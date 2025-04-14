Doların dostu yok

Yatırım bankalarının araştırma birimleri son haftalarda ekstra mesai yapıyorlar. Sürekli değişen haber akışının ekonomik ve finansal yansımalarını öngörmeye çalışıyorlar. Hafta sonu da boş geçmedi. ABD’nin cep telefonlarını, bilgisayarları, çipleri, gümrük tarifelerinden muaf tutacağı haberi cumartesi günü düştü.

Piyasalar pozitif gelişmeler duymak istiyorlar. Bu muafiyet haberinin, piyasalara moral vereceği yorumu yapıldı. Çin’i üretim üssü yapan teknoloji şirketlerinin zaferi olarak değerlendirildi. Dün ortaya çıktı ki, bu teknolojik cihazlara yüzde 20 vergi zaten uygulanacak. Yanı sıra, Beyaz Saray sözcüsü, ithal edilen yarı iletkenlere yönelik çalışmanın da sürdüğünü söyledi. Yani yarı iletkenlere yeni gümrük vergilerinin gelmesi zaman meselesidir. Tabii ‘‘Yüzde 145 vergi oranındansa, yüzde 20 şimdilik iyidir’’ denebilir. Ama bu belirsizlik ortamı finansal piyasaları rahatsız ediyor. Amerikan ekonomisinde durgunluk beklentisi güçleniyor. Doları boykot edenler artıyor. Dolar cinsi varlıklar zorlanıyorlar.

Alternatif arayanlar; altın, Japon Yeni ve İsviçre Frangına yöneliyorlar. Riskli bir finansal varlık olan Bitcoin’i, alternatifler grubuna koymak için erken olabilir. Ancak Bitcoin’in ay başından beri borsa endekslerinden daha iyi bir performans gösterdiğini belirteyim. Dünya ekonomisindeki yeni düzen ezberleri bozabilir. Nasdaq endeksiyle Bitcoin arasında yıllardır süren güçlü ilişki de sorgulanabilir.