Parasal sıkılaşma tam gaz

BIST 100 endeksinde 25 Şubat’ta bir yükseliş hareketi başladı. Geçen pazartesi itibarıyla, yükseliş oranı yüzde 15 oldu. Bu kazanç silindi. Cuma günü görüldü ki, Türkiye Varlık Fonu üzerinden destek gelmeyince endeks zorlanıyor. Yerli yatırımcıların borsayı taşıyacak cephanesi kalmadı. Tabii endeks bir noktada dengesini bulacaktır. Sonrasında belli bir aralık içinde hareket edecektir.

Hisse senetlerinde şubat sonunda başlayan iyimserliğin kaybolduğu açıktır. Hisselerde saplanıp kalan yatırımcılar da var. Cuma günü olduğu gibi, zarar oranına bakmadan çıkan kurumsal yatırımcılar da gözleniyor. Özellikle yabancı yatırımcıların, zararın büyüklüğüne bakmaksızın satış yaptıklarını belirteyim. Piyasalarda yaşanan panik ortamında, geçen haftanın son üç gününde ciddi bir dolar talebi oldu. Merkez’in döviz rezervlerinin, 25 milyar dolar civarında eridiği düşünülüyor. Rezervlerin son durumunu perşembe günü göreceğiz.

Mehmet Şimşek cuma günü Bankalar Birliği’nin iftarında gelen şikâyetler üzerine ‘‘En kötüyü fiyatlıyorsunuz’’ gibi bir ifade kullanmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmaması olasılığını, ekonomi yönetimi senaryo analizinde yüksek tutmuş olabilir. Kayyum meselesi, piyasaları bir ölçüde sakinleştirebilir. Bu ekonomi programına 21 ay emek verildi. Reel sektör, çalışan kesim, herkes çok zorlandı. Enflasyon açısından bakıldığında, daha yolun yarısındayız. Buradan artık dönüş olmaz. Parasal sıkılaşmanın dozu kısa vadede yükselebilir