Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in “Rasyonel zemine dönüş” ile ilgili sözleri Türkiye ekonomisinde ileride sıklıkla referans olarak gösterilecek önemli bir açıklamadır. Bir isteği ve gerekliliği yansıtırken, politikalarda dönüşün sinyalidir.

Koşullar ve siyasi irade "rasyonel zemine dönüş"e ne kadar imkân tanır bilmiyoruz ama son iki yılda hırpalanan Türkiye ekonomisinin onarımı ve normale dönüşü için kritik bir başlangıçtır. Mehmet Şimşek’in “Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır” sözlerini bu yönde verilmiş net ve güçlü bir mesaj olarak görüyorum.

Bir devir-teslim töreni sırasında yapılmış olan bu bir paragraflık kısa açıklamada öne çıkan ve önümüzdeki dönemde uygulanacak olan politikalara ışık tutan bazı önemli vurgular bulunuyor.

- Kurala dayalı ve öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi,

- Enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi,

- Her alanda öngörülebilirliğin artırılması,

- Cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması,

- Finansal istikrarın sağlanması,

- Mali disiplin ve fiyat istikrarı.

Bunlar ekonomiden anlayan ya da bir şekilde ilgi duyan herkesin altına imza atacağı vurgulardır, sözlerdir. Fiyat istikrarını sağlamanın yolunun maliye politikasından geçtiğini hatırlatan ve istikrara vurgu yapan açıklamadır. Kısa ve orta vadede istikrara odaklanırken; diğer yandan yapısal dönüşümün hızlandırılmasını öngörüyor.

Rasyonel zemine dönüş Türkiye için bir zorunluluktur. Dönüşün iki önemli ayağı olmalıdır. İlki ekonomide bundan sonraki dönemde yapılacak uygulamaları ve atılacak adımları küresel gelişmeleri de dikkate alarak doğru bir çerçeveye oturtmaktır. İkincisi ise bugüne kadar uygulanan yanlış politikaların yol açtığı zararları telafi etmektir; anormal uygulamaları normale döndürmektir. Her ikisi de çok kritiktir; umarım siyasi iradeden gerekli destek sağlanır ve uygulanma şansı bulunur.