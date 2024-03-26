‘Olmazcılar’ı aşıp ‘Kültür Yolu Festivali’ni 40 bin sanatçı ile 16 şehre yaydık

ÖNCE Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Medya İlişkileri Direktörü Sonat Bahar’dan bilgi geldi, ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu mesaj gönderdi:

- AKM’de Kültür Yolu Festivali lansmanımız var. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, bu yılki programın lansmanını yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, lansman buluşmasındaki sunumuna “Kültür Yolu Festivali” etkinliklerinin 4’üncü yılına girildiğini belirterek başlayıp, 2021 yılını anımsattı:

- 2021 yılında “olmaz”cıları, “yapılamaz”cıları, “ne gerek var”cıları aşıp İstanbul’da o ilk adımı attığımız günün üzerinden geçen 4 yılda “Avrupa Festivaller Birliği” üyeliğine kabul edildik.

Festivalin düzenlendiği şehirlerde büyük ilgi çektiğini belirtti:

- Festivallerde milyonlarca insanı ağırladık. Komşu şehirlerden “bizde de yapılsın” talepleri geldi. Demek ki oluyormuş, yapılabiliyormuş ve gerekliymiş. Bu yıl 7 bölgedeki 16 şehrimize uzanarak festivali büyütüyoruz.

Bakanlık olarak turizmde ürün çeşitliliği ve markalaşmanın yoğunlaştıkları en ciddi hedefleri arasında olduğunu vurguladı:

- Aslında söz konusu hedefe ulaşmamızı sağlayacak her şeyi yaşadığımız muazzam coğrafya ve medeniyetimizin binlerce yıllık birikimini barındıran kültürel değerlerimiz bize sunuyor. Mesele bunları doğru kullanmak. Türkiye Kültür Yolu Festivali bu doğrulardan biridir.

“Türkiye Kültür Yolu Festivali”nin katılımcı sayısı ile dünyanın en büyük festivali özelliğini taşıdığını bildirdi:

- Bu yıl katılımcı sayısının daha da artacağını biliyoruz.

Festival programlarını yaparken kültür ve sanatın hemen her dalına yer vermeye özen gösterdiklerini kaydetti:

- Ücretsiz etkinliklerle de kültür ve sanata erişimdeki sınırlamaları kaldırıyoruz.

2021 yılında 2 bini aşkın sanatçının katılımıyla yola çıkıldığına işaret etti:

- 2022 yılında katılan sanatçılar 20 bini, geçen yıl da 34 bini aştı. Bu yıl 16 ilimizde toplam 40 bini aşkın sanatçımız festivallere katılacak.

4 yıl önce festival yolculuğuna 80 mekan ile çıktıklarının altını çizdi:

- 2022’de 360 mekana, 2023’te 500’den fazla mekana ulaştık. Bu yılki etkinliklerin gerçekleşeceği mekan sayısı 600’ü aşacak.

Etkinlik sayısı üzerinde de durdu:

- 2021’de Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ndeki etkinlik sayısı 380’i aşmıştı. 2022’de 4 bin, 2023’te 5 bini aşkın etkinlik gerçekleşti. Bu yıl 16 şehirde 6 bini aşkın etkinlik planlanıyor.

Geçen yıl Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yakışır şekilde festivali 100 güne yaydıklarına vurgu yaptı:

- Bu yıl şehir sayısı 16’ya çıkarken, festivali de 8 aya yayacağız. Türkiye’ye adeta bir festival iklimi yaşatacağız. Dünyada bununla kıyaslanabilecek başka bir organizasyon yok.

Bakan Ersoy, bu noktada “Türkiye Kültür Yolu Festivali-2024” takvimini açıkladı:

13-21 Nisan: Festivalimiz Adana’da “Portakal Çiçeği Karnavalı” ile başlayacak.

25 Mayıs-2 Haziran: Şanlıurfa

1-9 Haziran: Bursa

8-16 Haziran: Samsun

22-30 Haziran: Trabzon

29 Haziran-7 Temmuz: Van

3-11 Ağustos: Nevşehir

17-25 Ağustos: Erzurum

31 Ağustos-8 Eylül: Çanakkale

14-22 Eylül: Gaziantep (Gastroantep de festival çatısı altında gerçekleşecek.)

21 Eylül: Hem Ankara’da festival başlayacak, hem de “Konya Mistik Müzik Festivali” gerçekleşecek. Her ikisi de 29 Eylül’de sona erecek.

28 Eylül-6 Ekim: İstanbul

12-20 Ekim: Diyarbakır

26 Ekim-3 Kasım: İzmir

2-10 Kasım: Antalya

Festival özelinde yapay zeka algoritması kullanılarak üretilen eserlerden birine değindi:

- “Atatürk Kültür Yoluda” dijital yerleştirmesi, Atatürk bugün hayatta olsaydı festivalimizin hangi duraklarından kareler verirdi sorusuna yanıt veren şaşırtıcı ve heyecan verici bir sergi olacak.

2021 yılında “Beyoğlu Kültür Yolu”nda Bakan Ersoy’la birlikte yürümüştük. Ertesi yıl Çanakkale’de “Troya Kültür Yolu”na katıldım. “Kültür Yolu Festivali” günlerinde Diyarbakır ve Erzurum’da da bulundum.

“Kültür Yolu Festivali”nin gerçekleştiği şehirlerde her açıdan canlılık yarattığını gördüm…

Picasso’nun 80 eseri festival şehirlerinde sergi turuna çıkacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yılki “Kültür Yolu Festivali”nin yıldızlarından birinin Pablo Picasso olacağını belirtti:

20. Yüzyılın en önemli sanatçıları arasında yer alan Picasso’nun 50. ölüm yıldönümü sebebiyle geçen yıl Avrupa ve Amerika’da 50 farklı sergi düzenlendi.

Festivalimiz kapsamında 80’den fazla orijinal eserin yer aldığı etkileyici bir Picasso sergisini başmisafirimiz olarak ağırlayacağız. 3 ay boyunca farklı şehirlerimizde sanatseverlerle buluşturarak eşsiz bir deneyim yaşatacağız.

Bakan Ersoy, bazı etkinliklerden örnekleri sürdürdü:

Misafir edeceğimiz bir diğer usta Sebastiao Salgado olacak. “Genesis Projesi” ile Tophane-i Amire’de 3 ay boyunca izleyenleri büyüleyecek.

Yaptığı başarılı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Türk mimar ve sanatçı Güvenç Özel’in dijital enstalasyonu “Holloflux” festivalimizin en çarpıcı işlerinden biri olacak.

“Frida Kahlo The Life of An Icon” sergisi de hiç kuşkusuz uzun ziyaretçi kuyrukları oluşturacak iddialı sergilerimizden bir diğeri olacak.

Ülkemiz adına büyük başarılara imza atan, Uluslararası Dijital Marka sanatçımız Refik Anadol, bu kez farklı ve yepyeni işlerle festivalimizde yer alacak.

“Eskizden Piksele Anatolian Edition” dijital sergimiz genç yeteneklerimizi teşvik ettiğimiz son derece kıymetli bir çalışma.

Her yıl 5 şehir eklenecek 35’e çıkacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Türkiye Kültür Yolu Festivali”nin bundan sonraki dönemlerde de aynı hız ve heyecanla düzenlenmeye devam edileceğini bildirdi:

- Her sene farklı bölgelerden 5 şehir eklenerek 2028’e kadar “Türkiye Kültür Yolu Festivali” 35 ili kapsayacak şekilde devam edecek.

Tek logo 7 renkle, 7 bölgeyi temsil ediyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen 3 yılda “Kültür Yolu Festivalleri”nde kullanılan logoları anımsattı:

- Festivaller şehirlerin, ilçelerin ya da ikonik yapıların adını alıyor, her birinde farklı bir logo kullanılıyordu.

“Türkiye Kültür Yolu Festivali”nin tek logo ile yoluna devam edeceğini bildirdi:

- Kültür ve sanatın bunca zenginliğini bünyesinde buluşturan “Türkiye Kültür Yolu Festivali”nin yeni logosu 7 farklı renk içeriyor. 7 bölgemizi temsil eden 7 rengi “Türkiye Kültür Yolu Festivali” kimliğine taşıyarak yepyeni bir logo tasarladık.

Ardından ekledi:

- “Türkiye Kültür Yolu Festivali” takvimine dahil ettiğimiz farklı festivaller ise kendi ad ve logolarını kullanmayı sürdürecek.

Gastronomiyi Türk turizmi aktörü yaptık

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sunumunda gastronomiye de değindi:

- Gastronomiyi artık Türk turizminde çok güçlü bir aktör konumuna getirdik. Türk mutfağı bir marka olarak tanıtım çalışmalarımızın en önemli başlıkları arasında bulunuyor.

Michelin Rehberi’ni anımsattı:

- Dünyanın en saygın seçkilerinden biri olan Michelin Rehberi’ne İstanbul, İzmir ve Bodrum’dan toplam 111 restoranımız dahil olmuş durumda. “Türkiye Kültür Yolu Festivali” kapsamında Türk mutfağı da kendini en güzel şekilde gösterecek.