Perakendede otonom mağazalar devrimi

Otonom kelimesi, her geçen gün hayatın pek çok şubesinde kendisine tanım buluyor, karşılık oluşturuyor. Dilimize en yaygın olarak araçlar üzerinden girdi; otonom araçlar. Yani kendi giden otomobiller filan…

Otomobilden önce atlı araba vardı ve Henry Ford’un ifadesiyle; “eğer müşteriyi dinleseydim, daha hızlı giden atlar üretirdim ama ben otomobil yaptım.” O zamanlar (horseless car) atsız araba diyorlardı. Şimdi işin içine teknoloji girdi, organik zekâlarımız yapay zekâyı üretti ve şimdi sürücüsüz arabaya eviriliyoruz ve adına da otonom araç diyoruz.

BİLGİ EŞYA ÇAĞINDA OTONOM MAĞAZA

Otonomi, şüphesiz akıllanan her şeyin (information appliance) içine giriyor. Akıllı eşyalar bir yana, süreçler de akıllanmaya başladı. Sektörler metaverse ile yeni bir dönüşüm dalgasına muhatap olurken, perakende sektörü de otonom mağaza çözümünü keşfetti, keşifle kalmadı; uyguluyor da…

Polonya’nın en büyük market zinciri olan Żabka Group bilgisayarla görme teknolojisiyle otonom alışverişe olanak tanıyan AiFi ile ortaklık kurdu. AiFi, Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Avustralya’da 100 perakende satış noktasında konuşlandırılmış platformuyla dünyanın en büyük otonom alışveriş çözümleri sağlayıcısı…

Müşterilerin ortalama olarak ne kadar para harcadıklarını ve belirli vitrin ve rafların önünde ne kadar kaldıklarını takip ediyor. Ve en iyi raf yerleşimlerini belirlemeye yardımcı olmak için birim satışları müşteri boyuna göre çiziyor.

ALIŞVERİŞ ARABASI YOK, ÖDEME YOK

Żabka Group’un başkan yardımcısı Blicharski, “Alışveriş yapanların hayatlarının buzdolabını açmak kadar kolay olmasını istiyoruz. Bu bizim görevimiz. Tüketicinin boş zamanını boşaltmak istiyoruz ki onlar da hayatlarına geri dönebilsinler ve hayatlarından keyif alabilsinler” diye ekliyor. “Bu, fiziksel perakendeciler için devrim niteliğinde bir adım.”

Çıkış yapmak için sırada beklemek yok. Ödeme gerektirmeyen bir konsept: alışveriş arabası yok, tezgahtar yok, nakit yok, kapanış saati yok. AiFi Refresh, perakendecilerin yeni raflar kurmaya veya müşteri deneyimini bozmaya gerek kalmadan mevcut mağazalarını ekonomik ve hızlı bir şekilde otomatikleştirmelerini sağlar.

Müşterileri elde tutun ve onlara istedikleri zaman kasada ödeme yapma deneyimi ile aceleleri olduğunda otonom, temassız bir alışveriş yolculuğunun keyfini çıkarma seçeneği sunun.

OTONOM PERAKENDE MAĞAZASI NEDİR?

Otonom bir perakende mağazası, minimum insan müdahalesi ile veya hiç insan müdahalesi olmadan çalışan bir mağaza türüdür. Envanter yönetimi, ödemeleri işleme koyma ve müşteri hizmetleri sağlama gibi görevleri gerçekleştirmek için sensörler, kameralar ve yapay zekâ gibi teknolojileri kullanırlar. Bu mağazalar ayrıca müşterilerin insan etkileşimine ihtiyaç duymadan mağazaya erişmelerini sağlamak için yüz tanıma ve mobil uygulamalar gibi özellikler kullanabilir.

İLK OTONOM PERAKENDE MAĞAZASI NE ZAMAN AÇILDI?

İlk otonom perakende mağazası Amazon tarafından 2018 yılında Amazon Go adıyla açıldı. Seattle, Washington, ABD’de açıldı. Amazon Go, dünyanın en gelişmiş alışveriş teknolojisine sahip yeni bir mağaza türüdür. Kuyruk yok, ödeme yok - sadece alın ve gidin! Müşteriler mağazaya girmek, istedikleri ürünleri almak ve gitmek için Amazon Go uygulamasını kullandılar! Amazon alışveriş deneyimi sunmasını sağlayacak daha gelişmiş sensörler ve yapay zekâ gibi teknolojide daha fazla ilerlemeyi içerecektir. Ek olarak, otonom mağazaların kullanımı havaalanları, alışveriş merkezleri ve diğer yüksek trafik alanları gibi çeşitli ortamlarda artabilir.

Daha sorunsuz ve verimli perakende deneyimleri oluşturmak için teknolojinin teslimat drone’ları ve sürücüsüz araçlar gibi diğer sistemlerle entegre edilmesi de muhtemeldir. Bununla birlikte otonom mağazaların geleceği aynı zamanda tüketicinin kabulüne, mahremiyet ve güvenlik endişelerine ve düzenleyici ortama da bağlıdır.

DÜNYADA KAÇ TANE OTONOM MAĞAZA VAR?

Konsept hala nispeten yeni olduğundan ve tüm şirketler teknolojiyi kullandıklarını kamuya açıklamayabileceğinden, dünyadaki otonom mağazaların tam sayısını tahmin etmek zor… Bununla birlikte, otonom mağazaların sayısının şu anda nispeten az olduğunu, ancak gelecekte daha fazla şirket teknolojiyi benimsedikçe artmasının beklendiğini söylemek güvenlidir.

Amazon, Standard Cognition, Zippin gibi şirketler otonom mağazalarla deneyler yapıyor ve bazıları konsepti test etmek için birkaç mağaza açtı, ancak bu henüz yaygın bir konsept değil. Teknoloji daha karmaşık hale geldikçe ve uygulanması daha uygun maliyetli hale geldikçe otonom mağazaların sayısının artması muhtemeldir.

■ OTONOM PERAKENDE MAĞAZALARININ AVANTAJLARI NELERDİR?

Artan verimlilik: İnsan çalışanlara ihtiyaç duymadan otonom mağazalar 7/24 çalışabilir ve rafların yeniden stoklanması veya ödemelerin işlenmesi gibi emek yoğun görevlere olan ihtiyacı azaltabilir.

İnsan çalışanlara ihtiyaç duymadan otonom mağazalar 7/24 çalışabilir ve rafların yeniden stoklanması veya ödemelerin işlenmesi gibi emek yoğun görevlere olan ihtiyacı azaltabilir. Kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi: Yüz tanıma gibi teknolojilerin kullanımıyla otonom mağazalar, müşterinin alışveriş geçmişine dayalı olarak kişiselleştirilmiş öneriler ve teklifler sunabilir.

Yüz tanıma gibi teknolojilerin kullanımıyla otonom mağazalar, müşterinin alışveriş geçmişine dayalı olarak kişiselleştirilmiş öneriler ve teklifler sunabilir. Azalan maliyetler: İnsan çalışanlara ihtiyaç duymayan otonom mağazalar, işçilik maliyetlerini azaltabilir ve kârlılığı artırabilir.

İnsan çalışanlara ihtiyaç duymayan otonom mağazalar, işçilik maliyetlerini azaltabilir ve kârlılığı artırabilir. Yetkin güvenlik: Otonom mağazalar, hırsızlığı tespit etmek ve önlemek için kameraları ve diğer sensörleri kullanabilir ve ayrıca müşteriler için daha güvenli bir ortam sağlayabilir.

Otonom mağazalar, hırsızlığı tespit etmek ve önlemek için kameraları ve diğer sensörleri kullanabilir ve ayrıca müşteriler için daha güvenli bir ortam sağlayabilir. Yetkin rahatlık: Otonom mağazalar, müşterilerin mağaza saatlerini beklemeden veya ödeme yapmak için sıra beklemeden istedikleri zaman alışveriş yapmalarını sağlayabilir.

Otonom mağazalar, müşterilerin mağaza saatlerini beklemeden veya ödeme yapmak için sıra beklemeden istedikleri zaman alışveriş yapmalarını sağlayabilir. Yetkin envanter yönetimi: Otonom mağazalar, envanter seviyelerini gerçek zamanlı olarak takip etmek için sensörleri ve diğer teknolojileri kullanabilir;

Bunlar avantajlardan bazılarıdır, ancak bu faydaların etkinliği, teknolojinin ne kadar iyi uygulandığına ve mağazanın müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için ne kadar iyi tasarlandığına bağlı olacaktır.