Rusya Büyükelçisi Erkhov’un 19 Mayıs mesajı

Türkiye-Rusya ilişkilerinde son iki günde yoğun temas trafiği yaşandı. 15 Mart’ta Moskova’da yapılan Rusya lideri Vladimir Putin ve Suriye lideri Beşar Esad görüşmesi Ankara’da dikkatle izlendi. İki liderin bir araya gelmesi öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da telefonda görüştüler. Bakanlık telefon görüşmesinde, “İstanbul Tahıl Anlaşması ve ikili ilişkiler ele alınmıştır” açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı gün AK Parti grubunda Rusya’nın da yakından izlediği İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusundaki Türkiye tutumunu netleştirdi. Erdoğan, terörle mücadele koşullarını yerine getirmeyen İsveç’in değil, ama sözünde durmaya başlayan Finlandiya’nın üyeliğine onay verileceğini açıkladı. Rusya’nın tahıl koridorunu 60 gün uzattığı haberi de bu sıralarda geldi.

İşte tüm bu gelişmelerin yaşandığı günün akşamı Ankara’da Rus Evi’nde Ukrayna savaşının yıl dönümü için Rusya’nın gözüyle hazırlanan belgeseli izledik ve ardından Rusya Büyükelçisi Aleksey Erkhov ile sohbet imkanı bulduk. Elbette sohbette belgeselden çok güncel gelişmeler öne çıktı.

Büyükelçi tahıl anlaşmasının neden 120 gün değil de 60 gün uzatıldığı sorusunu yanıtlarken, 19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a çıkışına esprili bir göndermede bulundu. Çünkü tahıl anlaşması, 18 Mayıs’ta bitecekti. Ben de hemen sordum 19 Mayıs’ı işaret ederken bu, ‘Rusya’nın yapabilecekleri yanında Türkiye’deki 14 Mayıs seçimlerine yönelik (sübliminal) dolaylı ve anlamlı bir mesajı da içeriyor mu?’ diye. Erkhov, gülerek, “Yalnız seçim yok, bayram var, hac mevsimi var” yanıtını verdi.

Ancak, sohbetin devamında deneyimli diplomatın Osmanlı döneminde Yedikule zindanlarında misafir edilen Rus büyükelçilerden yine esprili şekilde söz etmesini de dikkatle not ettik.

Diplomasi yazarımız Zeynep Gürcanlı’nın yazısından öğrendiğimize göre, Rus medyasında seçim öncesinde Putin’in Türkiye’yi ziyaret edebileceğine dair değerlendirmeler çıkmış.

İki ülkenin karşılıklı bağımlılık temelinde yürüyen çok yönlü ilişkilerinin seçimden sonra nasıl devam edeceğinin şimdiden düşünülmesi çok doğal.