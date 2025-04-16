Altın en kalabalık piyasa

Bank of America, her ay küresel fon yöneticileriyle yaptığı bir anketi yayımlıyor. Piyasa profesyonellerinin hangi piyasada nasıl pozisyon aldıklarıyla ilgili bir rapordur. Yayımlanan son metinde, kalabalıklaşan bazı pozisyonlar göze çarpıyor.

Fon yöneticilerinin nakit tutma oranı yüzde 5 olmuş. Pandeminin başladığı Mart 2020’den beri görülen en hızlı iki aylık artıştır. Piyasalardaki toz duman dağıldıktan sonra, kenarda duran bu para yeni adresler arayacaktır. Amerikan hisselerindeki satış pozisyonlarının artış hızı rekor seviyededir. ABD’nin yüksek bütçe açığı, Amerikan hisselerini yıllarca destekledi. Trump bir yandan bütçe açığını düşürmek istiyor. Öte yandan vergi indirimlerini hayata geçirmek istiyor. Vergi indirimlerini de gümrük vergileriyle finanse etmek istiyor. Karmaşık bir denklem ortaya çıkıyor. Avrupa Birliği; altyapı, savunma sanayi, enerji odaklı büyük bir paket açıkladı. Çin, iç talebi desteklemek için bütçe açığı hedefi koydu. İkisinin de bütçe açığını artırabilecek alanları var. Global yatırımcıların Amerika dışındaki hisse senedi pozisyonlarının hâlâ düşük olduğunu belirteyim.

Altın alım pozisyonları, yığılmanın en fazla olduğu yer olarak gözüküyor. Dolarda ve Amerikan hisselerinde satış, kalabalık diğer pozisyonlardır. Pozisyonlar uçlardayken, biraz soluklanıp gözden geçirmeler yapılabilir. Altın fiyatında kısa vadeli hareketlerden ziyade, 1,5 yıldır olduğu gibi, merkez bankalarının altın alımlarını izleyeceğiz.