Satış trafiği

Büyük şehirlerdeki trafik, her gün daha fazla sıkışmaya devam ediyor… Çok yavaş gelişen alt yapının, her ay yüz binleri aşan satış adetlerine yetişmesi mümkün değil…

2023 yılının ilk üç ayında yarım milyon adetlere merdiven dayayan yeni plakalanan binek ve hafif ticari araçların bir kısmı yatırım amaçlı satın alınıp otoparklar ve garajlarda yatsa da, diğerleri zaten kalabalık olan yolları daha da doldurmaya devam ediyor…

Yüzde 3’ü tam elektrikli olan bu yeni araçların karşısında yüzde 97’si, halen içten yanmalı motorlarla bu dur-kalk yoğunlukta egzoz emisyonlarıyla havayı kirletmeye devam ediyorlar…

Motor tiplerine göre ilk beş ayda yakıt tüketimi ve dolayısıyla kirletici salımı minimumdaki hibritlerin yüzde onu aşsa da, yüzde yetmişe yakın oranla benzinlilerin karbondioksidi yükseltiyor olduğunu fark etmemek elde değil…

Türkiye’deki araç parkı yirmi beş milyonu çoktan geçmişken, eskiler ve hurdalar trafikten çekilmeden sıfır kilometreler üstüne ekleniyor… Ki, ODMD verilerine göre yeni modellerin yüzde 64’ten fazlası, en az 100 gr/km ve çok daha üstü emisyon seviyesinde…

Sadece iş günleri sabah ve akşam saatlerinde değil, artık neredeyse yedi gün yirmi dört saat bir yerlere ulaşmak, büyük rötarlarla gerçekleşmeye başladı… Trafikte daha çok beklemek, daha çok zararlı gazın oluşması anlamına da geliyor!..

Üstelik modern araçların yarıya yakını iri SUV gövde tipleriyle asfalt üstünde daha fazla metrekareleri kaplıyorlar… Şehirlerin manzaralarındaki metal yığınlarını yükseltiyor…

Bazı markaların geçmişte bir yılda ulaştıkları rakamları artık bir ayda satmaya başladıklarını da görüyoruz… Üstelik Haziran ayının son haftasındaki Kurban Bayramı tatili öncesine gemilerini yetiştirip, halen aylardır bekleyen müşterilerin taleplerini karşılamak için uğraşıyorlar… Yani bu ayın ilk üç haftasında otuz günlük teslimatı yapıp, yine tarihi bir pazar rekoru hedefliyorlar…

Böylece 2023’ün ilk yarısında yüksek kur, olmayan kredi ve fahiş ÖTV’ye rağmen 550 bini geçecek bir hacim oluşacak… Piyasaya yeni katılan Çinli markalar da cabası… 30 yıldır hayali kurulan Bir Milyonluk Pazar, nihayet 2023 yılına nasip olacak…

Fakat, döviz kurları ve ÖTV daha fazla yükselir, kredi kıtlığı devam ederse, bu ilk altı ayın rekorları güzel bir anı olarak kalır!.. Diğer yanda, yatırım aracı heyecanı da sönüp, pahalı rakamlara bütçesi yetmeyenlerin veya artık otomobile parası kalmamışların sayısı çoğalıp, alanın almış olduğu piyasa doyma noktasına gelir ise… Bugün kapıdan girenlerin yüzüne bakmayan satış teşkilatları, müşteri bulmak için açmadıkları telefonları geri aramaya başlarlar… Son olarak; markaların tembelleşen pazarlama faaliyetleri de belki o zaman yeniden canlanır…

Fakat satış trafiğinin artmasının, gerçek trafiğin sıkışmasıyla paralel olduğunu yeniden söyleyelim…

İçinden çıkamayacağımız durumlar, umarım gerçekleşmez!..