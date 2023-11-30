P&G Türkiye’nin Umut Evi gençlere eğitim, spor, ve sağlık hizmeti sunuyor

P&G Türkiye, 6 Şubat’ta yaşanan depremin ilk günlerinden bu yana deprem bölgesine yönelik yardım çalışmalarını sürdüren kuruluşların başında yer alıyor. Alo, Ariel, Braun, Fairy, Febreze, Fixodent, Gillette, Head & Shoulders, Herbal Essences, İpana, Jolly, Old Spice, Oral-B, Orkid, Orkid Discreet, Pantene, Prima, Tampax, Gillette Venus ve Vicks gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip olan kuruluş, markaları aracılığyla tüm deprem bölgesinde farklı projelerle hizmet götürüyor. Acil yardımın yanı sıra kalıcı çözümler de geliştiriyor.

Bu çözümlerden birisi olan Gaziantep İslâhiye’deki, Umut Evi Spor Okulu, Destek Merkezi ve bakım konteynerlerinden oluşan kompleks, tüm kuruluşlar için çok başarılı bir örnek çalışma sunuyor.

Geçtiğimiz hafta açılan İslahiye Memurkent Konteyner Kenti’ndeki Umut Evi yaklaşık 2 bin kişiye hizmet verecek. Tesiste derslikler, kütüphane, çalışma odaları, toplantı alanları ve spor tesisi bulunuyor. Anneler için de bebeklerinin emzirebilecekleri ve altlarını değiştirebilecekleri bebek bakım odası yer alıyor. Ayrıca iki diş hekiminin görev aldığı Diş Bakım ünitesinde haftanın beş günü ücretsiz ağız bakım ve diş tedavisi hizmetleri sunuluyor.

Türkiye Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliği ile hayata geçirilen Gençlik Destek Merkezi’nde haftanın 7 günü depremden etkilenen çocukların ve gençlerin rehabilitasyonuna yönelik farklı başlıklarda atölyeler, kültür- sanat eğitimleri, okul destek çalışmaları ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliği ile kurulan Spor Okulu’nda ise 6-16 yaş arası çocuk ve gençler antrenörler eşliğinde voleybol, futbol, hentbol ve basketbol gibi ana branşlarında eğitim alıyorlar.

Destekler kalıcı ve sürdürülebilir hale geliyor

Umut Evi’nin açılış törenine, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu’nun ev sahipliğinde, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Toplum Gönüllüleri Vakfı Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Üyesi İbrahim Betil, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Genel Müdürü Ayşe Kırımlı, kamu yetkilileri ile milli olimpik

sporculardan; milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu ve annesi Duygu Çakıroğlu, milli judocumuz Bilal Çiloğlu, milli pentatletimiz İlke Özyüksel ve annesi Gülcan Özyüksel katıldı. Töreni Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Üyesi Şükran Albayrak sundu.

Açılışta konuşan Tankut Turnaoğlu, P&G Türkiye olarak İslâhiye’de TMOK ve TOG ile hayata geçirdikleri kompleks ile depremden etkilenenler için spordan eğitime, hijyen ihtiyacının karşılanmasından psikososyal desteğe her alanda yardım sunacaklarını ifade etti. Amaçlarının yıkımın etkilerini daha kalıcı ve sürdürebilir çözümlerle “iyileştirebilmek” olduğunu vurguladı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, görüşlerini şöyle ifade etti: P&G Türkiye ve Toplum Gönüllüleri Vakfı ile güç birliği yaparak, depremden etkilenen İslahiyeli çocuk ve gençlerimizin yanlarında oluyor. İslahiye’de yaşayan çocuk ve gençlerimiz haftada 2 gün antrenörlerimizle eğlenceli atletizm, voleybol, basketbol, hentbol ve futbol branşlarında eğitim alıp hem sosyalleşip hem isterlerse spor kariyerlerine yön verebilecekler. Sporun iyileştirici gücünü P&G ile deprem bölgesine taşımaktan çok mutluyuz.”

Destek Merkezlerini deprem bölgesinde yıkımın en fazla olduğu 5 ilde de hayata geçirdiklerini anlatan Toplum Gönüllüleri Vakfı Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Üyesi İbrahim Betil, “P&G’nin Umut Evi projesi, Destek Merkezi’ni bir adım ileriye taşıyarak Spor Okulu ve kişisel ihtiyaçlara yönelik bakım konteynerleriyle de birleştirdi, deprem bölgesinde çok farklı ve kapsamlı bir çalışmaya imza atmış oldu.” yorumunu yaptı.

Milli Paralimpik Atlet Hamide Doğangün “Engelsiz Moda” kampanyasının yüzü

Geçtiğimiz yıl piyasaya sunduğu Türkiye’nin Engellilere Özel İlk Giyim Koleksiyonu LC Waikiki Limitless ile modada limitleri kaldıran kuruluş, son olarak engelsiz hayatı desteklemek ve engellilik konusunda toplumsal bariyerleri aşmak amacıyla başarılı Milli Paralimpik Atlet Hamide Doğangün’le iş birliği yaptı.

LC Waikiki, Limitless koleksiyonunu “Sen İstersen Limit Yok” sloganıyla geçtiğimiz yıl lanse ederek Türkiye’de bir ilke imza atmıştı. Marka bu yıl da Milli Paralimpik Atletimiz Hamide Doğangün ile İyi Giyinmek Herkesin Hakkı" misyonunu ve engelli bireylerin toplumsal hayatta daha görünür olmaları yönündeki taahhüdünü güçlendiriyor.

Bizi de düşünmüşler!’

Ülkemizde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 2 milyon 500 binden fazla engelli yaşıyor. İş gücüne katılma oranı ise TÜİK verilerine göre erkeklerde %35,4, kadınlarda ise yalnızca %12,5. LC Waikiki Limitless koleksiyonu ile bir yandan engelli bireylerin kendi başlarına rahatça giyinebilmelerini sağlayarak bağımsızlıklarını desteklemeyi, diğer yandan da bu koleksiyona paralel farkındalık çalışmaları ile önlerindeki toplumsal bariyerlerin ortadan kalkmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü Berna Akyüz Öğüt, Hamide Doğangün’ün koleksiyona sağladığı içgörüyü şu sözlerle özetliyor:

“Hamide ile ilk bir araya geldiğimizde bize söylediği bir cümle, yaptığımız işe daha fazla inanmamıza, daha çok motive olmamıza yol açtı. ‘Sence engelli bireyler bu koleksiyonu gördüklerinde ne hissederler?’ diye sorduğumuzda ‘Bizi de düşünmüşler!’ diyeceklerini söyledi. Bu cümle ve ona yanıtımız tüm projenin amacını açıkça ortaya koyuyor aslında. İçinde bulunduğumuz moda perakende sektöründe kapsayıcılık adına bize düşen, engelli bireylerin engellenmeden yaşayabilmesini sağlamak. Engellilerin yaşadığı sorunlar onların engellerinden değil toplumdaki bariyerlerden kaynaklanıyor. Bu bariyerlerden birini kaldırmak üzere harekete geçiyor ve LC Waikiki Limitless koleksiyonuyla ‘Tabii ki sizi düşüneceğiz!’ diyebilmek istiyoruz.”

Hamide Doğangün: “Limitlere takılmayı reddediyorum.”

Para-atletizm branşında uluslararası başarılara imza atan milli sporcumuz Hamide Doğangün ise LC Waikiki iş birliğini ve koleksiyona dair görüşlerini şöyle özetliyor:

“Fiziksel bir engele sahipseniz, gündelik hayatta birçok engelle karşılaşıyorsunuz ve bu engeller çoğumuzu sosyal yaşamdan uzaklaştırıyor. Bu böyle olmak zorunda değil diye düşünüyorum. Ben çocukluğumdan beri, özellikle annemin desteğiyle, limitleri zorlamayı öğrendim. Hem spor hayatımda hem de anne olurken bu yaklaşımımı sürdürdüm. Önümüze çıkan engeller kadınlar için daha da fazla; pek çok önyargıyla mücadele etmeniz gerekiyor. Ben engelli bir kadın olarak bu limitlere takılıp kalmayı reddediyorum. LC Waikiki’nin Limitless koleksiyonunu ilk duyduğumda ‘Bizi de düşünmüşler! dedim. Koleksiyonun, bizim günlük yaşamda karşılaştığımız zorlukları anlayan ve bunlara çözüm sunan bir yaklaşımla tasarlandığı çok belli. Benim hedefim, 2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda ülkeme dünya şampiyonluğu kazandırmak. Umarım ben de başkalarına ilham olabilir, engelli bireyleri, genç sporcuları ve özellikle kadınları hayatın her alanında taleplerini çekinmeden ortaya koymak konusunda cesaretlendirebilirim. Engellilik, çözülmesi gereken bir sorun değil; asıl engellilerin yaşadığı sorunların çözülmesi, önlerindeki engellerin kaldırılması bana göre önemli. LC Waikiki’nin attığı adımı bu anlamda çok değerli ve samimi buluyorum.”

Limitless 45 farklı ürün seçeneğiyle hayatı kolaylaştırmayı hedefliyor

Türkiye’nin İlk Engelli Dostu Koleksiyonu LC Waikiki Limitless, her biri özel olarak tasarlanmış 45 farklı üründen oluşuyor. Koleksiyonda dıştan düğme görünümünde, içerisinde cırt bant bulunan gömlekler, yakası cırt bantlar sayesinde kolayca açılarak giyilen tişörtler, belindeki bantlar sayesinde düğmesiz ve fermuarsız şekilde giyilebilen denimler, protez ve atel kullananlar için paçası açılabilir denimler, tekerlekli sandalye kullanan kişiler için diz bölgesinde tutma aparatı bulunan pantolonlar gibi hayatı kolaylaştıracak parçalar yer alıyor. Yalın ve modern çizgilerde tasarlanan koleksiyon, sade şıklığıyla günlük kullanıma uyum sağlıyor. Koleksiyonda, yetişkin kadın-erkek ürünlerinin yanı sıra bebek ve çocuk giyim ürünleri de bulunuyor.

Hamide Doğangün’ün başarı yolculuğu

Para Atletizm branşında milli sporcumuz olan Hamide Doğangün, Sinop doğumlu. İstanbul’da yaşıyor.

Evli ve bir çocuk annesi olan Doğangün 9 yaşındayken İstanbul’da sokakta oynarken trafik kazası geçirdi. Uzun süre hastanede tedavi görüyor ancak omurilik felci olduğu için kazanın ardından tekerlekli sandalye kullanmaya başladı.

Tedavi sürecinde eğitimine 2 yıl ara vermek zorunda kaldı. Ailesinin ve özellikle annesinin yönlendirmesiyle Bağcılar Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü’nde spora yöneldi. Önce basketbol branşına, ardından da atletizme başlayarak önceleri zorlansa da azmiyle bu branşta hızla mesafe kat etti.

Kısa sürede ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok başarı elde eden “Altın Kız” lakaplı genç sporcu, 2008 yıllında ilk yarışına katılarak Milli Takıma seçildi.

Spor yaşamı devam ederken bir yandan çocuk isteğini geçekleştirmek isteyen Doğangün, 5 aylık hamileyken Türkiye Şampiyonası’na katıldı ve şampiyon oldu.

Doğangün, bebeğini 7 aylıkken dünyaya getirdi. Musab adını verdiği 1,5 ay hastanede kalan bebeği için her gün hastaneye süt götüren başarılı sporcu, antrenmanlarına devam etmeyi de ihmal etmedi.

Doğangün, şimdiki hedefinin bebeği için 2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda dünya şampiyonluğu elde etmek olduğunu söylüyor.

Uluslararası sportif başarıları