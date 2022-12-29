Rusya, gübre fiyatı ve seçimler…

Türkiye, yeni yılın ilk günleriyle birlikte seçimlere kilitlenecek gibi görünüyor.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin normal takvimi 18 Haziran'ı gösteriyor.

Ancak özellikle AK Parti hükümetinin diplomatik manevraları seçim tarihinin öne çekilebileceğinin ipuçlarını veriyor.

20 yıldır iktidarda olan AK Parti, seçim sürecinde sadece hükümet olarak elindeki devlet bütçesini değil, uluslararası alandaki ilişkilerini de "kazanmak" adına kullanacağının tüm işaretlerini ortaya koydu bugüne kadar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu alandaki en büyük "silahının" ise Rus Lider Vladimir Putin olması büyük olasılık.

Erdoğan-Putin ilişkisi, özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle birlikte, karşılıklı "kazan-kazan" sürecine dönüşmüş durumda;

Ukrayna savaşıyla birlikte ülkesi Batı'nın sert yaptırımları altına giren Putin, "nefes borusu" olarak Türkiye'yi görüyor aylardır.

Yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde yapılan tüm kamuoyu anketlerinde oy kaybetmekte olduğu görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da, ekonomik krizi seçim öncesinde bir nebze olsun dağıtabilmek için yüzünü Moskova'ya dönmesi kimseyi şaşırtmamalı.

ERDOĞAN'IN GÜBRE FİYATI AÇIKLAMASI ERKEN SEÇİM İŞARETİ Mİ?

Nitekim, AK Parti'nin seçim öncesi "sırtını Rusya'ya dayayacağının" en önemli işaretlerinden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 yılının son kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ortaya çıktı.

Erdoğan, "30 Nisan'a kadar gübre fiyatlarında artış olmayacak" vaadini verirken, hiçbir şekilde Rusya'ya atıf yapmadı. Ancak Rusya'nın dünyanın en büyük gübre ihracatçılarından biri olması, son dönemde yaptırımlar nedeniyle uluslararası alana gübre sevkiyatı yapamayacak duruma gelmesi, Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte okunmalı. Belli ki Erdoğan Putin'den "ucuz gübre teradiği" sözü almış bile.

Erdoğan'ın gübre fiyatlarının dondurulması konusunda verdiği tarih de manidar.

Akıla gelen soru şu; Neden 30 Nisan?

Acaba bunun da, Ak Parti'nin aklındaki 2023 seçim tarihiyle bir ilişkisi olabilir mi? AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in "seçim tarihi öne çekilebilir" sözüyle birlikte okunduğunda, seçimin 30 Nisan öncesinde gerçekleşme olasılığının giderek büyüdüğünü tahmin etmek güç değil.

Rusya'dan gelecek "seçim desteğine" ayrıca bu ülkeden alınan doğalgaz ödemelerinin ötelenmesi ihtimalini de eklemek gerek elbette; AK Parti hükümeti uzun süredir Moskova ile bu konuda pazarlık yapıyor. Sessizce yapılacak bir ödeme ertelemesi, AK Parti hükümetinin elini mali açıdan bir kaç ay için rahatlatabilir.

"YENİ DOĞALGAZ REZERVİ" AÇIKLAMASI

Tüm bunlara bir de yine bizzat Erdoğan tarafından yapılan "Karadeniz'de yeni doğalgaz rezervleri bulundu" açıklamasını eklemek gerek elbette.

Enerji Bakanı Dönmez ise, Karadeniz gazının tüketiciye ulaşmaya başlamayacağı tarihi bile verdi: "İlk gaz sisteme Mart ayında verilecek" dedi. Bu tarih de, Erdoğan'ın açıkladığı "gübre fiyatı dondurma" tarihi ve Rusya'yla yapılan doğalgaz pazarlıklarıyla son derece uyumlu.

Tüm bunlara bir de Antalya diplomasi forumunun önceden açıklanmış 28-30 Nisan olan tarihinin öne çekilerek 10-12 Mart'a alınmasını ekleyin; Seçimin Nisan ayında içinde gerçekleşmesi giderek daha da somutlaşıyor gibi.

Ocak ayının ilk günlerinde Türkiye'de hem iç, hem de dış siyaset açısından büyük hareketlilik kuvvetle muhtemel...