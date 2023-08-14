Ofis bölümünde ilginin yarısı yabancıdan oluşuyor ticari alana iki kat talep var

TÜRKİYE Varlık Fonu’nun (TVF), İstanbul Finans Merkezi’ni (İFM) yönetmek üzere kurduğu “İstanbul Finans Merkezi A.Ş.”’nin (İFM A.Ş.) Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, bu yılın ocak ayında ekibiyle birlikte şu adımı attı:

- İstanbul Finans Merkezi’nde hayatı biz başlatalım. Ofisimizi önce biz açalım. Tam dolulukta 70-75 bin kişinin doğrudan bulunacağı, 100 bini aşan insanın gireceği alanda yaşam nasıl olacak, önce biz görelim.

Yönetim Kurulu Başkanlığını Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut’un yürüttüğü İFM A.Ş.’nin Genel Müdürü Erdem ve ekibi, bu kararı alırken şöyle düşündü:

- Ne kadar mükemmel bir altyapı, bina çalışması yapılırsan yapılsın, ilk kullanımda küçük çaplı sıkıntılar yaşanabilir. Bu sıkıntıları ilk biz yaşamış olur, hemen müdahale ederiz. Kiracıların neler hissedeceğini önceden görüp önlemini alırız.

Geçen Nisan ayının ikinci yarısında dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un davetiyle meslektaşlarımla birlikte İstanbul Finans Merkezi’ni gezerken İFM A.Ş. Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem’le sözleştik:

- İstanbul Finans Merkezi’yle ilgili Haziran 2022’de çıkan kanunun yönetmelikleri devreye girdikten sonra birlikte daha detaylı gezelim.

Geçenlerde Ahmet İhsan Erdem’le İstanbul Finans Merkezi’nin yönetim binasında buluştuk. İFM’de son durumu paylaştı:

- Ziraat, Halk ve Vakıfbank genel müdürlükleri buradaki kendi binalarına taşında. İştirakleri de bildiğimiz kadarıyla yılsonuna kadar taşınmış olacak. Yani, burada hayat başladı. 6 bine yakın kişi burada çalışıyor.

TVF İFM A.Ş.’nin ofis bölümünde yüzde 36, ticari alanlarda da yüzde 65’ine sahip olduğunu belirtti:

- Kiralama konusunda talep topluyoruz. Kiralamada seçici davranıyoruz. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak finansal hizmetleri buraya kazandırmak istiyoruz.

1.3 milyon metrekarelik ofis alanının 500 bin metrekaresinin İFM A.Ş.’ye ait oldurduğunu bildirdi:

- Gelen taleplerin yarısı yabancı finans kurumlarından. Her coğrafyadan talep olduğunu gözlemliyoruz. Ağustos ve Eylül ayında ticari şartlar şekillenir, sözleşme imzalamaya doğru yaklaşırız.

Ticari bölümde 350 ayrı kiralanabilir alan olduğunu kaydetti:

- Ticari bölümde her keseye uygun markaların yer almasını planlıyoruz. Çok ciddi ilgi söz konusu. 700’ü aşkın talep var. Yani, talep iki katını aşıyor.

Maket üzerinden kuleler arasından uzanan caddeyi işaret etti:

- Burada cadde mağazacılığı konsepti var. Kaliteli ürün ve hizmeti esas alan bir yapı oluşmasına özen göstereceğiz. Perakendecileri de üzmemeye dikkat edeceğiz.

İFM’deki kira düzeyini merak ettim, örnekleme ile yanıt vermekle yetindi:

- Ataşehir ve Ümraniye gayrimenkul gerçekliğinin üzerinde bir kira bedeli söz konusu olacak. Anadolu yakasında ciddi bir ofis talebi var. Bunu gelen taleplerden de ayrıca gözlemliyoruz.

Komplekste konferans salonu- kongre merkezinin de yer aldığının altını çizdi:

- 2 bin 100 kişilik konferans salonu olan bir kongre merkezimiz var. Bu da İFM’yi cazip kılacak diye düşünüyoruz. Ayrıca, İFM’yi bölgenin kültür ve sanat merkezi haline getirecek adımları da atacağız.

Önceki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçen Nisan ayında TVF Genel Müdürü Arda Ermut, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, Emlak Konut Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş, Genel Müdürü Hakan Gedikli ile İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem’in katıldığı sohbette güncel maliyeti ortaya koymuştu:

- İstanbul Finans Merkezi’nin güncel yatırım maliyeti 65 milyar lira (güncel kurla 2.4 milyar dolar)…

İstanbul Finans Merkezi’nde Ahmet İhsan Erdem’in deyimiyle “finans sektörünün ihtiyaç duyduğu fiziki altyapı” sağlandı… Mevzuat da İFM’yi cazip kılacak şekilde düzenlendi…

Şimdi artık İFM’nin ilk aşamada bölgenin finans merkezi olmasına sıra geldi…

Neden olmasın?

Finansçılar için ‘tersine beyin göçü’ teşvikleri devrede

İSTANBUL Finans Merkezi (İFM) A.Ş. Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, yurt dışında çeşitli finans kurumlarında görev yapanların İFM’deki kurumlara transferinin de mevzuatla cazip hale getirildiğini vurguladı.

Erdem, bu konudaki teşvikleri de mevzuattan paylaştı:

- Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşların İFM’de istihdam ettikleri personelin aylık ücretinin gerçek safi değerinin, yurt dışında en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip kişilerde yüzde 60’ı, en az 10 yıl tecrübeye sahip kişilerde yüzde 80’i gelir vergisinden müstesnadır.

- Bu fıkra kapsamında belirtilen istisna, İFM’de çalışmaya başlamadan önceki son 3 yılda Türkiye’de çalışmamış olan personelin ücret gelirine uygulanır.

400 odalı, 5 yıldızlı oteli uluslararası bir zincir işletecek

İSTANBUL Finans Merkezi (İFM) A.Ş. Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, merkezde 5 yıldızlı bir otelin de yer aldığını bildirdi:

- 40 bin metrekare kapalı alana sahip 400 odalı oteli uluslararası bir zincirin işletmesini düşünüyoruz.

Ardından ekledi:

- Otelde uzun süreli konaklamaya uygun bir model de düşünüyoruz. Çünkü, İFM’deki kurumlarda görev yapacak ekspatlar olacak. Onlar, otelde uzun dönemli kalacak imkan talebinde bulunabilirler.

Erdem’e ticari alanların kiralanması, yönetimi konusunda destek alıp almadıklarını sordum, yanıtladı:

- TVF İFM A.Ş. olarak “Value Solution Partners” (VSP) ile perakende ticaret ve hizmet alanlarının kiralanması, yönetim danışmanlığı konusunda anlaşma sağlandı.

‘Finansal hizmet ihracatı’ tanımı mevzuata girdi

İSTANBUL Finans Merkezi (İFM) A.Ş. Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, özellikle ofis bölümünde kiracı olan kurumlar için “katılımcı” tanımının tercih edildiğini belirtti:

- İFM’den ofis kiralayıp Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nden “katılımcı” belgesini alan kurumlar buradaki teşviklerden yararlanabilir hale gelebilecek.

Haziran 2022’de çıkan kanuna “Finansal Hizmet İhracatı”nın da girdiğini vurguladı:

- İFM’den gerçekleştirilen, nihai kullanıcısı, alıcısı yurt dışında bulunan finansal hizmetler ihracat sayılacak. Bu durumda teşviklerden yararlanma şansı da olacak.

Bu teşviklerden örnekleri yönetmelikten aktardı:

● Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşlar tarafından İFM’de gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki faaliyetler kapsamında elde edilen kazançların yüzde 75’i kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyannamede gösterilmek kaydıyla kuru kazancından indirilir.

● İşlemler ile bu işlemler nedeniyle lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır.

● Faaliyetlere ilişkin işlemler her türlü harçtan, bu işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesnadır.

İkizce deprem konutları fay üstünde değil

6 ŞUBAT 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinden oldukça ağır şekilde etkilenen Malatya’da ablamın, abimin, yeğenlerimin de aralarında yer aldığı vatandaşların bir bölümü 3-4 ay boyunca arabalarında, geçici konteynerlerde yaşadıktan sonra çaresiz az hasarlı evlerine dönmüştü.

Yeşilyurt İkizce Mahallesi merkezli 5.3’lük, sonra da yine Yeşilyurt’ta aynı gün içinde, ikisi bir dakika arayla 4.2, 4.5 ve 4.8’lik depremlerin ardından yeniden arabalarda, geçici konteynerlerde geceleme başladı.

5.3’lük depremin merkez üssünün İkizce olması, deprem konutları konusunda soru işaretlerine yol açtı. Malatya’daki deprem konutlarının bir bölümünün yapımı İkizce’de sürüyordu. Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’ye sordum, şu yanıtı aldım:

- Yetkililer, “İkizce deprem konutlarının yapıldığı noktadan fay hattının geçmediğini” söylüyor. Dolayısıyla konutların yapımı devam edecek.