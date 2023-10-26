Orman ürünleri sektörünün küresel markası Yıldız Entegre 80’i aşkın ülkeye ihracat yapıyor

1890’lara kurulan Yıldız Entegre, 133 yıllık geçmişi boyunca sürekli olarak kendi işine yatırım yaparak büyüyen örnek şirketlerimizin başında geliyor. Dünyanın en büyük MDF üretim tesisine sahip olan kuruluş, toplamda 8 tesis, 1 liman ve 1 depo yatırımı sayesinde günde 14 bin m3 levha üretimi yapabiliyor. Türkiye’deki Kartepe, Mudurnu, Uzunbey, Başiskele, Akhisar ve Akdeniz fabrikalarının yanı sıra Romanya ve Slovenya’da da faaliyette olan Yıldız Entegre, 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Yıldız Entegre, İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan ve sanayinin önde gelen şirketlerinin finansal performansını değerlendiren “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması”nın 2022 sonuçlarına göre, Türkiye’nin en büyük 32. sanayi şirketi konumunda. Orman ürünleri sektörü şirketleri arasında yıllardır zirvede yer alıyor.

Yıldız Entegre, MDF, MDFlam, sunta, suntalam, laminant parke, boyalı levha (MDF, sunta), kapak panel, lak panel, MDF kapı, kapı paneli, emprenyeli dekor kâğıdı ve tutkal üretimi yapıyor. Köklü bir kuruluş olarak kurumsallaşmaya da büyük kaynak ayıran Yıldız Entegre, müşteri deneyimini mükemmelleştirmek Ar-ge, Ür-ge ve inovasyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Faaliyetlerinde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik amaçları doğrultusunda ilerlemeye özen gösteriyor.

Dünya mobilya sektörünün buluşma noktasında

Yıldız Entegre, İtalya’nın Pordenone şehrinde 17-20 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşen Mobilya Endüstrisi için Uluslararası Bileşenler, Aksesuarlar ve Yarı Mamul Ürünler Fuarı SICAM’da en yeni ürünlerini tanıttı. Mobilya sektörüne yönelik tüm değer zincirinden tasarımcılar ve iç mimarlar, üretim müdürleri ve teknisyenler, pazarlama müdürleri, CEO'lar ve genel müdürlerin katıldığı SICAM Fuarı'nda Yıldız Entegre’nin inovatif ürünleri çok dikkat çekti.

Dünya mobilya sektörünün en önemli buluşma noktalarından birisi olan SICAM Fuarı’nda Yıldız Entegre bir basın buluşması düzenledi. Toplantıda Yıldız Entegre Pazarlama ve Ürün Geliştirme’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Melike Alkan; Pazarlama Direktörü Bengü Metin ve Marka İletişim Müdürü Pınar Demirel Bula ile biraraya geldik. Şirketin 2023 faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgi aldık. Yıldız Entegre Pazarlama ve Ürün Geliştirme’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Melike Alkan sorularımızı yanıtladı.

Yıldız Entegre’nin vizyonunu nasıl tanımlarsınız?

Melike Alkan: Köklerimizden aldığımız kültürü önce ülkemize, bugün de dünyaya taşımaya odaklandık. Romanya’daki tesisimiz, pazarlama faaliyetlerimiz, dünya trendlerini yakından takip eden ürün geliştirme ekiplerimiz ile markalarımızı global markalar seviyesine taşımayı hedefliyoruz. Bu bakış açısı ile kendimizi sektörün mevcut dinamiğini değiştireceğimiz uzun bir yolculukta görüyoruz.

Bir mobilyayı oluşturan öğeler kumaşı, ahşabı ve aksesuarıdır. Bir yaşam alanının hayat bulmasının en önemli argümanlarıdır. Bu sebeple biz kendimizi bir üreticiden ziyade tasarımcılara, mimarlara ilham kaynağı olan, yaşam alanlarındaki kaliteyi arttırmayı kendine amaç edinmiş ve çalışmalarını bu bakış açısıyla şekillendiren bir marka olarak görüyoruz. Plaka ürün gruplarımız ile mobilya sektörünün yanındayız. Kapı ve parke ürün gruplarımız ile de yaşam alanlarının oluşturulmasında rol alan en önemli öğeyiz.

2022 cironuz nedir? 2023 hedefleriniz neler?

2022 yılında Yıldız Entegre 23,5 milyar TL ciro elde ederek sektörün lideri, tüm şirketler içerisinde ise ilk sıralarda yer alan şirketi oldu. Özellikle pandemi döneminde mobilya sektörü çok büyük atılım gerçekleştirdi. Bu sebeple önceliğimiz yurtiçindeki paydaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak oldu. 2023 yılsonu hedefimiz; %50’ye yakın büyüme sağlayarak 35 milyar TL’lik ciroya ulaşmak yönünde. Toplam satışlarımız içindeki ihracat oranımız ortalama %15’ler seviyesinde. Ayrıca Romanya’daki yatırımımızdan 100 milyon Euro ciroya ulaşmayı hedefliyoruz.

Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz?

80’nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Bazı ülkelere ihracatın yanı sıra iş modelleri geliştiriyoruz. Pazarlaması ve diğer desteklerimizle önceliklendirdiğimiz ülkeler arasında Romanya, İtalya, Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa, Polonya, ABD, Kanada, İsrail, Fas, Tunus, Cezayir, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Irak, Gürcistan, Litvanya, Rusya ve Ukrayna yer alıyor.

Markalaşma çalışmalarınız nasıl yürütülüyor?

Dört lokomotif markamız var; Yıldız Trend – Plaka, VarioClic – Parke, TerraClic – Parke ve VarioDor – Kapı.

Sektör olarak orman ürünlerinin dünyadaki iş modeli B2B (Business to Business-İşletmeler- Arasında) üzerine kuruludur. Ticaretin bayiler aracılığı ile gerçekleştiği bir yapıya sahiptir. Ürün yolculuğunda karar vericiler; mimarlar, iç mimarlar, tasarımcılar, müteahhitler, marangoz ve parke ustaları bu kitlelerin en önünde gelenlerdir.

B2B iş modeli kurgumuzu kuvvetlendirerek devam ederken aynı zamanda B2C, bir başka deyişle tüketiciye yönelik, iş modelini de birçok alanda hayata geçiriyor ve kurgularımızı geliştirmeye devam ediyoruz. İnsanların yaşam alanlarının birçoğunu kapsayan ağaç; yaşamın şekillenmesine de öncülük ediyor. Biz de bu bakış açısı ile marka bilinci yaratma çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.

Markalaşma süreçlerinizi anlatır mısınız?

Öncelikle marka olma yolculuğunda birçok içgörü ve müşteri araştırmaları yaparak odak hedef kitlelerimize yönelik stratejilerimizi ve markalarımızın vizyonlarını belirledik. Yaptığımız marka ve iletişim çalışmalarımızı düzenli olarak ölçümleyerek belirlediğimiz vizyonda her yıl bilinirlilik oranlarımızı arttırmayı hedefledik.

Farklı hedef kitleleriyle yoğun iletişim çalışmaları ile bir araya ürünlerimizi, kullanım alanlarını, nasıl üretildiğini, faydalarını ve seçeneklerinin neler olabileceğini anlattık. Tüm bunlarla birlikte bayi gelişim projelerine imza atarak teşhir, ürün sunum, tabela, standardizasyon çalışmalarına öncelik vererek hizmet noktaları oluşturduk. Düzenli olarak müşteri memnuniyetimizi ölçümleyerek belirlediğimiz gelişim alanlarımıza yönelik yaptığımız çalışmalar ile bugün %85 memnuniyet oranına eriştik.

Sektörde ağacın ve kaynakların ihtiyatlı kullanılmasına katkı sağlıyoruz. Kaynakların minimum da tutularak (gerçek ağaç kullanımına göre) hem kaynağı hem de pahalı ve herkesin ulaşamadığı “tasarım” olgusunu herkes için ulaşılabilir kılmaya gayret ediyoruz.

Sektöre destek olmak amacıyla mimarlar, iç mimarlar ve tasarımcılar için geliştirilmiş ve odağında tasarım olan “Ağacın İzinde Tasarımda Orman Ürünleri “ sözlüğümüzle de dünyada bir ilke imza attık. Ağacın izinde manifestosu ile dünyadaki ağaçların izinden gidiyoruz, araştırmalar yapıyoruz. Ağaç kütüphanelerinden seçimler yapıyoruz. Aldığımız ilham ve öğretileri ürünlere dönüştürüp ulaşılabilir tasarımları tüketici ile buluşturuyoruz.

Sürdürülebilirlik çalışmalarınız nasıl ilerliyor?

Biz, ‘insana ve doğaya saygı’ mottosu doğrultusunda orman ürünleri sektöründe global bir lider olma hedefiyle, sürdürülebilir, yenilikçi ve etki yaratan büyümeyi paydaşlarıyla birlikte gerçekleştirmek için çalışıyoruz

Tesislerimizin kendi enerjisini üreteceği bir seviyeye gelmesini hedefliyoruz. Mersin tesisimizin ardından, Akhisar’da da devreye aldığımız GES güneş panelleriyle tesisimizin elektriğinin yaklaşık %15’ini yenilenebilir enerjiden sağlıyoruz. Benzer şekilde, Kartepe’deki tesisimizde de enerji tasarrufu sağlayacak yatırımlarımız devam ediyor. Çevresel ayak izimizi azaltmak için de yatırımlar yapıyoruz. Bu konu, 2024 yılında da öncelikli yatırım başlıklarımızdan biri olmayı sürdürecek.

Yıldız Entegre bünyesindeki Mudurnu ve Akhisar tesislerimizde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca verilen yetki ile ahşap türevli tehlikesiz atık ve ambalaj atıklarını geri kazanarak bu atıkları yonga levha üretiminde yeniden değerlendirmekteyiz. Geri kazanım faaliyeti ile hâlihazırda kullandığımız odun hammaddesinin miktarı düşürülmektedir; böylece hem ekonomik hem de ekolojik anlamda gerek işletme bazında gerekse sektör bazında fayda sağlanmaktadır.

Ahşap türevli tehlikesiz atık ve ambalaj atıklarının geri kazanımı faaliyeti ile kendi prosesimizde üretmek zorunda olduğumuz ince yonganın bir kısmını, piyasada kereste kesiminde ortaya çıkan kimyasal işlem görmemiş atık hızar talaşlarından tedarik ederek enerji ve hammadde konusunda tasarruf sağlamaktayız.

Mudurnu ve Akhisar tesislerimizde endüstriyel nitelikte oluşan atık sular, arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra hiçbir şekilde alıcı ortama ve/veya kanalizasyon sistemine deşarj edilmeden tesislerimizde yeniden kullanılıyor.

Yıldız Entegre bünyesindeki Kartepe, Mudurnu, Akhisar, Akdeniz Tesislerimiz; Orman Yönetim Konseyi Forest Stewardship Council® (FSC®) tarafından, doğanın ekolojik dengesini bozmadan hammadde üretimi yapan, kaçak orman kesimlerini önleyici hammadde temin eden ve doğaya duyarlı firmalara verilen FSC® belgesine sahiptir. Kartepe, Mudurnu, Akhisar, Akdeniz Tesislerimizde FSC®li odun ve kâğıt kullanımı ile tüm dünyaya FSC® etiketli ürünler ayrıcalığıyla hizmet vermekteyiz.

FSC Belgesi ve sorumlu ormancılık konusunda daha ayrıntılı bilgi alabilir miyiz?

FSC 1993 yılında kurulan Orman yönetim konseyi tarafından tüm dünyadaki organizasyonu ve orman yönetimi standartlarının belirlenmesi, orman ürünlerinin etiketlenmesi ve belgelendirme görevi olan ve kar amacında olmayan Forest Stwardship Council isimli sivil toplum kuruluşudur. Dünyadaki ormanların yönetiminin geliştirilmesi amacı ile kurulan Orman yönetim konseyi sayesinde bugün dünya genelindeki 79 ülkedeki 100 milyon hektar ormanlık alan FSC standartlarına uygunluğu ile sertifikalandırıldı.

Orman ürünü kereste ya da ham madde üzerinde bulunan FSC etiketi tüketicinin kağıt ürünü ya da kereste olarak alacağı orman ürününü seçmesine kolaylık sağlar. Tüm dünyadaki doğru orman yönetimi ile elde edilen ürünler FSC logosu ile tanınırlar. Orman yönetimi çevreyi, biyolojik ve ekolojik dengeyi kontrol edip koruduğu gibi aynı zamanda ormanlarda hayatları sürdüren yerli halklara da saygı duyulmasını sağlar ve onların haklarını da koruma altına alır. Ayrıca yaban hayatın korunması, bitki çeşitliliğinin kontrol altına alınması gibi daha birçok konuda orman yönetimi sisteminin olumlu avantajları kabul edilmiştir

Hem işletmelere hem de ormanlara faydası olan FSC Belgelendirmesi yani FSC belgesi aynı zamanda işçi hakları, yasal uyumluluk ve katılımcı kuruluşun tedarik zinciri içinde önemlidir. FSC etiketi taşıyan orman ürünlerinin yasal düzenlemelere uyan iyi orman yönetimine sahip ormanlardan sağlanıyor anlamını taşır, bu şekilde üretim yapan orman işletmesi firmalar önemli bir rekabet avantajına da sahip olur.

Yıldız Entegre olarak, orman verimliliğine ve ekolojik süreçlere zarar vermeden üretim yapmayı amaçlıyoruz bu sebeplerle de sorumlu ormancılık belgesine sahibiz

Toplumsal fayda sağlamaya yönelik hangi projeleriniz var.

‘Sürdürülebilir İyiliğin İzinde’ mottosuyla toplumsal faydaya odaklanıyoruz. Bu amaç doğrultusunda, 6 Şubat’ta yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen depremin ardından bölgede yaraların sarılması ve iyileşmenin hızlanması için üzerine düşen görevi yerine getirmeye odaklandık. Önceki dönemde de otizmli bireyler özelinde çalışan SOBE Vakfı ile iş birliklerimiz bulunuyordu. Yaşadığımız felaketin ardından deprem bölgesindeki otizmli çocukların nitelikli eğitimle buluşabilmesi için Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan konteyner kentte oluşturulan Hatay Otizm Eğitim Merkezi bünyesindeki eğitim sınıfının hazırlanması, eğitim materyallerinin temin edilmesi, eğitmenlerin alımının yapılması konularında destek verdik.

Desteğiniz devam ediyor mu?

Deprem bölgesindeki desteklerimize kesintisiz devam ediyoruz. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında da TOFD’nin tespit ettiği depremden etkilenmiş engelli bireylere tekerlekli akülü sandalyenin yanı sıra sonda, ıslak mendil, hasta bezi gibi ihtiyaç malzemeleri desteğinde bulunduk. YYH olarak depremin ilk gününden bugüne ve sonrasında da devam edecek desteklerimiz ayrıca eş zamanlı olarak devam ediyor.

WeWalk ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında daha önce görme engelli öğrencilere olan desteğimizi deprem bölgesinde yaşayan 150 çocuğa taşıdık. Yıl içinde ulaştığımız çocuk sayısını da 250’ye çıkardık. Akıllı bastonların yanında görme engelli çocukların sosyal yaşamlarında da hayata karışmalarını sağlamak amacıyla teknoloji eğitimleri ile destek olduk. Birlikte yeni projelerle ilgili çalışmaya devam ediyoruz.

Sponsorluklarınız var mı?

Cumhuriyet’in 100. Yılında ülkemiz için yükselen bir değer olan voleybol alanında destek olmak amacıyla, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nın 2023-2024 sezonunun forma sponsoru olduk.

Üretim zincirimizin ana noktası olan Kocaeli ve bugünlere gelmesinde büyük katkıları bulunan Kocaeli halkıyla gönül bağımız var. Bu yüzden, Kocaelispor’a 2023-2024 sezonunda takımın ana sponsoru olarak destek sağlamakla kalmadık aynı zamanda Kocaeli Stadyumuna da ismimizi verdik.