmen hayata sımsıkı tutunan, daha iyi bir dünya hayalinden vazgeçmeyen kız çocukları, bugünün ve bu dönüşüm yolculuğunun gerçek liderleridir.

Afşin Yurdakul, paneldeki konuşmacılara Hatay’dan Adıyaman’a, Gaziantep’ten Malatya’ya uzanan kentlerden kızların sorularını yöneltti.Arzuhan Doğan Yalçındağ, bu bölümde şu sözü verdi:

- Aydın Doğan Vakfı olarak deprem bölgesinde hayat yeniden 6 Şubat öncesinde dönene kadar, tüm ekosistemimizle birlikte burada olacağız. “Hayata devam, eğitime devam” diyeceğiz.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, genç kızlardan yönelen soruları da dikkate alarak şu noktaların altını çizdi:

UNICEF olarak ortaklarımız ile birlikte, deprem sonrası yeniden toparlanma döneminde, gençlerin bu sürece bu sürece katılımına yatırım yapmak yönündeki taahhüdümüzü yineliyoruz.

UNICEF, kız çocuklarının güçlendirilmesinin önemine güçlü bir şekilde inanıyor ve toplumsal katılımlarının artırılması için çalışmaya devam edecek.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ortak vizyonu için gençlerle işbirliklerini genişletmek üzere herkesi bize katılmaya davet ediyorum.

Arsuz’da bir kez daha gördük ki merkez üssü Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak kolay olmayacak, uzun zaman alacak.

Toplumun tüm kesimleri gibi kadınlara ve genç kızlara toparlanma, geleceği inşa etme sürecinde epey iş düşecek…

Cinsiyete dayalı Şiddet, sömürü ve istismar artıyor

UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami, Arsuz’daki “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı”nda, şu noktaların altını çizdi:

Ergenlik çağındaki kız çocukları doğal afetlerin meydana geldiği dönemlerde göz ardı ediliyor.

Travma geçirmiş, gelenekler tarafından kısıtlanmış, okul ve aile yapılarından ve tanıdık sosyal ağlardan koparılmış bu kız çocukları kalabalıklar içinde görünmez kalabiliyor.

Korunmaya ilişkin riskler yükselirken çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler de dahil olmak üzere toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, sömürü ve istismarın arttığına dair raporlar var.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla afetlerden sonra da kız çocuklarının hayatlarını yeniden inşa etmek için etkili müdahale yöntemlerini takibe, sahada ihtiyaç duyulan ve en iyi yaptığı şeyi yapmaya devam edecek.

UNFPA, kadınların ve kız çocuklarının cinsel sağlık ve üreme sağlığı ihtiyaçlarına, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten korunma taleplerine de yanıt vermeye devam edecek.

Olağanüstü dayanıklılığı Takdirle karşılıyoruz

UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova, önce gözlemini şöyle aktardı:

- Yıkıcı depremlerin ardından farklı zorluklarla karşı karşıya kalan ergenlik çağındaki kız çocuklarının ve genç kadınların gösterdiği olağanüstü dayanıklılığı takdirle karşılıyoruz.

Ardından şu mesajları verdi:

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetten, çocuk yaşta erken evlilik tehdidine kadar artan riskler karşısında, kadınların deprem sonrası toparlanmanın tüm aşamalarına tam ve etkin katılımını savunmak hayati önem taşıyor.

Kız çocuklarının ve genç kadınların güçlendirilmesinin canlı ve gelişen şehirler yaratmak için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Onları yeniden inşa çabalarına kilit aktörler ve liderler olarak dahil etmek, topluluklar içinde olumlu bir değişimi teşvik edecektir.

Bedensel sağlığımız Tabu değil, hakkımız

ARSUZ’daki konferansın sonunda “Eşitlik İçin Gençlik Grubu”nun bildirisini Eda Yabancı ve Erce Bilgen okudu. Gençler, özetle şu mesajları paylaştı: