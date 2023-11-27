Proaktif karar, proaktif iletişim

Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini 250 baz puanda yoğunlaşan beklentilerin üzerine çıkarak 500 baz puan artırdı ve yüzde 40 seviyesine yükseltti. Böylece politika faizi 6 ay içinde yüzde 8,5’ten yüzde 40’a ulaştı.

Piyasanın enflasyonla mücadele sürecine olan inancını ve desteğini artırmak adına Merkez Bankası’nın beklentilerin üzerinde faiz artırması kesinlikle doğru bir adımdı. Ama en az faiz kararı kadar, karar metnindeki ifadeler de dikkat çekiciydi.

Karar metninde öne çıkan ifadeler şöyle:

● Aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş var.

● Gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldı

● Parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak

● Sıkılaştırma adımları kısa zaman içinde tamamlanacak

● Parasal sıkılık gerektiği müddetçe sürdürülecek

● Parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek miktarsal sıkılaştırmalara devam edilecek

İlk kez kullanıldığında kararlılık göstergesi olarak algılanan “gerektiği zaman ve gerektiği ölçüde” ifadesi her karar metninde yer almaya başladıkça etkisini kaybettiği gibi zamanla bir muğlaklık yaratmaya başlamıştı. Banka, bu defa, zaman ve miktar konusunda daha somut ifadeler kullandı.

Şu anda politika faizi beklenen enflasyonun üstüne çıkmış, beklenen enflasyon ile kıyaslayınca reel faiz pozitife geçmiş durumda. Önümüzdeki dönemde bir ya da iki kez daha küçük artışlar yaptıktan sonra faizler bir süre yatay seyredecek. Ancak bu dönemde miktarsal sıkılaştırmalara devam edecek. Önümüzdeki aylarda yılbaşında yapılacak ücret artışlar ve zamlar nedeniyle yıllık enflasyon yükselmeye devam edecek. Bu dönemde tek seferlik bir faiz artışı daha ihtimal dâhilinde olabilir.

Yerel seçimler ekonomik göstergeler için bir kavşak noktası. Seçim sonrasında mevcut ekonomi politikalarının devam etmesi enflasyonda düşüş, beklentilerde iyileşme, portföy girişlerinde artış ve döviz kurlarındaki basıncın azalmasının anahtarı olacak. Her şey yolunda giderse gelecek yıl bugünlerde faiz politikasının enflasyonla mücadelede etkili sonuçlar vermeye başladığını görebiliriz.

YURT İÇİ

29 Kasım 10:00: Ekonomik güven endeksi

30 Kasım 10:00: 3. çeyrek büyüme verileri

YURT DIŞI

28 Kasım 18:00: ABD tüketici güven endeksi

29 Kasım 16:30: ABD 3. Çeyrek büyüme

30 Kasım 13:00: Euro Bölgesi enflasyon

30 Kasım 16:00: ABD tüketici enflasyonu