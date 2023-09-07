Sanayiciye umut veren konuşma..

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz ile son İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Toplantısına katılan T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın konuşmasını değerlendirdik.

Uzun yıllardır dile getirdikleri sürdürülebilir kalkınmanın ancak üretimle mümkün olduğu fikrini doğrudan Bakanımızın ağzından duymuş olmanın kendilerini çok memnun ettiğini belirten Karadeniz, “Bakanımızın, ülke sanayimizin kalbi olan İSO Meclis Toplantısına katılarak üretimi önceleyeceklerini ve ihracatı arttırmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini söylemesi büyük anlam ifade ediyor.

Malum tüm dünyada ekonomik aktivitenin yavaşladığı ve buna bağlı olarak üretim yapmanın zorlaştığı bir dönemden geçiyoruz.

Bu kapsamda Bakanımızın bu sözleri geleceğe daha olumlu bakmamızı sağlıyor” dedi.

Söz konusu toplantıda plastik sektörünün sorunlarını da dile getirme şansı bulduklarını dile getiren Karadeniz, “Uzun yıllardır sektörümüzün en önemli sorunlarından biri yurtiçinde hammadde üretimimizin yetersiz olması ve bu sebeple üretim için ihtiyaç duyulan hammaddenin ithalat yoluyla karşılanıyor olması.

Sektörümüz bu yapısı sebebiyle dış şoklara çok daha açık bir hale geliyor, ki bunun bir örneğini pandemiyle başlayan süreçte yakından deneyimlemiş olduk.

Bu kapsamda Adana Yumurtalık’ta yapılmakta olan petrokimya tesislerine yenilerinin eklenmesi ve entegre petrokimya tesislerinin kurulmasıyla, hammaddede dışa bağımlı yapıyı kırmamız büyük önem arz ediyor.

Lakin yerli üretim yeterli seviyeye gelinceye kadar ithalat önündeki koruyucu önlemlerin de plastik sektörü lehine gözden geçirilmesi gerektiğini belirttik.

Zira plastik sektörü 30’dan fazla sektöre ara girdi sağlayan stratejik önemi haiz bir sanayi kolu.

Plastik sektörünün girdi maliyetlerini arttıran düzenlemeler adeta bir dalga gibi diğer endüstrilerde de maliyet artışına ve dolayısıyla enflasyona sebep oluyor” dedi.

Gerek plastik sektörünün gerek diğer sektörlerin son dönemde başını ağrıtan bir diğer husus olan vize konusuna da değindiklerini sözlerine ekleyen Karadeniz, “İhracatçılarımız uzun bir süredir adı konmamış bu vize yasağının mağduru oluyorlar.

Pasaportunda onlarca vizesi olan çalışanlarımız bile yurtdışına çıkmakta zorlanıyor.

Öyle ki fuara katılamayan firmalarımız bile oluyor.

Bu konu tüm sektörümüz için sorun olsa da özellikle makine üreticilerimiz açısından çok daha büyük bir sorun teşkil ediyor.

Zira makine ihracatlarında kurulum için ve sonrasında bakım için sürekli yurtdışına teknik ekip yollamak zorundalar.

Mevcut sorun sebebiyle ihracatı aksayan firmalar söz konusu.

Çözümü çok kolay olmasa da bu konunun çözümünün ihracatımızın artması için büyük önem arz ettiğini dile getirdik” dedi.

Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat’ın “Dünyayla rekabet edebilecek bir güce ulaşmak, ancak ve ancak üretime dayalı bir ekonomiyle mümkündür” sözünün kendileri için büyük anlam ifade ettiğini belirten Karadeniz, “Gerek ülkemizdeki gerek dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden bir yönetimin sivil toplum kuruluşlarına da kulak vermesi ve politikalarını bu doğrultuda belirlemesi durumunda ülkemizin hızlı bir atılım içine gireceğini düşünüyoruz.

Bu bağlamda Sayın Bakanımızın önemli bir şans olduğunu düşünüyorum.

Yeni açıklanacak OVP’nin de kamunun tutumunu göstermek açısından beklenmesi gerekiyor.

Orta Vadeli Program’ın üretimi önceleyeceğini düşünüyorum” diyen Başkan Ömer Karadeniz” sayın bakanın değindiği konular , sorunlara ve çözümlere yaklaşımı tüm sanayicilerimize umut veriyor” sözleriyle değerlendirmesini sonlandırdı..