‘Paya dönüşen tahvil’ formülü benimsendi para Sasa hesabına geçti

ERDEMOĞLU Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, bir süre önce danışmanı Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı, Borsa İstanbul eski Başkanı Prof. İbrahim Turhan’la Sasa ile ilgili değerlendirme yaptı:

- Bizim planlarımıza göre Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin PTA yatırımı Mart 2023’te devreye girecekti. Dolayısıyla bu yılın EBİTDA öngörülerinde 9 aylık üretimi de dikkate almıştık. Ancak, söz konusu tesisin devreye girmesi yıl sonuna kaldı.

Bunun Sasa’nın faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr anlamına gelen EBİTDA’sını etkileyeceği üzerinde duruldu:

İbrahim Turhan - İbrahim Erdemoğlu

- Kamuoyuna yaptığımız açıklamalarda Sasa’nın EBİTDA’sında PTA’nın olumlu etkisini dikkate aldığımızı paylaşmıştık. Şimdi yatırımın devreye girmesinde yaşanan gecikmenin yaratacağı eksikliği tamamlayacak bir formül bulsak iyi olacak.

Prof. İbrahim Turan, Borsa İstanbul başkanlık görevinden kalma pratik deneyimiyle gündeme gelebilecek ilk formülü ortaya koydu:

- Erdemoğlu Holding olarak Sasa’da sermaye artırımına gidin, rasyoyu olması gereken seviyeye taşıyın.

İbrahim Erdemoğlu, ilk formüle sıcak bakmadı:

- Sasa’nın 350 dolayında yatırımcısı var. Özellikle küçük yatırımcı bedelli sermaye artırımını sevmez. Ben de ana sermayedar olarak küçük yatırımcıyı üzecek bir adımı atmak istemem.

Prof. İbrahim Turhan, ikinci formülü anlattı:

- Erdemoğlu Holding olarak Sasa hissesi satın. Tamamını da yabancı fonlara pazarlayın. Oradan gelecek parayı olduğu gibi Sasa’nın hesabına geçin. Daha sonra Sasa, paya dönüşebilir tahvil çıkarsın. Onunla, sattığınız payınızı yeniden yerine koyabilirsiniz.

Prof. Turhan, bunları anlatırken Sasa’nın 2021 yılında çıkardığı paya dönüşebilir tahvili anımsadı:

- Sasa, finansman konusunda inovatif bir şirket. İlk paya dönüşebilir tahvili 2021 yılında Sasa çıkarmıştı. 200 milyon Euro’luk tahvilin kupon faizi yüzde 3.25 idi. Onun bir puanı da geri alınabilmişti. Bu kaynak, “sermaye benzeri fon” olarak kullanılmıştı.

Şimdi gündeme gelecek paya dönüşebilecek tahvil formülü için de şu yorumu yaptı:

- Bu aslında özkaynak gibi bir borçlanma operasyonu. Vadesiz, sıfır kupon faizi var. Üstelik de tahvil, paya dönüşebiliyor.

Erdemoğlu Holding’in İbrahim Erdemoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, Prof. İbrahim Turan’ın önerdiği formül doğrultusunda karar aldı ve Kamu Aydınlatma Platformuna (KAP) açıkladı.

İbrahim Erdemoğlu, kararın anlamını yönetim kuruluna şöyle anlattı:

- Erdemoğlu Holding olarak yüzde 1.2 Sasa hissesi satacağız. Holdingin Sasa’daki hissesi yüzde 61’den yüzde 59.8’e inecek. Biliyorsunuz Merinos’un falan da Sasa hissesi var. Yani, hakim hissedar olarak Sasa’daki payımız yine yüzde 80 düzeyinde korunacak.

Prof. İbrahim Turhan yabancı fonlarla görüşmeleri yürüttü. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda yüzde 1.2’lik Sasa hissesi tümüyle yabancı fonlara satıldı. 150 milyon dolarlık (3.5 milyar lira) bir kaynak elde edildi. Bu kaynak, Erdemoğlu Holding kasasına girmeden doğrudan Sasa Polyester’in hesabına aktarıldı.

İşlem gerçekleştikten bir gün sonra Hakan Güldağ ve Şeref Oğuz’la birlikte Erdemoğlu Holding’in İstanbul’daki merkezinde İbrahim Erdemoğlu ve Prof. İbrahim Turhan’la buluştuk.

Prof. Turhan, işlemi anlatırken şu noktanın altını çizdi:

- Sasa Polyester’de herhangi bir sıkışıklık söz konusu değildi. Tümüyle tedbirli ve temkinli yol almak için bu işlemleri yaptık. 150 milyon dolarlık kaynak, Sasa’nın elini iyiden iyiye rahatlatmış olacak.

İbrahim Erdemoğlu da şu mesajı verdi:

- Piyasa, yapılan işlemi tam anlamadı sanıyorum. Küçük yatırımcıda, “Erdemoğlu, Sasa’da birşeyler yapıyor” kuşkusu hissettik. Erdemoğlu, aslında Sasa için fedakarlık yapmış oluyor. Erdemoğlu’nun kasasına, cebine giren para yok. Para tümüyle Sasa’ya gitti.

Hakan Güldağ, sohbet sırasında konuyu özetleyen başlığı attı:

· Para Sasa’da…

Sasa’nın PTA tesisi planlandığı gibi Mart 2023’te devreye girse, yıllık EBİTDA katkısı 300 milyon dolar olacaktı.

Elde olmayan nedenlerle gecikme yaşanınca, Erdemoğlu Holding devreye girdi, yüzde 1.2’lik hisse satışından paya dönüşebilen tahvile uzanan işlemle Sasa Polyester’in kasasına 150 milyon doların girmesini sağladı…

Piyasa değeri 12 milyar dolar

ERDEMOĞLU Holding ve Sasa Polyester’in danışmanı Prof. İbrahim Turhan, holdingin yüzde 1.2’lik Sasa hissesi satışı işlemine 20’yi aşkın yabancı yatırımcının ilgi gösterdiğini belirtti:

- Seçimden sonraki ilk uluslararası işlemi Sasa gerçekleştirmiş oldu. Birkaç saatte 150 milyon dolarlık işlem gerçekleşti. Bu arada gelen talep, söz konusu kaynağın birkaç katını buldu.

Satış işleminin hisse başına 53 lira bedelle gerçekleştiğini bildirdi:

- İşlemin gerçekleştiği günkü kurlara göre Sasa Polyester’in toplam piyasa değeri 12 milyar dolar düzeyinde oluştu.

PTA yatırımı 650 milyon dolar bütçelendi 1.2 milyar dolara çıktı

ERDEMOĞLU Holding ve Sasa Polyester’in Danışmanı Prof. İbrahim Turhan, Adana’daki Sasa kompleksi içinde yapımı süren PTA tesisiyle ilgili şu noktanın altını çizdi:

- PTA yatırımı aslında 650 milyon dolar olarak bütçelenmişti. Rusya-Ukrayna savaşı, emtia fiyatlarını yukarı çekti. Navlunda olumsuz gelişmeler yaşandı.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu araya girdi:

- Yatırımın devreye girmesinin gecikmesi de bu gelişmelerden, lojistikte yaşanan bazı sorunlardan kaynaklandı.

Prof. Turhan sürdürdü:

- Kreditörlerle 650 milyon dolar üzerinden el sıkışmıştık. Ancak, bütçemiz 1.2 milyar dolara yükseldi. JP Morgan’la yeniden görüştük. Tereddütsüz krediyi artırma konusunda yeşil ışık yaktılar. Üstelik ek teminat da istemediler.

Petrokimyada ‘yeşil tesis’ devreye girecek

PROF. İbrahim Turhan, Sasa’nın petrokimya sektöründe ilk yeşil yatırıma imza attığını belirtti:

- Yatırımı süren PTA tesisinde üretim petrol türevi paraksilen kullanılarak gerçekleştirilecek. Bu üretim sırasında dışarıya ısı ve gaz çıkacak.

Erdemoğlu Holding’in bu alanda en iyi teknolojiyi getirdiğini kaydetti:

- Üretimde ortaya çıkacak ısı ve gaz kullanılarak elektrik üretilecek.

İbrahim Erdemoğlu araya girdi:

- Söz konusu PTA tesisinde çıkan gaz ve ısıyı kullanarak 80 megavat elektrik üreteceğiz. Bunun 60 megavatı tesisin ihtiyacını karşılayacak. Kalan 20 megavatı da mevcut Sasa tesisinde kullanılacak. Sasa’nın elektrik ihtiyacının 4’te biri buradan karşılanmış olacak.

Destek için hisse alırken kardeşlerimin bile haberi olmaz

ERDEMOĞLU Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Sasa Polyester’deki tüm işlemlerde çok daha dikkatli davrandıklarını, verdikleri sözlerde durduklarını vurguladı:

- Bizim kendimizden emin olmamız lazım.

Titiz tutumlarına şu örneği verdi:

- Zaman zaman hisse fiyatını desteklemek için alımlarımız gündeme gelir. Bu hisse alımlarımızdan yönetim kurulumuzdaki kardeşlerimin bile haberi olmaz.

Sasa, bir petrokimya şirketi, bölgenin en büyüğü olacak

PROF. İbrahim Turhan, Sasa, Erdemoğlu Holding’e geçtiğinde üretiminin 350 bin ton dolayında olduğunu anımsattı:

- Erdemoğlu, önce talebi oluşturuyor, sonra üretimi artırıyor. Şu anda Sasa’nın 1.4 milyon tonu bulan nitelikli polimer, polyester üretimi var. 2024 sonunda 2.1 milyon tona çıkacak.

Sasa’nın bir petrokimya şirketi olduğunu vurguladı:

- Yakında Sasa, bölgenin en büyük tesisi haline gelecek. Sözünü ettiğim bölge Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Batı Asya ve Ortadoğu’yu kapsıyor. Yani, İspanya’dan Hindistan’a kadar uzanıyor.