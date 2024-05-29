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Piyasada uzlaşma varsa, hazırlık yapmalı

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Fed’in hızlı faiz artırımları nedeniyle, Amerikan ekonomisinin 2023’te resesyona gireceği düşünülüyordu. Bloomberg’in Ocak 2023’te yaptığı ankete katılan ekonomistlerin yüzde 70’i durgunluk öngörüyordu. Bloomberg Economics’in yaptığı bir çalışma, resesyonun yüzde 80 olasılıkla Eylül 2023’te başlayacağını gösteriyordu.

Amerikan ekonomisi 2023’te ve 2024’ün ilk çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı gösterdi. Atlanta Fed’in, 2024’ün ikinci çeyreği için hâlihazırdaki büyüme tahmini yüzde 3,5. Geçenlerde ekonomistlerle yapılan bir anket gözüme çarptı. “Yıl sonuna kadar gördüğünüz en büyük risk nedir?” sorusuna, ankete katılanların yüzde 60’ı “enflasyonda artış” yanıtını vermiş. Resesyonu konuşan neredeyse yok. Ekonomide bir yumuşak iniş senaryosu için konsensüs sağlanmış gözüküyor.

Bu uzlaşma; hisse senetlerinin ve riskli varlıkların fiyatlarının daha da yükseleceği düşüncesini pekiştiriyor. Finansta “kuyruk riski” dediğimiz düşük olasılıklı olaylar vardır. Nassim Nicholas Taleb, bunlara “siyah kuğu” adını vermiştir. Yatırımcılar hazırlıksız yakalanırlar. Amerikan ekonomisinde bir resesyon, bu tanımlara uyuyor.

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