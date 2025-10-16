Sadettin Saran ve ateşten gömlek!

Sayın Sadettin Saran’ın Fenerbahçe’de başarılı olma şansı nedir?

Zor, hem de çok zor…

Yanlış anlaşılmasın, Sadettin Saran’dan dolayı değil, Fenerbahçe’nin mevcut durumundan dolayı son derece zor…

Yoksa, Sadettin Saran, çok başarılı bir iş insanıdır, tırnaklarıyla kazıya kazıya sıfırdan zirveye yükseldi.

Üstelik yaşamını spor ve futbol üzerine kuran, geçmişte kulüp yöneticiliği deneyimleri bulunan başarılı bir isimdir.

Hayali de Fenerbahçe Başkanı olabilmekti.

Durum böyleyken, resmen ateşten gömleği giydi Sadettin Saran…

Hemen söyleyeyim, mevcut şartlar altında kim olursa olsun, kim gelirse gelsin, Fenerbahçe’de güzel işlere imza atılması çok zor.

*

Niye böyle peki?

Çok önde gelen bazı nedenlerden dolayı…

Bazılarını yazalım.

-Mali tablo çok kötü… İfade edilen borç miktarı 500 Milyon Euro… Her ay 15 Milyon Euro civarında futbolcu maaş ödemesi var.

-Futbolcu kadrosu tatmin edici düzeyde değil… Bu sezon sergilenen futbol da hiç iyi değil…

-Teknik Direktör Domenico Tedesco tam bir soru işareti… En ufak başarısızlıkta bileti kesilebilir. Zaten Sadettin Saran’ın da dediği gibi, Saran’ın babasının oğlu değil!

-Soru işareti olan Tedesco’nun, tatmin edici olmayan kadroyla başarıya ulaşması elbette ki zor görünüyor.

-Futbolcular arasında belli ki bir huzursuzluk var, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı bırakılması bu sıkıntıyı ne derece giderecek acaba!

-Saran ve ekibi halen cicim aylarını yaşasa da, muhalefetin önde gelenleri yarınlarda kılıçları çekebilir, Demokles’in kılıcı gibi bir durum oluşabilir.

*

Sadettin Saran, düzenlediği basın toplantısında, kendisinin de baştan söylediği gibi, heyecanlıydı.

Her zamanki özgüveninde eksiklik vardı.

Yorucu günler yaşadığından olsa gerek, biraz dikkat dağınıklığı ve motive yetersizliği görünüyordu.

Bazı soruları unuttu, tekrar sorulmasını istedi, pek çok soruyu da çeşitli nedenlerle geçiştirdi.

Yazmazsam olmaz, bazı basın mensubu arkadaşlar da anlaşılmaz bir şekilde çok soru sordu.

Sadettin Saran’ın yanlış yaptığı söylemler de vardı.

“Jose Mourinho döneminde Portekiz'de çok kötü bir kamp süreci yaşanıyor, onun etkileri görülüyor” şeklinde bir ifade kullandı.

Doğru bir tespit mi, doğru olabilir, ama ne gerek vardı böyle bir söyleme!

Bu tür değerlendirmeler Tedesco ve bazı futbolculara şu aşamada koz vermekten başka bir işe yaramaz.

*

Bir de “Samandıra'da ölü toprağını gördüm, az bile söylemişim” ifadesi var.

Kimse kusura bakmasın da, doğru bir saptama bile olsa, futbolculara yönelik moral bozucu bir yaklaşım bu, yarınlarda futbolcuların psikolojisini düzeltmeye psikologlar da yetersiz kalabilir.

Peki, Fenerbahçe’nin hainleri cümlesi…

Şunu söyledi Sadettin Saran:

“Fenerbahçe'nin hainleri, 'Fenerbahçe'yi çok seviyorum' diyerek ve yalan yanlış haber yaparak bize çok zarar verdiler. Bu arkadaşları ifşa edeceğim, bunlarla uğraşacağım!”

Sormak gerekir şimdi, daha ilk günden, ne gerek vardı hain ifadesi kullanmaya!

Düşman cephe yaratmaya…

Medyanın belli bir bölümünü yine hedef haline getirmeye!

*

Sadettin Saran elbette ki üstün özellikleriyle başkan oldu.

Başarılı işlere imza atarsa çok uzun yıllar bu onurlu koltukta oturabilir.

Ama kendisinin de söylediği gibi, şampiyonluk yaşayamadığı takdirde 1,5 sezon sonra başkanlığa veda edecek.

Buraya kadar tamam…

Ancak şu hususa değinmekte fayda var.

Sadettin Saran’ın başkan olmasında kimler ne derece etkili oldu, iyi biliniyor.

*

Direkt ifade edelim.

Aziz Yıldırım’la bir süre önceye kadar adeta kanlı bıçaklı olan Sadettin Saran, yeni dönemde pek çok kişiden ve kesimden ağır eleştirilere maruz kalabilir.

Örneğin kim ya da kimlerden mi?

Sayın Aziz Yıldırım’dan…

Sayın Ali Koç’tan…

Ali Koç bir daha başkanlığı düşünür mü bilinmez ama kendisine yapılanları da pek unutmaz gibi…

Ya Aziz Yıldırım! Eleştirel anlamda çok önemli icraatlar yapabilir. Aziz Yıldırım’ın eleştiri dozajını da herkes iyi bilir!

Aziz Bey başkanlığı tekrar düşünmese bile bir veliaht bulabilir, bu doğrultuda en kısa zamanda kolları sıvayabilir.

Boş durmaz!

Öyle ya, bugüne kadar önünde en büyük engel olan Ali Koç, artık önünde engel değil.

Zaten Fenerbahçe’de seçim sürecinde “düşmanımın düşmanı dostumdur” politikası izlendi.

*

Aklımdaki deli soru şu, Sadettin Saran, ateşten gömleği kaç yıl giyecek acaba?

Bu ateşten gömleğin üzerine kimler benzin dökecek acaba?