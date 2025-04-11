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Piyasalardaki coşku anlamsız

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

ABD’nin, Çin dışındaki ülkelere uygulayacağı yüzde 10 gümrük vergisi yüksektir. En önemli ticari partneri Çin için açıkladığı yüzde 125 ise bir faciadır. Bu rakamlara göre, ABD-Meksika-Kanada arasındaki serbest ticaret anlaşmasından kaynaklanan muafiyetler hesaba katılsa bile, şu aşamadaki etkin gümrük vergisi oranı yüzde 25 civarında oluyor.

Düşük büyüme ve yüksek enflasyon ortamı olan ‘‘stagflasyon’’ ana senaryodur. Muhtemel stagflasyon dönemi, Fed’i çok zorlayacaktır. Enflasyon yükselirken normalde faiz artırılır. Ekonomik aktivite yavaşlarsa, Trump’tan ‘‘Faizi indir’’ baskısı gelecektir. Zaten gümrük vergilerinin piyasalarda yarattığı hasarı hafifletmek için, Trump şimdiden faiz indirimi için bastırıyor. İstihdam piyasası kötüleşmeden, mantıklı bir Fed üyesi indirime sıcak bakmaz. Trump’ın bir sonraki savaşı Fed’le olabilir.

Amerikan ekonomisi yavaşlayabilir. Enflasyon oranı yükselirken, Fed indirim baskısını yaşayabilir. Faiz düşürülmezse, Trump kurumun bağımsızlığını zayıflatmaya çalışabilir. Piyasa faizlerindeki yükselişleri sınırlaması ve finansal sistemi dengelemesi açılarından ‘‘tahvil alım programı’’ bir seçenektir. Tabii bu programın ekonomik etkisi, genişletici maliye politikasıyla belirginleşiyor. Öte yandan açıklanan gümrük tarifeleri, net biçimde sıkılaştırıcı maliye politikasıdır. Bu kadar bilinmeyen varken, borsa endekslerinin tarihin en iyi günlerinden birini yaşamaları bir şey ifade etmiyor.

         

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