Olmadı baştan

Bentley’in baştasarımcısı Andreas Mindt, Volkswagen markasının tasarım şefliğine getirildi…

Peki; 2020’den bu yana VW’nin tüm gelecek çizgilerinin teslim edildiği Jozef Kaban, niye markadan alındı ve neden Postdam’daki Volkswagen Grubu geleceğin mobilite çözümleri merkezine Kreatif Direktör olarak atandı?.. artık doğrudan rapor vereceği Teknik Geliştirmeden sorumlu VW Grubu Yönetim Kurulu üyelerinin korumasında ne şekilde kaldı?..

Acaba, VW Binek Otomobil yeni CEO'su Thomas Schäfer, Kaban'ın elektrikli araç dizayn çalışmalarından memnun değil miydi?.. Yoksa; Herbert Diess ve Murat Aksel’in ardından “eski beyin”lerden sayıldığı için mi, istenmiyordu?..

Acilen yapılan bu değişiklikle; Mindt, Josef Kaban’ın hazırladığı, fakat CES fuarında bile kamufl ajı açılmayan ID.7 gibi Project Trinity platformundaki büyük boy sedanları, derhal, elektrikli araç müşterilerinin tercihi olabilecek bir iri CrossOver’a veya bir SUV’a çevirecek. Önceki yılın Kaban’ın retro-fütüristik ID.LIFE’ını da, konseptin gerçek hali olacak ID.2 için de daha muhafazakar bir forma değiştirecek… 1 Şubat'ta göreve başlayan Andreas Mindt’ten, büyük ihtimalle tüm ID. ailesini ve yeni platformlardaki modellerin tasarımlarını revize etmesi de bekleniyor…

Volkswagen Grubu markalarına 1999’da katılan, fakat 2003-2017 yılları arasında Skoda’da sorumluluklarının yanında, özellikle Audi’nin günümüz modellerini şekillendiren Kaban, iki yıl BMW’de Karim Habib’in pozisyonunda çalıştıktan sonra VW’ye baştasarımcı olarak geri dönmüştü.

Gerçekten; Volkswagen’in tasarım yönetiminde çok hareketli günler yaşanıyor… Aralık ayında, Volkswagen Grup CEO'su Oliver Blume, tüm grubun Tasarım Başkanı Klaus Zyciora'yı görevden almış ve onun yerine Porsche'den Michael Maurer'i getirmişti… Jozef Kaban, belki de Mauer ile anlaşamıyordu…

ID. Buzz’un da retro-fütüristik olarak üretime girmesinde başrolü oynamış olan Kaban'ın, bu fi krinde aslında başarılı olduğu, bu ticari aracın binek otomobil kullanıcıları ve tüm dünyadaki yeni nesil müşteriler tarafından beğenilip adeta yok satmasıyla kanıtlanmıştı…

1996’dan bu yana VW Grubu çatısı altında özellikle Audi’de çalışmış Mindt’in Bentley’deki masasına ise, iki yıl önce Bentley’e Bugatti’den dış tasarım yöneticiliğine çağrılmış Tobias Sühlmann getirildi.

Crewe’da da elektriklenme yönünde değişim başlamış olsa da, model niceliğiyle uğraşmayacak olan Sühlmann’ın işinin çok yoğun olmayacağını tahmin ediyoruz…

Fakat; Mindt, ID.2 yani yepyeni tam elektrikli ekonomik VW modeli için Cupra Born tarzı, daha fazla “grup” alışkanlıklarına uyan şekillere yönelirse, VW İcra Kurulu’yla anlaşmazlık yaşamayacaktır…

Lupo’dan Arosa’ya, Octavia’dan Kodiaq’a ve hatta Veyron’a kadar imzaladığı modellerle, geleceğe ne kadar doğru baktığını çok iyi bildiğimiz Jozef Kaban, belki şimdi Uzak Doğu’dan transfer teklifl eri almaya başlamıştır…